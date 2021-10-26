Байрактар впервые ударил по Донбассу

Турецкий беспилотник "Байрактар" на параде в Киеве, август 2021 г. Фото: REUTERS

На видео, снятого телефоном с экрана, знакомые по Карабаху кадры. Беспилотник наводит управляемую бомбу на гаубицу, похожую на Д-30, через несколько секунд она тонет в дыме мощного разрыва. Украинские волонтеры утверждают, что Киев впервые применил ударный дрон «Байрактар» против армии ДНР.

Информация об обострении в Донбассе в районе Тельманово-Гранитное начала появляться с утра. Первыми артиллерийский огонь по позициям ополчения открыли Вооруженные силы Украины. При этом пострадали несколько гражданских строений. Судя по всему, донецкая сторона открыла ответный огонь на подавление. По крайней мере, в соцсетях публиковались фотографии позиций ВСУ, накрытых артиллерией. В конце концов на такие наглые обстрелы надо отвечать.

Киев тут же раструбил о вероломной атаке на гражданский сектор. И, видимо, решил задействовать купленные у Турции ударные беспилотники. Первым о применении дрона сообщил волонтер Олег Болдырев: «Сегодня «Байрактар» отработал по артиллерийской батарее противника. Минус одно орудие с расстояния более 11 км». Журналист Юрий Бутусов уточнил тип боеприпаса, который был применен беспилотником: «ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя «Байрактар» и управляемой бомбой МАМ-С гаубица была уничтожена. Это первое боевое применение «Байрактара» в войне. Приказ дал главком ВСУ Валерий Залужный».

Официально пока эту информацию ни в Минобороны Украины, ни в офисе президента не подтвердили.