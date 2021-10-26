Греф рассказал Путину о росте закредитованности населения

Греф сообщил, что банк почти перестал зависеть от импортных компьютерных программ. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем крупнейшего банка страны Германом Грефом.

- Прибыль рекордная? - президент сразу перешел к делу.

- Наверное, мы превысим триллион рублей до конца года (это больше 5% суммарного дохода федерального бюджета страны в этом году – Ред.), – ответил Греф.

Дальше глава Сбера объяснил, за счет чего банк столько заработает. Бизнес активно берет кредиты – займы юрлиц в среднем выросли на 3%, а если взять только малый и средний бизнес, то у них прирост на 28%. За год количество кредитов, выданных обычным людям, выросло на 15%!

- Постепенно выравнивается портфель кредитования юридических лиц и физических лиц, у нас он был примерно 70 на 30, сейчас примерно 60 на 40 уже, - добавил Греф.

Заметим, что количество кредитов, оформленных на россиян, с каждым годом увеличивается. А вот реальные доходы нет. В январе 2020-го реальные доходы населения, по данным Росстата, были на 10% ниже, чем в 2013-м.

Впрочем, глава Сбера уверен, что кредитов – особенно ипотечных – может быть и больше.

- Очень сильно мы недокредитованы, и ипотека у нас пока по отношению к ВВП находится на очень низком уровне. Мы считаем, что по отношению к ВВП мы имеем рост примерно в 2,5 раза по ипотечному кредиту – как для стран с сопоставимым объемом спроса, - объяснил президенту Греф.

Банкир добавил, что в ближайшие годы сохранится спрос на «рынке строительства и стройматериалов». «Это хорошо», потому что «мы бы видели ипотеку и строительство как один из драйверов экономического роста».

В конце глава Сбера рассказал, что экономика страны в этом году вырастет в полтора раза больше, чем ожидалось. Будет 4,5% вместо прогнозируемых изначально 3%.

Греф сообщил, что банк почти перестал зависеть от импортных компьютерных программ.

- До конца следующего года мы, как планировали, примерно 80% всех наших систем переведем на нашу новую платформу, которая полностью уже написана нами, - рассказал банкир.

- Это ключевая вещь, на самом деле, - похвалил Путин.