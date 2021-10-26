Иммунолог объяснил, не опасно ли прививаться от ковида много раз, как Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока одних россиян не удается убедить пройти вакцинацию от COVID-19, другие уже успели добросовестно пройти ревакцинацию. А политик Владимир Жириновский, выступая недавно, рассказал, что для поддержания высокого титра антител и для того, чтобы обезопасить себя и окружающих от коронавирусной инфекции за полтора года сделал шесть прививок от COVID-19 и параллельно привился от гриппа.

- Шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить…

Не переборщил ли Владимир Вольфович? Не опасная ли это нагрузка для организма? Разбираемся вместе с врачом-терапевтом, иммунологом, специалистом по особо опасным инфекциям, доктором медицинских наук Владиславом Жемчуговым.

- С момента начала массового применения антиковидных вакцин, прошел лишь год, - говорит Владислав Жемчугов. Вероятно, политик успел первый раз привиться до выхода «Спутника V» в гражданский оборот, еще на стадии клинических испытаний.

–Врачи сейчас делают первые выводы о ревакцинации на основе своих предварительных наблюдений и отдельных научных публикаций, - объясняет иммунолог. - Поэтому сейчас мы говорим о необходимости (и безопасности – прим. Ред.) ревакцинации от ковида через шесть месяцев после первичной прививки.

Однако в случае применения аденовирусных вакцин, таких, как «Спутник V», для ревакцинации этим же препаратом могут быть ограничения, считает Владислав Жемчугов.

- Для аденовирусных векторных вакцин иммунный ответ формируется на все компоненты вакцины, которые есть в препарате: и на аденовирусный вектор, и на часть S-белка коронавируса. Причем иммунный ответ усиливается с каждым разом применения вакцины по этим двум направлениям. Поэтому после третьей вакцинации подобным препаратом, а тем более четвертой, иммунитет к аденовирусу может быть таким мощным, что вакцина буквально «подавляется» иммунитетом человека сразу после введения, - продолжает врач. - Мое мнение, вакцины подобные «Спутнику V» могут снизить эффективность после третьего применения.

При этом цельновирионные вакцины, содержащие цельный «убитый» вирус можно применять сколько угодно раз. Для России примером такой вакцины является «КовиВак». Поэтому логично, например, после того, как была вакцинация «Спутником V», а ревакцинация «Спутником Лайт», делать последующую ревакцинацию вакциной на другой платформе. Это могут быть мРНК-вакцины Pfizer и Moderna, или цельновирионные – «КовиВак», например. А прививаться от гриппа одновременно с вакцинацией от коронавирусной инфекции можно. Здесь противоречий нет. Но все же, лучше разнести вакцинации по времени на 2-3 недели, лишние риски не нужны.

Судя по заявлениям Владимира Жириновского, прививался он по следующей схеме: сначала «Спутником V» (два компонента посчитал за две вакцины), через полгода – «Спутником» однократно. Еще через шесть месяцев – два компонента «Эпиваккороны», а затем ревакцинировался ею же, одной дозой. То есть в принципе, политик придерживался аналогичного порядка действий, который рекомендовал Владислав Жемчугов.

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