«Мосинжпроект» в свой день рождения готовит подарок москвичам

Набережная Шагала в районе ЗИЛа после масштабного благоустройства станет одним из самых модных мест отдыха в столице. Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»​ и stroi.mos.ru

Крупнейший инжиниринговый холдинг столицы «Мосинжпроект» отмечает день рождения. 28 октября 1958 года был создан одноименный институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений. За минувшие десятилетия при участии «Мосинжпроекта» светом, теплом и газом были обеспечены новые районы Москвы, появились тысячи километров дорог и более сотни мостов и эстакад. Сегодня холдинг продолжает активно проектировать и строить – и на земле, и под землей.

«Значительная часть современной Москвы стоит на системе коммуникаций, разработанной «Мосинжпроектом», и это не преувеличение, - отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. - За минувшие 63 года нашими предшественниками и действующими сотрудниками холдинга накоплен уникальный опыт создания самых разных объектов. Подземные работы и создание транспортного каркаса мегаполиса были и остаются нашей визитной карточкой».

БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО УСКОРЯЕТСЯ

Именно инжиниринговому холдингу было доверено создавать новые станции и линии московского метрополитена. За десять лет специалисты компании построили более 105 километров путей, 51 станцию и 11 депо. Главной подземной стройкой стал уникальный для мирового метростроения проект – Большая кольцевая линия. Напомним, его длина - 70 километров. Благодаря этому БКЛ выйдет в лидеры среди метроколец, оставив на втором месте действующего рекордсмена – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, длина которой 57 километров. Сегодня пассажиров принимают уже 12 станций БКЛ.

Отпраздновав свой день рождения, «Мосинжпроект» порадует москвичей подарком. Уже в этом году откроется новый участок Большого кольца – от «Мнёвников» до реконструируемой «Каховской». Впервые в истории московского метрополитена запустят одновременно десять станций.

«Для работы на пусковом участке мы привлекли 11 тысяч человек из 15 тысяч строителей БКЛ, - рассказал Юрий Кравцов. - Для такой комплексной задачи потребовались не только большие трудовые ресурсы, но и самые современные строительные технологии».

Участки Большого кольца проходят в основном в жилых районах. Рядом - дома и офисы, автомагистрали и действующие ветки подземки. Метростроители «Мосинжпроекта» уже привыкли работать в таких стесненных условиях.

Специалисты «Мосинжпроекта» создали новый Карамышевский мост - уникальную балочную переправу над шлюзом канала имени Москвы. Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»​ и stroi.mos.ru

«Главное - результат будет стоить затраченных усилий, - уверен Юрий Кравцов. - У многих москвичей впервые появится метро рядом с домом. На Большом кольце откроются, например, 19 пересадок на другие ветки метро, без учета МЦК и МЦД, и 11 пересадок на железнодорожные линии. Миллионы людей смогут выстроить удобный маршрут до конечной цели и сократить время в пути».

По его словам, аналогичных успехов «Мосинжпроект» добился и в дорожном строительстве. Компания активно участвует в создании системы хордовых магистралей. Эксперты признают, что хорды на 20% эффективнее «автоколец».

Свой многолетний опыт проектирования и строительства компания также применяет для развития транспортного каркаса Новой Москвы, в том числе, при создании новых дорог в административно-деловом центре «Коммунарка», а также на территории ряда районов города, в частности, на бывшей промзоне «ЗИЛ».

ЗВЕЗДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Помимо метро и дорог холдинг занимается и гражданским строительством. Часто это знаковые объекты столицы. К примеру, «Мосинжпроектом» реконструированы Большая спортивная арена «Лужники» – главная площадка чемпионата мира по футболу-2018, а также здание «Геликон-оперы». А спроектированные и построенные компанией Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и парк «Зарядье» с концертным залом получили награды престижной международной премии недвижимости MIPIM Awards.

Награды престижной международной премии недвижимости MIPIM Awards получили спроектированные и построенные компанией «Мосинжпроект» Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой… Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»​ и stroi.mos.ru

…и парк «Зарядье» с концертным залом, уже признанный жителями и гостями столицы визитной карточкой современной Москвы. Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»​ и stroi.mos.ru

Сегодня у холдинга - новый мегапроект. В столице строится крупнейший центр космической отрасли в мире. Площадь будущего Национального космического центра (НКЦ) составит 250 тысяч квадратных метров.

«Мы можем построить объект любой сложности и обладаем опытом в комплексном развитии территорий, - считает Юрий Кравцов. - Мы признанные лидеры в применении BIM-технологий – информационном моделировании, которое позволяет рассчитать все параметры проекта, вплоть до точного количество необходимых материалов. Все это позволяет «Мосинжпроекту» предлагать свои услуги по созданию целых городов «под ключ» и на отечественном, и на зарубежных рынках».

Сегодня «Мосинжпроект» отвечает за новый мегапроект Москвы - строительство Национального космического центра (НКЦ), который станет крупнейшей штаб-квартирой космической отрасли в мире. Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»​ и stroi.mos.ru

СПОРТИВНЫЙ КЛАСТЕР И НОВЫЕ ДОРОГИ В РЕГИОНАХ

Компания занимается проектами не только в Москве, но и в России. Например, «Притяжение» в Магнитогорске, где на площади 220 гектаров появится многофункциональное общественное пространство с парковой зоной и спортивным кластером. Недавно подписано соглашение с администрацией Екатеринбурга о сотрудничестве в области комплексного развития транспортной инфраструктуры города. По словам Юрия Кравцова, компания ведет переговоры и с другими регионами.

Холдинг готов и к участию в международных проектах. Тем более, что в этом году «Мосинжпроект» поднялся на 9 позиций в рейтинге 250 крупнейших строительных компаний мира и занимает в ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors 114 место.