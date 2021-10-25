Гинцбург назвал полгода оптимальным сроком для ревакцинации от коронавируса

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ревакцинироваться от коронавирусной инфекции можно раньше чем через полгода, вреда для организма в таком случае не будет, однако и особой пользы тоже.

По его словам, шесть месяцев - оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат.

- Никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий, - рассказал Гинцбург ТАСС.