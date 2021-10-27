Продам автограф Пугачевой и нефтяной завод (не новый): Чем и почём россияне торгуют на сайтах объявлений

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КАК ТЕПЛЫЕ ПИРОЖКИ

Как известно, чтобы продать что-нибудь ненужное, для начала надо... Дать объявление в интернете! Россияне давно пристрастились к торговле подержанными вещами (квартирами, машинами) на онлайн-досках объявлений, а на фоне пандемии и удаленки стали делать это гораздо активнее. В нынешнем году месячная аудитория Юлы перевалила за 30 млн пользователей, Авито - почти достигла 50 млн человек.

Как показывают опросы, более половины россиян продавали что-то в интернете. При этом товары на сервисах объявлений разлетаются, как горячие (или хотя бы теплые) пирожки. Каждому третьему продавцу удается найти покупателя за 1-2 дня, каждому четвертому - за 3-5 дней, выяснили аналитики Объявлений ВКонтакте и ResearchMe. Самые ходовые товары на сайтах частных объявлений - одежда, бытовая техника и электроника.

Но далеко не для всех россиян сайты объявлений – это просто способ продать или купить бэушную вещь. Например, на Объявлениях ВКонтакте каждый шестой проданный товар - новый. Это профессиональные продавцы, для которых сервисы объявлений - настоящий бизнес. Который работает по всем законам торговли с его взлетами, падениями и трендами.

Например, на волне успеха корейского сериала «Игра в кальмара» народ ринулся искать все, что с ним связано. Продавцы отреагировали мгновенно: сайты частных объявлений завалены свитерами, масками, сувенирами по мотивам киноленты. А недавно российская команда выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. Победители получили $18,2 млн. Неудивительно, что многим захотелось приобрести столь выгодный навык: на Объявлениях ВКонтакте в семь раз вырос спрос на услуги тренеров по этой игре.

- На Юле, как и в классическом бизнесе, продавцы сталкиваются с сезонностью. Например, весной у пользователей сервиса популярны товары для дома и удобрения, осенью - школьные товары и автозапчасти, - знакомит нас с особенностями успешной торговли в интернете Артем Коваленко, PR-менеджер сервисов Юла и Объявления ВКонтакте.

ОТ САЛЬВАДОРА ДАЛИ ДО ДАНИ МИЛОХИНА

Помимо подгузников секонд-хэнд и костюмов охранника из «Игры в кальмара», на сайтах объявлений можно найти настоящие жемчужины (и не только речные и морские). Россияне используют интернет-доски объявлений, чтобы продать раритеты, которым место на аукционах или в музейных коллекциях.

Так, женщина из Севастополя продает за 2 млн рублей плитку, собственноручно расписанную Пабло Пикассо в 1965 году. Досталась она ей в наследство от бабушки, которая работала в советском МИДе. Работу художника та получила в подарок от испанской делегации.

Житель Питера просит 100 млн рублей за «три подлинных гравюры невероятной красоты Сальвадора Дали» 1971 года. На гравюрах изображены Адам и Ева. Произведения имеют сертификат подлинности и продаются только вместе. Цена шокирует, но похоже, цифра в 100 млн взята просто для солидности. «По цене договоримся, пишите» - намекает владелец, что не против поторговаться.

На Авито можно купить и другие «произведения искусства». Например, некий москвич, подписавшийся Иваном, торгует автографом Георгия Вицина и автопортретом артиста в стиле «палка - палка - огуречик». Цена - 1 млн рублей. Автограф Аллы Пугачевой обойдется куда дешевле — в 25 тысяч рублей. Наверное, потому что без рисунков.

Вообще, автографов и дарственных надписей знаменитостей - российских и не очень - в интернете продается немало. Цены - под стать масштабу личности: если за автографы футболиста Лионеля Месси и первого человека на Луне Нила Армстронга просят больше 700 тысяч рублей, то за каракули звезды Тик-Тока Дани Милохина - 500 рублей (торг уместен).

КСТАТИ

Предприятие отдают за полцены

Российские сервисы объявлений настолько суровы, что там можно купить даже промышленные предприятия. Например, в Томской области за 4,7 млрд. руб. продают нефтеперерабатывающую компанию. Между прочим, отличная цена! Пять лет назад эту компанию купили у венгров почти вдвое дороже.

А в Казани выставили на продажу завод по производству упаковки. За сущие копейки - 346 млн рублей. Столь низкая цена объясняется просто: завод обанкротился и продается со всеми потрохами... Вернее, помещениями, земельным участком и оборудованием.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

«У вещей появляется вторая жизнь»

Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей:

- Торговля на подобных площадках - это не только экономия денег. Она в духе времени, поскольку дает вещам вторую жизнь. Хорошую одежду, мебель, технику, книги рука не поднимается выбросить. Это правильно, что люди продают такие вещи, стараясь вести себя более экологично. И такие продажи будут расти. Все больше людей осознает, что вещь может быть кем-то использована вторично.

Однако на этих площадках нет гарантий, тут не действует закон «О защите прав потребителей», некому предъявлять претензии по закону. Поэтому онлайн-барахолка не станет альтернативой того же магазина одежды.

«Желание потрогать не исчезнет никогда»

Артем Соколов, Президент Ассоциация компаний интернет-торговли:

- В пандемию интернет-рынок развивается очень стремительно. В России 8,5% розничных продаж происходит в интернете. Но на примере других стран мы видим, что доля электронной торговли достигает 30% и дальше не идет. Поэтому если этот сектор и вырастет в России, то максимум втрое.

Продажа по объявлениям никогда не станет альтернативой традиционной торговле. Желание потрогать, пощупать, покрутить в руках вещь перед покупкой никуда не исчезнет. Да, какие-то вещи можно заказать в интернете, посмотрев картинки. Но есть аудитория, которая не готова этого делать никогда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Чем чаще всего торгуют на интернет-досках объявлений*

Женская одежда - 14,5%

Недвижимость - 14%

Товары для дома и дачи - 11,6%

Телефоны и планшеты - 8%

Детские товары — 7%

И каких товаров стало больше в этом году **

Настольные компьютеры + 78%

Растения + 49%

Украшения и часы + 45%

Дорогие подержанные машины (до 3 лет) + 56%

* По данным Юлы и Объявлений ВКонтакте

** По данным Авито (рост числа объявлений в январе-сентябре 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020-го)

СМЕХ — И НЕ ТОЛЬКО

«Чипсина» за 10 миллионов рублей

Зачастую на сайтах типа «Авито» можно встретить смешные и нелепые объявления. Вот, к примеру, один калининградец недавно выставил на продажу «чипсину необычной формы». Цена – 10 миллионов рублей. И комментарий: «Только для серьезных коллекционеров. Если ты собираешь необычные и редкие вещи, это то, что дополнит твою странную коллекцию». Обещает аккуратно запаковать и доставить в любую точку мира.

Зачем россияне выставляют объявления «по приколу», мы решили выяснить у психолога Анны Девятки.

- Сайты объявлений сейчас становятся своего рода соцсетями, где люди не только пытаются заработать или сэкономить, но и самовыражаются, ищут внимания и даже некого признания, - говорит она. - В таких объявлениях и, вероятно, следующим за ним общением и знакомствами, есть терапевтический эффект. Написав шуточное, ироничное, нелепое объявление, его автор становится видимым для других людей, значимым, он получает какие-то реакции, что очень важно для человека. Автор остроумного яркого текста получает эмоциональные поглаживания в виде откликов, комментариев, звонков. А это значит, что он сделал что-то правильное, что-то хорошее.

На таких сайтах легко и безопасно сделать что-то провокативное, а взамен получить все то же внимание публики. Это также очень терапевтично, потому что человеку в жизни может не хватать внимания, его могут не принимать таким, какой он есть, говорить «Будь лучше, будь умнее, будь правильнее». Часто людям нужны не столько деньги, сколько возможность найти единомышленников. А порой - и еще один оригинальный способ познакомиться. Например, мужчина, который ищет на «Авито» работу дегустатора шашлыков, ссылаясь на свой 10-летний опыт, явно рекламирует себя как душу компании.

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