Золушка наоборот: От чего отказалась японская принцесса ради брака с простолюдином

Свадьба принцессы Мако и ее молодого человека расколола японское общество. Фото: REUTERS

Свадьба принцессы Мако и ее молодого человека расколола японское общество. Об императорском доме, который насчитывает более 2,5 тысяч лет, говорить вообще не приходится.

Пара отказалась от традиционного празднества, которое полагается членам правящей династии. Поэтому церемония бракосочетания прошла скромно в муниципальной администрации. 30-летняя племянница императора Нарухито появилась в зале в серебристо-мятном платье, ее шею украшала нитка крупного жемчуга, волосы были аккуратно забраны назад в низкий пучок. Ее 30-летний избранник Комуро Кей был в строгом черном костюме с бордовым галстуком в тонкую полоску. Перед этим репортеры запечатлели принцессу на выходе из резиденции ее семьи рано утром во вторник. Перед тем, как отправиться в муниципалитет, девушка поклонилась своему отцу, наследному принцу Фумихито, матери, принцессе Кико, и одна села в автомобиль. К слову, родители покорно приняли выбор дочери и благословили мезальянс.

После заключения брака пара провела небольшую пресс-конференцию и сфотографировалась вместе. Этот снимок стал первым за последние четыре года. Возлюбленные попросили прощения у всех, кого мог расстроить их союз, а также раскритиковали тех, кто распространял ложную информацию об их отношениях.

Комуро Кей заверил, что будет поддерживать супругу всю жизнь.

- Я люблю Мако. У нас только одна жизнь, и я хочу, чтобы мы провели ее с тем человеком, которого по-настоящему любим, - сказал супруг. - Мне очень жаль, что Мако находится в состоянии стресса из-за ложных обвинений.

Несмотря на то, что молодожёны решили отказаться от официальных торжеств, на улицы Токио все равно вышли десятки возмущенных человек, выступившие против их свадьбы. Японцы выступили против того, что избранником принцессы стал простолюдин.

Принцесса Мако познакомилась с будущим супругом Комуро Кей во время учебы в университете Лестера в Лондоне и довольно скоро стали самой популярной парой в Японии. Вместе они с 2013 года, а обручились еще в 2017-м.

Возлюбленные должны были пожениться еще три года назад, но свадьба было отложена из-за финансового скандала, связанного с неоплаченным долгом матери Комуро Кея в размере 4 млн йен (2,4 млн рублей). В прессе скоро появились слухи, что юноша решил жениться на принцессе из-за денег. Однако это оказалось не так. После разлетевшихся сплетен Кей был вынужден уехать в США, где окончил Форхэмский университет и получил работу юриста в Нью-Йорке. После свадьбы пара планирует перебраться в США.

Согласно установленному регламенту, женщины-члены японской императорской семьи не имеют права выходить замуж за простолюдинов. В ином случае действовать нужно радикально и навсегда покидать Императорский дворец. Принцесса Мако ради любви пошла на этот шаг. Также она отказалась от выплаты, которая полагается ей перед свадьбой как принцессе. Речь идет о 153 млн йен (около 100 млн рублей).

К слову, это уже не первый случай, когда члены японской императорской фамилии отказываются от титулов ради любви. До этого подобное решение приняла принцесса Нори, когда в 2005 году она вышла замуж за дизайнера Есики Куроду.