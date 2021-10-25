Коронавирус стал еще заразнее. Новые варианты уже найдены в Москве и области

Попова сообщила, что в Москве и Подмосковье выявили три случая заражения мутацией коронавируса АY.4.2 Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в программе «Познер» на Первом канале.

ПРО МУТАЦИИ КОРОНАВИРУСА И ВАКЦИНАЦИЮ

На данный момент мутации не вызывают особого беспокойства, заявила Анна Попова. Однако чем медленнее идет вакцинация у нас в стране, тем быстрее вирус приспосабливается, а значит, у него появляется все больше возможностей адаптироваться к популяции и становиться все более заразным.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что в Москве и Московской области была обнаружена новая мутация Дельта варианта коронавируса, которую зарегистрировали как АY.4.2. Выявлено три случая заболевания этой особо опасной разновидностью коронавируса.

Штамм варианта Дельта AY.4.2 на 10–15% заразнее всех предыдущих штаммов, однако пока это только предположения ученых, исследования этого штамма еще не закончились, рассказала Анна Попова.

ПРО НЕРАБОЧИЕ ДНИ И ШТРАФЫ

Предстоящие девять нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) Анна Попова назвала мерой, направленной на то, чтобы разорвать цепочки передачи вируса, чтобы люди не заражали друг друга, а общались в семье и больше времени проводили на свежем воздухе. Кроме того глава Роспотребнадзора считает, что нужно поменять подход к штрафам за нарушения санитарных и эпидемиологических норм. Штраф должен стать таким, чтобы его «не хотелось платить».

В качестве примера глава Роспотребнадзора привела ситуацию в Европе, где штраф за просроченный товар на полке составляет 15 тысяч евро. Вопрос ужесточения штрафов обсуждается сейчас в российском правительстве.

ПРО УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ

Анна Попова отметила, что в Роспотребнадзоре не знают, какой уровень антител действительно защищает от коронавируса.