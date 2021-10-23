Главное про энергетический кризис в Молдавии: откуда долг за газ в 700 миллионов долларов и зачем тушили Вечный огонь

После решения о введении ЧП Минобороны Молдавии приняло решение погасить Вечный огонь на Мемориале воинской славы в Кишиневе. Фото: Shutterstock

Что случилось

22 октября молдавский парламент по предложению правительства ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на месяц. Это связано с возникшим газовым кризисом. Дефицит газа на молдавском рынке составляет 16 млн. куб. м. Как пояснили власти Молдавии, режим ЧП необходим, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, которые будут поддерживать давление в газопроводе.

- Необходимые объемы газа в октябре покрыты лишь на 67%. Давление в газотранспортной сети достигло критического уровня, что может нарушить функционирование газовых систем, - заявила глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица.

После решения о введении ЧП Минобороны Молдавии приняло решение погасить Вечный огонь на Мемориале воинской славы в Кишиневе. В ведомстве заявили, что огонь зажгут после урегулирования газового кризиса. Впрочем, в Минобороны быстро одумались. Уже через несколько часов подача газа к Вечному огню была восстановлена.

Долгосрочный газовый контракт от 2008 года истек 30 сентября, но был продлен до 1 ноября. По условиям временного контракта Молдавия в этом месяце будет импортировать газ по рыночной цене - около 790 долларов за тысячу кубометров. При этом по прошлому контракту среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии составляла 200 долларов. Нынешний рост стоимости вызван привязкой к ценам на нефть.

Состоявшиеся на этой неделе двухдневные российско-молдавские переговоры, на которых обсуждалось заключение нового долгосрочного контракта, провалились. Стороны не смогли договориться о дальнейшей цене на газ.

Сколько Молдавия задолжала России

В настоящее время долг Молдавии за российский газ составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов (без учета долга Приднестровья).

Ранее «Газпром» ни раз судился с «Молдовагазом» и требовал погасить долги.

- В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Им также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно, - сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

В «Газпроме» отмечают, что в возникшем конфликте не замешана политика.

- «Газпром» - акционерное общество и не может работать себе в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет России. Есть границы терпения, - отметил Куприянов.

Какие условия Москва предложила Кишиневу

«Газпром» предложил Молдавии рыночную цену с дополнительной скидкой в 25 процентов в обмен за долг в размере 709 миллионов долларов. Эту задолженность Кишинев должен был бы вернуть в течение трех лет. Молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие денег.

Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией (речь идет о задолженности за газ для жителей Приднестровья). С одной стороны Молдавия считает Приднестровье своей территорией, с другой стороны - не хочет платить ни за что, что там потребляется.

Приднестровье не рассчитывается за потребленный российский газ с 2009 года, направляя собираемые с потребителей платежи на нужды бюджета. В результате долг региона за газ превышает 7 млрд. долларов и официально числится за «Молдовагаз».

- Историческая задолженность — это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте, - заявила премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

Что дальше

Если Молдавия погасит долг за газ за сентябрь и октябрь, то компания готова продлить договор на ноябрь, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. А чтобы заключить новый контракт с 1 декабря, Молдавии надо будет полностью погасить задолженность в размере 709 млн.долл.

Если Молдавия не оплатит накопившиеся долги, то с 1 декабря «Газпром» намерен прекратить поставки газа.

Молдавия обратилась за помощью к Украине (через нее российский газ поставляется в Молдавию). Молдавские власти попросили у незалежной одолжить им 15 млн. кубов газа. Украина в ответ заявила, что согласна на условиях возврата предоставить Молдавии партию газа и заодно походя обвинила «Газпром» в шантаже.

Одновременно молдавское правительство заявило, что продолжит переговоры с «Газпромом».