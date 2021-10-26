Безумства недели моды в Москве: наряды из окурков, парни в фате и комбинезоны с интимными подробностями

Антикоронавирусный показ Маши Цыгаль. Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Пандемия пандемией, но новые образы сами себя не презентуют. Московская неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая успела пройти аккурат до введения ограничений, представила публике творения более 70 дизайнеров из России и других стран. И в очередной раз доказала: мода, как и всякая красота, - страшная сила!

Так, знаменитый дизайнер Маша Цыгаль вернулась на подиум после семилетнего перерыва и обыграла идею вторсырья. Ее коллекция "Я не хочу, чтобы мир погиб от барахла" оказалась сшита из собственной одежды и нарядов друзей. Да и коронавирус наложил свой отпечаток: модели Цыгаль спрятали лица за балаклавами всех мастей - в таком наряде вас точно не оштрафуют за отсутствие маски.

Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Отечественный бренд RigRaiser тоже сделал ставку на экологию: в своей работе дизайнеры использовали одежду, купленную на распродажах и в секонд-хендах, которую, по собственному убеждению, "превратили в настоящие арт-объекты". Порой, правда, их искусство черпало вдохновение в... мусоре. Например, в свою коллекцию авторы добавили элементы из пластика, металла, рентгеновских снимков и даже сигаретных окурков - мол, это должно подчеркнуть связь человека с природой.

Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Наряды бразильского дизайнера LUCAS LEÃO также пошиты не ради светских променадов - это "размышления модельера на тему существования в неопределенном будущем, где главными ценностями становятся духовное возрождение и иное, отличное от настоящего, значение понятия свобода". Пока вы думаете, как это могло бы выглядеть, дизайнер предлагает подворачивать пуховики на манер маек, а мужчинам - носить белые сапожки на каблуках и нечто, похожее на фату.

Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Онлайн-показ немецких модельеров FOS X MBFW Berlin в Москве отметили за "предпочтение к необычному крою, яркость и аутентичность". Крой от немцев действительно удивил: их парни щеголяли в смелых комбинезонах, имитирующих женскую грудь и не только.

Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Московский модельер Агата Вострикова решила совместить несовместимое: ее новая коллекция создана на стыке народного ремесла и технологий. Так, принты разработал искусственный интеллект (!), а шерстяные вещи связали мастерицы из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Мужчинам дизайнер рекомендует носить теплые лосины, а женщинам - вязаные трусы.

Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Российский бренд VINA представил наряды, напоминающие лоскутные одеяла. Это неслучайно: все они выполнены из переработанных материалов: юбки и топы - из старых галстуков, платья - из джинсов и т.д. Еще одной фишкой коллекции стали микросумки, в которые поместится разве что пакетик для уборки отходов за собакой.

Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Не забыли на неделе моды и про детей: так, коллективный показ российских дизайнеров M.I.R.277 предложил яркую одежду для подростков и совсем юных модников. Правда, от зрителей не укрылось, что не только девочки, но и мальчики вышли на подиум с макияжем...

Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia