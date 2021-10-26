В России вводится новый сертификат о вакцинации от коронавируса - Минздрав объяснил, что делать владельцам документов старого образца

Приказ ведомства вступает в силу 8 ноября. Именно с этой даты вакцинированным начнут выдавать сертификат нового образца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минздрав России утвердил форму документа, который в народе прозвали «вакцинным паспортом». Официальное название звучит так: «сертификат о профилактических прививках против коронавирусной инфекции или противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией».

Приказ ведомства вступает в силу 8 ноября. Именно с этой даты вакцинированным начнут выдавать сертификат нового образца. Однако со сроками получения документа для каждого конкретного человека не все так просто. В приказе Минздрава говорится, что сертификат должен появиться в электронной форме на портале Госуслуг в течение трех календарных дней после того, как сведения о завершении курса вакцинации будут внесены в информационный ресурс (речь идет о специальной базе вакцинированных, которую ведет Минздрав). В какой срок данные о привитом должны поступить на этот ресурс, документ не оговаривает.

В личном кабинете гражданина на Госуслугах «вакцинный паспорт» отобразится на русском и на английском языке. Сертификат будет содержать такие сведения:

- ФИО вакцинированного,

- пол,

- дата рождения,

- адрес места жительства,

- данные о паспорте (серия, номер, когда, где и кем выдан),

- номер свидетельства пенсионного страхования (при наличии),

- данные полиса обязательного медицинского страхования (при наличии),

- дата формирования (выдачи) сертификата,

- номер записи о вакцинации в информационном ресурсе (то есть базе данных о вакцинированных Минздрава. - Ред.),

- дата проведения вакцинации,

- данные о лекарственном препарате (то есть вакцине. - Ред) - обязательно должны быть указаны название, производитель и серия,

- название медицинской организации, где сделана прививка.

В дальнейшем в сертификат вносятся данные о повторной вакцинации (ревакцинации).

Также документ содержит QR-код.

При желании владелец сертификата в любой момент может распечатать его в бумажной форме из своего личного кабинета на портале Госуслуг. Если же человек не пользуется цифровыми сервисами, то, как говорится в приказе Минздрава, можно получить документ в МФЦ (многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг). Кроме того, региональные власти могут предусмотреть другие способы выдачи бумажных сертификатов (скажем, в поликлиниках, прививочных пунктах).

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как быть тем, кто привился ранее и получил сертификат «старого» образца?

В личном кабинете на портале Госуслуг все ранее выданные сертификаты автоматически будут заменены на новые в срок до 1 марта 2022 года. В любом случае, если вы получили (или получите) «вакцинный паспорт» до 8 ноября нынешнего года, то документ будет сохранять свое действие, поскольку приказ обратной силы не имеет, пояснили kp.ru в Минздраве.

Иными словами, те, кто имеет на руках бумажный сертификат «старого» образца, могут не беспокоиться, что он превратится в филькину грамоту, если документ выдан до 8.11.2021. Точно так же и владельцам личного кабинета на Госуслугах не стоит переживать, если документ в электронной форме не обновится в самое ближайшее время (напомним, на это отведен срок аж до 2022 г. - см. выше). Можно смело распечатывать сертификат «старой» формы при условии, что дата его выдачи (формирования) - до 8.11.2021. В этом случае он сохранит силу.

Вот, как выглядит «вакцинный паспорт» нового образца - см. страницы 3 и 4 приказа Минздрава.