Что на самом деле было в покаянном письме Березовского Путину

И в Британии Борис Березовский старался жить как один из богатейших людей. Хотя дела его шли к банкротству... На фото олигарх - у своего английского дома-поместья, где его в марте 2013-го найдут повешенным на собственном шарфе. Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Ход царем: Тайная борьба за власть и влияние в современной России. От Ельцина до Путина». Так интригующе называется книга журналиста Ильи Жегулева, только что вышедшая в издательстве «Говард Рорк». Именно Илья брал последнее интервью у Бориса Березовского.

Ход царем

АТАКА НА ПРЕЗИДЕНТА

Березовский начал атаку на Путина привычными методами - задействуя ресурсы Первого канала и Сергея Доренко. В эфир вышла разгромная программа о гибели подлодки «Курск»...

Для Путина эта программа произвела эффект разорвавшейся бомбы. Человек, к которому он относился как к брату, предал его. После этого пути назад уже не было.

Березовского вызвал к себе Волошин (глава администрации Президента РФ в 1999 - 2003 гг. - Ред.). «Цель встречи была такая: объяснить ему, что концерт закончен, что журналисты должны быть свободны от его влияния, - рассказывал Волошин через много лет в Лондоне, когда Березовский судился с Романом Абрамовичем. - У президента Путина был повод для эмоций - и я с ним абсолютно согласен, что господин Березовский использовал эту трагедию для того, чтобы нажить себе политический капитал. Непонятно, в чем были содержательные претензии к власти. Позиция управляемых им журналистов была настолько одиозной, что контроль Березовского над ОРТ надо было прекратить».

«Послушай, - сказал Волошин Березовскому, - или ты в течение двух недель отдаешь ОРТ, или последуешь за Гусинским» (медиамагнат, уехавший из России в 2000-м. - Ред.).

СТАЛ ПРЕДАТЕЛЕМ

Отличие Березовского от Гусинского было в том, что он смог встретиться на следующий день с Путиным. Встречу организовал Волошин в своем кабинете. Березовский попытался оправдаться за программу Доренко. Путин подождал, пока тот закончит, и достал папку. Он начал монотонно зачитывать подготовленный отчет, суть которого сводилась к тому, что «первая кнопка» управляется только одним человеком - Березовским...

Путин встал, обозначив конец разговора...

«Ты, - сказал Путин, - ты был одним из тех, кто просил меня стать президентом. Так на что же ты жалуешься?»

Это была последняя в жизни встреча Березовского с Путиным. Предприниматель покинул кремлевский круг.

А очень скоро - и страну. Березовский при Путине мог стать одним из самых влиятельных людей. Но стал для Путина предателем...

СДАЧА «ПЕРВОЙ КНОПКИ»

Вопрос с «первой кнопкой» был решен за несколько дней. Руководство ОРТ не потребовалось менять - из Кремля просто позвонили гендиректору Константину Эрнсту и сказали, что с этого дня он больше не слушает Березовского. Как говорит Волошин, Эрнст с облегчением согласился. Следующим шагом было закрытие программы Сергея Доренко. Березовский потерял влияние. Остались только акции, которые теперь ничего не стоили без возможности влиять на политику канала. Тем не менее даже формальное владение почти половиной главного телеканала страны «предателем» раздражало Кремль.

Детальные переговоры с Березовским о передаче контролировавшихся им 49% ОРТ курировал опять же Волошин. Хронология перехода контроля над ОРТ от опального Березовского к лояльному Абрамовичу была подробно восстановлена в Высоком суде Лондона в 2011 году. Цена, по словам адвоката, обсуждалась с министром печати Михаилом Лесиным. Речь шла о 300 миллионах долларов.

Абрамович готов был заплатить 100 миллионов, что не устраивало Березовского.

В итоге он заплатил ему в 2001 году почти вдвое меньше, чем обещал Лесин, - 175 миллионов долларов, писал «Коммерсантъ». Сам Березовский говорил, что и вовсе получил 150 миллионов.

Хотя Юмашев (глава администрации президента в 1997 - 1998 гг. - Ред.) считает, что выплата Абрамовичем даже 150 миллионов - это чистая благотворительность. Де-юре акции спокойно могли оставаться у Березовского, но де-факто каналом уже управлял основной акционер - государство, у которого как был, так и оставался 51%. Абрамович просто помог своему бывшему партнеру с деньгами, отдав ему миллионы за акции.

МИЛЛИОНЫ НА РЕВОЛЮЦИЮ

В изгнании Березовский постепенно тратил полученные от продажи всех активов 3 миллиарда долларов. При этом он финансировал политические партии и цветные революции в сопредельных России государствах. Березовский стал основным спонсором «оранжевой революции» в Киеве в 2004 году, но не смог воспользоваться плодами ее победы. Победившая коалиция довольно быстро сделала его персоной нон грата.

Лишь помощь революции в Киргизии принесла небольшие дивиденды - благодарный новый президент Курбанбек Бакиев расплатился за помощь в подготовке «тюльпановой революции» вторым по запасам месторождением золота в стране. 5 миллионов долларов на помощь оппозиционерам, 12 миллионов долларов на подготовку актива и 170 миллионов долларов через год от австрийской Global G. O.L.D. Holding Gmbh при продаже. Ровно в 10 раз умножить вложенный капитал благодаря участию в политике - такой бизнес Березовскому нравился.

2010 год, президент Киргизии Курманбек Бакиев. Фото ИТАР-ТАСС/ Вадим Рымаков

«БОРЯ, ВСЕ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, - КАТАСТРОФА»

Юмашев поначалу продолжал общаться с Березовским, несмотря на его непримиримую войну с Путиным.

Березовский не жалел на нее ни средств, ни сил. Но в какой-то момент и эта ниточка оборвалась. «Мы с ним не поругались, - уточняет Юмашев. - Просто я пытался ему объяснить: «Боря, все, что ты делаешь, - это катастрофа для тебя, для твоих близких, друзей. Зачем ты это все делаешь?» А у Бори была просто идея, что все это вот-вот рухнет. Он считал, что как Ющенко в Украине, а в Грузии - Саакашвили, так и в России придет новый демократический режим».

Валентин Юмашев. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

«Валь, ты ничего не понимаешь, поскольку ты находишься внутри. Ты не чувствуешь, не видишь, не понимаешь», - говорил Березовский Юмашеву.

Спорить Юмашеву в конце концов надоело.

СМЕРТЬ КАЗНАЧЕЯ

Постепенно Березовский потерял связь с Россией. Он не мог вернуться на родину, поскольку на него были заведены уголовные дела. Главным ударом для него стала смерть друга и партнера Бадри Патаркацишвили, который, по сути, был казначеем Березовского: все деньги были у него. Березовский признавался: он не ожидал, что Бадри умрет раньше него. Судя по всему, не ожидал этого и Патаркацишвили.

По словам друзей Березовского, оба партнера не позаботились о том, чтобы юридически оформить раздел собственности. Березовский был уверен, что деньги и активы он делит пополам с партнером, но, как оказалось, это было не так.

Сразу после смерти Бадри его вдова Инна подписала бумагу, по которой обещала передать половину активов Березовскому, но потом передумала, сказав, что была в состоянии аффекта.

Грузинский бизнесмен Бадри Патаркацишвили, 2004 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Климчук

Смерть Бадри стала тяжелым ударом для Березовского. Он не ожидал, что останется у разбитого корыта. Рассчитывал, что его активы будут вписаны хотя бы в завещание. В итоге, однако, все средства были присуждены семье Бадри.

ОТСУДИТЬ МИЛЛИАРДЫ У АБРАМОВИЧА

В поисках денег Березовский снова встретился со своим старым «семейным» товарищем Абрамовичем - уже в суде. Иск к Абрамовичу с требованием вернуть 5,5 миллиарда долларов, якобы недополученных от сделки по продаже «Сибнефти» «Газпрому» и доли в «Русале» - «Базэлу», был его последней надеждой получить средства к существованию. К тому времени он уже был весь в долгах. Березовский считал дело беспроигрышным, он полагал, что выиграет его, и вовсю занимал деньги.

Редкий кадр - начало 2000 года, Борис Березовский и Роман Абрамович - два богатейших депутата Госдумы. Березовский покинет парламент через полгода, уехав в Лондон. А Абрамович - через год, став губернатором Чукотки. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/ТАСС

Березовский думал в конспирологической парадигме: Абрамович близок к Путину, Путин - враг, а Березовский - оппозиционер, ментально и политически более близкий к британцам, чем к окружению Путина. Чтобы окончательно сойти за своего, он даже не стал слушать адвокатов, советовавших ему говорить на родном языке. Ему казалось, что за годы жизни в Британии он достаточно освоил английский, и считал своим преимуществом, что говорит на одном языке с судьей, от которой был в восторге.

Абрамович, напротив, очень тщательно готовился к процессу. Девять дней допроса в забитом до отказа зале Высокого суда Лондона превратились в одно из самых тяжелых испытаний в его жизни. Хуже не было даже в армии, говорил он своим знакомым. К каждому заседанию Абрамович готовился часами, читал материалы, репетировал ответы. Но юристы, как назло, начинали задавать вопросы совсем на другие темы.

«Рома говорил, что чувствовал себя как в школе - учишь один урок, а спрашивают другой», - рассказывает его знакомый. Он жаловался, что система перекрестных допросов построена так, что «говорить правду не получается, даже если очень хочешь. Все сделано для того, чтобы поймать тебя на вранье и пригвоздить». После выматывающих допросов Абрамович ел - в первый раз за день. Спать у него получалось только после снотворного, но уже через несколько часов он вставал и снова штудировал материалы.

Адвокаты советовали ему говорить правду.

ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ

Близкая подруга семьи Березовского Зоя Богуславская встречалась с Березовским в начале 2012 года на дне рождения его матери. «Он говорил, какая замечательная судья Глостер, как он ею очарован и, главное, как она очарована им», - вспоминала Богуславская. Тем ужаснее для него оказался вердикт: отказ по 10 пунктам из 10. В команде Абрамовича о таком даже не мечтали. Надеялись, что смогут выиграть по 8 пунктам максимум и придется отдать Березовскому миллионов триста. Но Глостер разгромила Березовского в пух и прах, он остался еще должен Абрамовичу за его адвокатов.

Через несколько недель после проигрыша он попросил Абрамовича простить его, простить ему долги по процессу и помочь вернуться. Просьбу Березовского передала его гражданская жена Елена Горбунова. Она приехала к нему домой и просила за Березовского, чтобы тот смог вернуть долги кредиторам и оплатить образование детей в престижных британских заведениях.

Абрамович согласился.

ПИСЬМО ПУТИНУ

Именно Елена принесла Абрамовичу написанное Березовским от руки письмо Владимиру Путину. Она передала просьбу Березовского вручить письмо президенту.

Борис Березовский и Елена Горбунова после заседания суда в Лондоне, 2011 год. Фото ИТАР-ТАСС/ PA Photos

«Тот Боря, которого я знал, никогда не мог бы написать это письмо. Хотя это был и его почерк, и его слова. Это было письмо абсолютно сломленного человека», - рассказывает Юмашев, который видел это письмо. «Я понял, что Россию ты понимаешь лучше, чем понимал ее я», - цитирует Березовского Юмашев.

Петр Авен (председатель совета директоров Альфа-Банка. - Ред.) рассказывает, что Путин ему тоже показывал это письмо. В одном из интервью Авен его процитировал: «Прошу Вас, Владимир Владимирович, простить мне те проступки и слова, которые я совершил в ослеплении злости. Видит бог, сегодня я все осознал и никогда не поступил бы так. Мне бы очень хотелось вернуться в Россию, на Родину. Я хочу умереть на своей земле. Это не пустые слова, поверьте, Владимир Владимирович. Я, как Вечный Жид, устал скитаться по земле. Разрешите мне вернуться, господин президент. Прошу вас. Умоляю. С искренним уважением к Вам, Борис Березовский». (Юмашев таких слов в письме не помнит.)

Юмашев рассказывает, что обсуждал с Путиным это письмо. Президент удивлялся, что Березовский в таком состоянии, но вопрос возвращения Березовского в Россию не обсуждался. Хоть на тот момент Юмашев уже не общался с Березовским, он все же думал ему помочь и рассчитывал через какое-то время переубедить Путина. Он полагал, что президент мог согласиться на возвращение Березовского в качестве красивого жеста. Но не успел.

«ДАВАЙТЕ СМЕНИМ СТОЛИК»

В 2013 году я работал в российской редакции журнала Forbes. Мы решили расследовать, как так получилось, что когда-то самый богатый человек в России потерял все свои деньги. К тому времени я уже знал, что Березовский в депрессии и, бывший прежде одним из самых публичных людей, всегда любивший поговорить, не общается с журналистами почти год.

В начале марта я позвонил Березовскому из московской редакции, рассказав, что еду в Лондон писать про него историю и буду общаться с его ближайшими друзьями. «Позвоните мне через две недели», - сказал Березовский и положил трубку. Через две недели я ему снова позвонил и сказал, что вылетаю, на что предприниматель пожелал мне удачи и ничего не пообещал. Уже в Лондоне он меня неожиданно набрал: «Мне рекомендовали вас как хорошего парня, и, возможно, мы с вами даже встретимся». И снова пропал на несколько дней. 22 марта он внезапно позвонил: «Жду вас через час в Four Seasons».

На встречу в лондонскую гостиницу бизнесмен пришел с небольшим опозданием. Поверх пиджака был повязан неизменный щегольской черный шарф. В ресторане при отеле Four Seasons было шумно. Играл рояль, рядом вели переговоры арабские предприниматели.

«Как вы себя чувствуете?» - спросил я Березовского, чтобы как-то начать разговор. «Спасибо, хорошо. А что вы спрашиваете?» - с раздражением поинтересовался Березовский. «Давайте сменим столик», - предложил он.

ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Мы проговорили около часа. Того Березовского, которого я знал - яркого, ироничного, уверенного и стремительного, не осталось. Передо мной сидел очень усталый человек с потухшим взглядом. Мы говорили о том, как он потерял деньги.

- Вы скучаете по России?

- Вернуться в Россию... Ничего я больше так не хочу, как вернуться в Россию... Главное, что я недооценил, - что мне настолько дорога Россия, что я не могу быть эмигрантом.

Березовский сказал, что изменил свои оценки действительности, в том числе по поводу возможности построения демократии в России, недооценив ее инертность и сильно переоценив Запад. И сожалеет, что уехал в эмиграцию.

- Если бы вы остались в России, то вы бы сейчас сидели в тюрьме. Вы этого хотите?

- Сейчас, оглядываясь на то, как я прожил эти годы в Лондоне... У меня нет сейчас ответа на этот вопрос. Ходорковский сохранил себя. Это не значит, что я потерял себя. Но я пережил гораздо больше переоценок, разочарований. Ходорковский все же меньше. Я... потерял смысл.

- Жизни?

- Смысл жизни. Я не хочу сейчас заниматься политикой.

- А что же делать? - спросил я, имея в виду: чем заниматься, если не политикой.

- Я не знаю, что мне делать. Мне 67 лет. И я не знаю, что мне дальше делать.

Он сказал, что счастлив был бы вернуться в науку, ведь он член-корреспондент Российской академии наук. Я попытался его на эту тему разговорить, но разговор о науке затух: Березовскому на самом деле не интересна никакая наука. На прощание я выразил надежду на то, что в следующий раз встречусь с ним уже в Москве. В Академии наук.

Березовский горько усмехнулся:

- Хорошее уточнение.

Полицейское оцепление возле дома Бориса Березовского в Великобритании, март 2013 года. Фото: PA Photos/ТАСС

Утром тело Березовского было обнаружено в ванной поместья, в котором он жил последние месяцы. Через год экспертиза Скотленд-Ярда пришла к выводу о самоубийстве: Березовский повесился на шарфе, в котором он пришел на свое последнее в жизни интервью.