Авито Доставка: продавать и покупать вещи с доставкой стали больше чем в два раза

В сентябре этого года число частных продавцов на Авито, которые отправляют товары с доставкой, стало больше на 19%, чем в аналогичном периоде прошлого, а количество доставок выросло в 2,3 раза. Самый дальний километраж С2С-доставки составил почти 8 тысяч километров - из Севастополя в Петропавловск-Камчатский. Средний чек покупок с Доставкой на Авито составляет 3 000 рублей в целом по России.

Также наблюдается тренд на активное изменение географической структуры доставки: в ближайшее время города с населением менее 1 млн жителей вполне могут “перевесить” мегаполисы в вопросе популярности доставки. Среди десяти городов с наиболее быстро растущим количеством заказов с доставкой ровно половина - города с населением до 600 тысяч человек.

“Товары, купленные на Авито, сейчас доставляются в более чем в 1100 городов и 21 тысяч населенных пунктов России. Половина из списка городов с наиболее стремительным ростом количества заказов с доставкой - с населением меньше миллиона жителей. Товар можно найти в любом уголке страны и заказать доставку, даже из Севастополя в Петропавловск-Камчатский. Мы постоянно совершенствуем услугу, работаем над ее удобством и безопасностью как для продавцов, так и для покупателей. Например, мы ввели выдачу по паспортам, услугу по проверке целостности и комплектности товара, постоянно обучаем сотрудников наших логистических партнеров, а также рассказываем клиентам, как наиболее выгодно покупать товары с доставкой”, - Сергей Пустыльник, руководитель департамента Логистики в Авито.

Самые “доставочные” города

Аналитики Авито Доставки исследовали географическую структуру заказов по всей стране и выяснили, что чаще всего отправка и получение осуществляются в Москве и Санкт-Петербурге, а наибольший рост количества заказов с доставкой в сентябре этого года отмечен в Сочи (+29% за год).

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Топ-10 городов с наиболее активным ростом количества заказов с доставкой, сентябрь 2021:

1. Сочи (29%)

2. Москва (28%)

3. Калининград (27%)

4. Санкт-Петербург (24%)

5. Нижний Новгород (20%)

6. Рязань (16%)

7. Ростов-на-Дону (14%)

8. Киров (14%)

9. Ярославль (13%)

10. Самара (12%)

Наиболее востребованные в доставке товары

Чаще всего в C2C-сделках в этом году участвовали товары из категорий “Хобби и отдых”, “Личные вещи”, “Электроника”, “Запчасти и аксессуары” и “Товары для животных”. Самыми популярными товарами в доставке в этом году стали:

• взрослая и детская одежда и обувь,

• запчасти и аксессуары для автомобилей,

• товары для компьютера,

• книги и журналы,

• товары для детей и игрушки,

• аудио и видеотехника,

• товары для коллекционирования,

• товары для спорта и отдыха,

• мобильные телефоны.

Рост заказов из магазинов на Авито

На Авито покупатели могут заказывать с Доставкой товары не только у частных продавцов, но и вещи из магазинов. Покупать товары в магазинах на Авито стали в 6,8 раз чаще за год, а количество селлеров, которые отправляют заказы выросло в 2,5 раза.

Среди таких товаров самые популярные доставочные категории распределились немного по-другому. На первом месте “Запчасти и аксессуары”, на втором и третьем - “Электроника” и “Хобби и отдых”, а затем “Личные вещи” и категория товаров “Для дома и дачи”. Чаще всего покупатели заказывают из магазинов доставку следующих товаров:

• запчасти и аксессуары,

• товары для компьютера,

• игры, приставки и программы,

• одежда, обувь и аксессуары,

• телефоны,

• фототехника,

• аудио и видеотехника,

• ремонт и строительство,

• бытовая техника,

• оргтехника и расходные материалы.