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Политика26 октября 2021 15:10

Греф рассказал Путину о росте закредитованности населения

Глава Сбера считает, что ипотека будет пользоваться все большим спросом
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Греф сообщил, что банк почти перестал зависеть от импортных компьютерных программ. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Греф сообщил, что банк почти перестал зависеть от импортных компьютерных программ. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем крупнейшего банка страны Германом Грефом.

- Прибыль рекордная? - президент сразу перешел к делу.

- Наверное, мы превысим триллион рублей до конца года (это больше 5% суммарного дохода федерального бюджета страны в этом году – Ред.), – ответил Греф.

Дальше глава Сбера объяснил, за счет чего банк столько заработает. Бизнес активно берет кредиты – займы юрлиц в среднем выросли на 3%, а если взять только малый и средний бизнес, то у них прирост на 28%. За год количество кредитов, выданных обычным людям, выросло на 15%!

- Постепенно выравнивается портфель кредитования юридических лиц и физических лиц, у нас он был примерно 70 на 30, сейчас примерно 60 на 40 уже, - добавил Греф.

Заметим, что количество кредитов, оформленных на россиян, с каждым годом увеличивается. А вот реальные доходы нет. В январе 2020-го реальные доходы населения, по данным Росстата, были на 10% ниже, чем в 2013-м.

Впрочем, глава Сбера уверен, что кредитов – особенно ипотечных – может быть и больше.

- Очень сильно мы недокредитованы, и ипотека у нас пока по отношению к ВВП находится на очень низком уровне. Мы считаем, что по отношению к ВВП мы имеем рост примерно в 2,5 раза по ипотечному кредиту – как для стран с сопоставимым объемом спроса, - объяснил президенту Греф.

Банкир добавил, что в ближайшие годы сохранится спрос на «рынке строительства и стройматериалов». «Это хорошо», потому что «мы бы видели ипотеку и строительство как один из драйверов экономического роста».

В конце глава Сбера рассказал, что экономика страны в этом году вырастет в полтора раза больше, чем ожидалось. Будет 4,5% вместо прогнозируемых изначально 3%.

Греф сообщил, что банк почти перестал зависеть от импортных компьютерных программ.

- До конца следующего года мы, как планировали, примерно 80% всех наших систем переведем на нашу новую платформу, которая полностью уже написана нами, - рассказал банкир.

- Это ключевая вещь, на самом деле, - похвалил Путин.

Сбер активно развивается, отметил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с главой банка Германом Грефом
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