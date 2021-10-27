Династия Романовых: кто из царских потомков имеет больше прав на престол

В связи с участием в пышной «царской свадьбе» роты Почетного караула недоумевал даже министр обороны Сергей Шойгу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба!

Венчание в октябре Великого князя Георгия Романова с итальянкой Ребеккой Беттарини сразу назвали свадьбой века. Характерен заголовок в одном из столпов мировой прессы - The Telegraph (Великобритания): «Роскошная церемония длиной в два дня. В России проходит первая свадьба представителей царского рода более чем за 100 лет».

Молодоженов в Исаакиевском соборе бывшей столицы Российской империи венчал сам Варсонофий - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, постоянный член Священного синода. Среди гостей - более трех десятков глав и членов королевских домов Европы и Азии. Новобрачные обменялись кольцами от Дома Фаберже, который до революции очень любили царствовавшие Романовы.

Платье невесте шила на заказ голливудский модельер Рим Акра, одевающая Мадонну, Бейонсе, Анджелину Джоли, Меланию Трамп и массу других знаменитостей. Свадебные наряды - ее фишка. Фата с шлейфом в шесть метров с гербом Российской империи, соболя, кокошники, почетный воинский караул, провожавший новобрачных саблями наголо! Вечерний прием в мемориальном зале Александра III Петербургского этнографического музея, основанного Николаем II.

Для 700 гостей праздник продолжился на второй день в Константиновском дворце! Да уж, голова кругом от поистине царского размаха бракосочетания…

Но откуда спустя век после крушения династии Романовых свалился на головы беспечных россиян «Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович»?

Вопрос далеко не праздный.

«Кругом измена, и трусость, и обман!»

Для ответа надо вернуться в бурлящий 1917 год, ставший переломным для России, да и всей мировой истории. В Февральскую революцию генералы и Госдума вынудили Николая II отречься от престола вместе с малолетним наследником цесаревичем Алексеем в пользу младшего брата Михаила Александровича. «Кругом измена, и трусость, и обман!» - запишет в дневнике отрекшийся Николай Романов. И отправит телеграмму новому государю: «Петроград. Его Императорскому Величеству Михаилу Второму. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей Родине. Ники».

«Оказывается, Миша отрекся, - удивился на следующий день Ники. - Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!»

Известно кто. Свежеиспеченное Временное правительство. Большая группа министров, включая будущего премьера Керенского, явилась на квартиру Михаила Второго и долго пугала гражданской войной, если тот наследует престол. Прижатый к стенке Михаил отложил восприятие верховной власти и объявил, что примет ее, если на то будет воля всего народа посредством Учредительного собрания. Которое планировалось созвать спустя полгода. И призвал народ к подчинению Временному правительству. Что и нужно было Керенскому.

Большевики, спустя несколько месяцев захватив власть, разогнали Учредительное собрание. («Караул устал!» - историческая фраза матроса Железняка.) В июне 18-го расстреляли Михаила. Следом в июле казнили Николая II и всю его семью. Царствование династии Романовых, начавшееся в Ипатьевском монастыре под Костромой в 1613 году, спустя 305 лет трагически оборвалось в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Зловещий ритуал большевиков, специально подобравших для казни дом с таким названием.

Ленин посчитал, что царская династия вырублена под корень. Не тут-то было!

Изгнанники

В начале 1917 года династия Романовых насчитывала 65 членов. 18 убили большевики в 1918 - 1919 годах в Екатеринбурге, Перми, Алапаевске, Петербурге. 47 спаслись за границей. Среди них - Великий князь Кирилл Владимирович, внук Александра II, двоюродный брат Николая II. Четвертый в очереди на престол после главы династии Николая II, его сына Алексея и брата Михаила Александровича. Первые трое были казнены большевиками. Поэтому в 1924 году в эмиграции он провозгласил себя Императором Всероссийским в изгнании Кириллом I.

Нынешний престолонаследник Георгий со своим дедушкой Владимиром Кирилловичем. Фото: Instagram.com

В 1938 году, после его смерти, главой Российского императорского дома и де-юре императором стал его сын Владимир Кириллович. Он женился на Леониде Георгиевне, княжне Багратион-Мухранской, дочери главы Грузинского царского дома. Их дочь Мария Владимировна в 1976 году вступила в брак с принцем Францем Вильгельмом Прусским из рода Гогенцоллернов, правнуком кайзера Вильгельма II. При заключении этого брака прусский принц принял православие, стал Михаилом Павловичем. 13 марта 1981 года в Мадриде у них родился сын Георгий. Тот самый, что венчался в октябре в Исаакиевском соборе.

Ясно теперь, откуда появился Его Императорское Высочество Государь Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович?

«А царь-то ненастоящий!»

На самом деле ничего не ясно, скажу я вам.

Западная влиятельная пресса, не говоря уже о модных глянцевых журналах, весьма благосклонно освещала первую в России более чем за 100 лет свадьбу представителей царского рода. У нас же наряду с положительными откликами в СМИ в соцсетях появился целый шквал негатива. «Чужая свадьба», «ярмарка тщеславия», «цирк с конями» и т. д.

Главная претензия обвинителей - к основателю Российского императорского дома в изгнании Великому князю Кириллу Владимировичу. Дескать, он еще до Первой мировой потерял право на престол. А значит, и все его потомки, включая молодожена Георгия.

Помните шлягер Пугачевой: «Жениться по любви не может ни один, ни один король»? И царь, добавлю я. Династические правила Романовых, оформленные указом Павла I в 1797 году, очень строги. Престол передается по мужской линии. Если она прерывается, тогда уж женщина восседает на престол. Каждый член императорской семьи мог вступить в брак только с разрешения царя. Если женится наследник престола, его избранница обязательно должна принять православие. Но самое главное - брак наследника дозволялся исключительно с равнородными особами - представителями других правящих династий. Недаром перед Первой мировой все европейские монархии были породнены. Что не мешало им воевать друг с другом. Брак с особой ниже по статусу назывался морганатическим. Сам Великий князь в таком случае право на престол не терял, но его дети уже точно не могли на него претендовать.

Дом Романовых Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В 1905 году Кирилл Владимирович вступил в равнородный брак с Викторией Мелитой, дочерью герцога Эдинбургского, внучкой британской королевы Виктории и нашего императора Александра II. Но она была разведена, к тому же приходилась Кириллу двоюродной сестрой. Николай II долго не хотел признавать брак, потому что он был оформлен без его согласия. Но в 1907 году признал и именным своим указом присвоил супруге Кирилла титул Благоверной Великой княгини Виктории Феодоровны. Так что этот аргумент противников Кирилла о потере права на престол оказался ложным.

Другое обвинение - Кирилл якобы первым предал двоюродного брата-царя, явился со своим Гвардейским морским экипажем к Госдуме, нацепив красный бант. Но, как показали незаангажированные современники и позже историки, этот революционный бант - просто фейк.

Важнее понять, откуда ветер вдруг подул. Ну, устроили Романовы в Питере красочное шоу, куда круче представлений «цариц» и «королей» нашей попсовой эстрады. Главное, законов не нарушили. Откуда ж столько негатива по поводу светского мероприятия?

С изданиями левого, коммунистического толка все ясно. Ими движет классовая ненависть. Цитирую одну из статей: «Новый царь для России: Западу достанется колония, нашим олигархам и чиновникам - холопы. Что греха таить, многие в российском истеблишменте мечтают о новом, уже законодательно закрепленном разделении людей на господ и холопов. А монархия для таких целей подходит лучше всего».

Однако Российский императорский дом в составе Великого князя Георгия Михайловича и его матери Марии Владимировны атакуют представители аристократии, давно недолюбливающие эту ветвь Романовых. Из их кругов даже ушло письмо Владимиру Путину по поводу «фальшивой свадьбы».

На мой взгляд, за этим стоит «конкурирующая фирма» - «Объединение членов рода Романовых», зарегистрированное в Швейцарии в 1979 году. Президент - княгиня Ольга Андреевна Романова, праправнучка императора Николая I. Там полсотни членов. Объединение категорически не приемлет Российский императорский дом.

Меня улыбнул титул главы монархического объединения Романовых - президент. Там достойные люди, потомки младших сыновей императора Николая I: так называемые Константиновичи, Николаевичи, Михайловичи. Но даже внутри они не могут договориться и выдвинуть единого кандидата на престол против Александровичей, потомков старшего сына Николая I императора Александра II - праправнучки Марии Владимировны и ее сына Георгия Михайловича.

Правда, в «Объединении» за сотню лет не осталось ни одного Романова, который не вступил бы в морганатический брак, лишив тем самым свое потомство права на престол. Это не вина их, а беда. Где ж для десятков Романовых в изгнании найти столько жен/мужей королевских кровей, когда в Европе монархий почти не осталось. Александровичи же в своем Российском императорском доме худо-бедно, но придерживались, пусть порой и формально, на мой взгляд, династических правил.

Перефразируя классика, все смешалось в доме Романовых...

Лучший вариант, по моему журналистскому разумению, всем четырем ветвям Романовых, разбросанным ныне по свету, собраться вместе и по-родственному, полюбовно решить все накопившиеся проблемы.

Впрочем, лично меня сейчас больше волнует вопрос, откуда вдруг в XXI веке пошли в России эти странные «игры престола»? Свадьба Георгия Романова в Петербурге лишь выплеснула на поверхность страсти, давно кипящие в монархической среде. А тут еще принц Майкл Кентский, тоже имеющий большую каплю романовской крови, зачастил в Россию. В нашей элите ходят слухи, что он достойный кандидат на российский престол. Неужто нам грозит реставрация монархии? Хотя это и выглядит вполне неправдоподобно.

Мы продолжаем следить за этой темой и при ее новых поворотах обязательно расскажем о них.

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