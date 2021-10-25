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Здоровье25 октября 2021 4:39

Гинцбург назвал полгода оптимальным сроком для ревакцинации от коронавируса

Именно через шесть месяцев при повторной вакцинации получится хороший ответа иммунной системы на препарат
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ревакцинироваться от коронавирусной инфекции можно раньше чем через полгода, вреда для организма в таком случае не будет, однако и особой пользы тоже.

По его словам, шесть месяцев - оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат.

- Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий, - рассказал Гинцбург ТАСС.