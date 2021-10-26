Банкир, которого нашли убитым вместе с семьей в Москве, задолжал 8,4 миллиарда рублей

Банкир Михаил Яхонтов. Фото: Youtube

Семья перестала отвечать на звонки родных и знакомых еще в воскресенье. Поначалу телефоны главы семейства, его супруги и сына еще были в сети, а потом отключились. Днем во вторник дочь Михаила Яхонтова от первого брака приехала в дом на Мосфильмовскую улицу, чтобы проверить, всё ли в порядке. Дверь была закрыта, поэтому молодая женщина вызвала домработницу, попросив её привезти ключи. Когда вошли в квартиру, увидели Михаила - он лежал в прихожей в луже собственной крови. Дальше нашли тела его второй жены и восьмилетнего ребенка.

- По предварительным данным, взрослые скончались от многочисленных ударов ножом. У ребенка сломана шея, - рассказал сайту KP.ru источник в правоохранительных органах.

В квартире сейчас работают криминалисты, ищут отпечатки пальцев посторонних, изучают записи с камер видеонаблюдения.

По нашим данным, у следствия сейчас две основные версии тройного убийства - ограбление и месть.

57-летний Михаил Яхонтов несколько лет назад уже попадал в федеральные новости. Тогда его судили. Мужчина несколько лет был одним из топ-менеджеров «Смоленского банка». В начале 2010-х годов у банка начались проблемы, а в 2013-м ЦБ и вовсе отозвал у него лицензию. У разбитого корыта оказались десятки тысяч вкладчиков в разных регионах России (в одной только Смоленской области - 36 тысяч человек). Пострадавшим государство возвращало через Агентство страховых вкладов не более 700 тысяч рублей с каждого вклада. Те, кто держал в банке, рассчитывая на проценты, более крупные суммы, свои деньги потеряли.

Вскоре стало известно, что перед крахом «Смоленского банка» группа топ-менеджеров спешно выводила из него деньги за границу - выдавая кредиты фиктивным фирмам, которые тут же отправляли их в оффшоры. Следствие доказало вывод 600 млн рублей. Среди арестованных по этому делу был и Михаил Яхонтов. В 2019 году Тверской суд дал ему 6 лет тюрьмы. Правда, домой в Москву из колонии в Калужской области мужчина вернулся уже через несколько месяцев после приговора - зачли срок, проведенный под арестом.

Но на этом история не закончилась. В марте нынешнего года «Смоленский банк» подал иск в Арбитражный суд, требуя признать Яхонтова банкротом. Оказалось, самому банку он задолжал 8 412 859 600 рублей. (Эту сумму в качестве причиненного материального ущерба суд утвердил сразу после приговора по уголовному делу в 2019-м). Яхонтов ни копейки в итоге не заплатил, поэтому банк попросил признать его банкротом, чтобы выставить все имущество бывшего банкира на торги и компенсировать хотя бы часть потерь. В августе Арбитражный суд признал Михаила Яхонтова банкротом.

- В таком случае человек лишается всего имущества не мгновенно, - объясняет юрист Дмитрий Кваша, эксперт в области банкротства. - Сначала должны назначить арбитражного управляющего, который должен найти все имущество банкрота, изъять его и выставить на торги. Но по практике этот процесс может растягиваться на несколько лет, потому что на стадии изъятия обе стороны постоянно оспаривают различные объекты в судах.

Стоит отметить, что до ареста, после освобождения и по сей день семья экс-банкира продолжала жить в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице, одном из самых дорогих ЖК запада Москвы.

- Убийство могли совершить с целью ограбления, потому что в квартире было достаточно много ценных вещей, - говорит источник в следствии. - Но также одной из главных версий является и убийство семьи из мести. Например, в качестве заказчиков могли выступить серьезные люди, которые много лет назад могли обращаться к Яхонтову, занимавшему ключевой пост в московском филиале «Смоленского банка», за консультациями насчет преумножения денег под хороший процент. Он мог посоветовать им положить крупные суммы в банк. А потом, когда банк лопнул, наверняка у него сразу появилось много врагов.

KP.ru следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В квартире на западе Москвы нашли мертвыми бывшего топ-менеджера «Смоленского банка», его жену и 8-летнего ребенка

Родственники уже несколько дней не могли дозвониться никому из членов семьи (подробно)