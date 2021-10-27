«Черная вдова» Екатерина Пузикова: Почему семья банкира пять лет обвиняла в отравлении таллием его жену

Вот эту самую красавицу блондинку Екатерину Пузикову назвали «черной вдовой». Фото: ekaterinasokirskaya/Instagram

Продолжение. Часть 1.

«После вечеринки я зашел в ванную, там была Екатерина Пузикова (Сокирская), она плакала. Я подошел к ней, обнял, второй рукой облокотился на столешницу, она была влажной, на ней лежал шприц. Я взял его в руки и спросил: «Что это?» Внутри ничего не было, я положил шприц на место, руку вытер об себя. В ванную зашла гостья, я отвлекся. А когда снова повернулся к Пузиковой, шприца уже не было. В это время Пузикова жаловалась на измены мужа, говорила, что ей о них докладывают люди. Меня позвали к гостям. Мы выпили водку, я закусил яблоком и почувствовал, что от рук резко пахнет. Тут мой брат стал жаловаться, что у него онемели руки…»

Это вечеринка самарских банкиров 7 марта 2012 года. Дмитрий Пузиков празднует день рождения своего двоюродного брата - полного тезки.

Кадр, снятый в тот вечер на телефон, размыт, как и сами события... Фото: Предоставлено адвокатом Карномазовым

Именно именинник позже расскажет, как застал жену отравленного брата Пузикову в растрепанных чувствах в ванной, после того как та приготовит пюре, которым и отравится ее муж.

А пока все танцуют и смеются. Сокирская нежно прижимается к мужу и шепчет на ухо: «Я тебя люблю». Он уже отравлен, скоро он впадет в кому и скончается, несмотря на все попытки врачей блокировать яд.

Пузикову признают виновной дважды, дадут сначала 7, а потом 9 лет колонии. Но затем произойдет невообразимое для российского правосудия - коллегия судей вынесет приговор: невиновна! Для России это почти прецедент.

Справедливость восторжествовала? Никто в это не верил.

И спустя четыре года новый муж Сокирской - спортсмен Алексей Рясков, «решала» и местная звезда кикбоксинга - запишет видео: «Я заплатил 15 миллионов за ее оправдание». После чего жестоко убьет Сокирскую. На суде Рясков обещал назвать фамилии взяточников. Но так и не успел. Спустя пару дней его найдут мертвым в больнице при ФСИН. Якобы покончил с собой...

Новый сожитель Пузиковой Алексей Рясков сначала защищал любимую, а потом убил ее. Фото: ckboxing_world_fighter/Instagram

«Пюре-то горькое!»

Что все это было?

На вечеринку брата Дмитрий Пузиков и Екатерина Сокирская приедут на своей машине. Все 11 собравшихся - родня банкира. Почти каждый из них работал в филиале крупного российского банка. Семья собирается на пепелище финансовой империи, которую создал когда-то умерший отец Дмитрия.

Водка льется рекой.

На стол выкладывают рульку и крабовый салат. Пузиков морщится: «Я пощусь».

- Может, картошку? - спрашивает кузен-именинник.

- Кать, а сделай нам пюре! - соглашается Пузиков.

Блондинка послушно идет на кухню. Там она одна. Периодически появляется именинник - Дмитрий Пузиков-младший. Он занимается кальяном.

- Ну где там пюре? - беспокоится гость вечеринки Локтионов. Его жена идет на кухню, где кипит картошка, и сливает воду. Пузикова толчет пюре и раскладывает по трем чашкам. Одну из них подает мужу.

- Тьфу, горькое, - жалуется банкир. Двое других гостей смеются: вкусное!

Двоюродный брат Пузикова Александр Сафонов берет ложку и зачерпывает из тарелки: «Горечь!» Вслед за ним пюре пробует его будущая жена Мария Борисова. Поморщившись, она берет тарелку Пузикова и спускает все в унитаз. Идет к кастрюле и накладывает Пузикову новую порцию - оно вкусное, без горечи.

Сокирская разводит руками и уходит к трехмесячному сыну, чтобы сцедить ему молоко, перед тем как начнет пить с мужем.

Вечеринка в самом разгаре. Гости поют и танцуют. Чуть позже все трое, кто пробовал горькое пюре, попадут в больницу с жестким отравлением. У Борисовой от яда выпадут не только волосы, но и брови. У Сафонова откажут ноги, ему до сих пор сложно ходить.

Самая большая доза яда достанется Пузикову. Врачи только разведут руками - делали все возможное. Не выжил…

«Я отравила? Пусть докажут!»

Так начинался пятилетний суд над вдовой Дмитрия Пузикова Екатериной Сокирской. Местные СМИ окрестят ее «черной вдовой» и «леди Макбет». А участники вечеринки на допросах будут судорожно вспоминать зловещие детали того дня.

- Когда они приехали после дня рождения, у сына было отекшее лицо, - вспоминала на допросе мать Пузикова. - Его жена Екатерина сразу же положила брюки мужа и его олимпийку стирать, что показалось мне странным, поскольку ранее она этого не делала. Утром я поднялась наверх и увидела, что сын может только лежать. Мы поехали в больницу, его госпитализировали. А по пути домой невестка мне призналась, что не ела картошку. В этот же день к внуку должен был приехать педиатр. Но невестка его не дождалась, вместо этого она поехала в тот самый дом, где они праздновали. Сказала, что забыла там паспорт. Позже нам сообщили, что сына отравили.

Картину дополнял дядя умершего - Сергей Пузиков, который после смерти отца банкира занимался финансовыми делами семьи. Именно его сын праздновал день рождения с таллием на ужин.

- Я помню, как Сокирская вышла из ванной, упала на колени передо мной и сказала: «Я не думала, что все так серьезно», - вздыхал Сергей Пузиков. - В присутствии родственников Сокирскую спрашивали, кто подавал пюре, как пюре можно отравиться, на что она стояла и молчала. Когда же отец Сокирской помогал ей перевозить вещи, когда та съезжала, он ей сказал, что если она что-то сделала, то нужно признаться. На что Сокирская ответила: «Пусть докажут!»

«Пыталась заполучить наследство»

Все семейство Пузиковых уверяло суд - именно Сокирская отравила своего мужа. А потом хотела заполучить наследство…

Снимок сделан в тот трагический вечер: Катя нежно целует мужа. Фото: Предоставлено адвокатом Карномазовым

- Сокирская после смерти мужа оспаривала завещание его отца, по которому наследство доставалось его жене Галине Васильевой, а не ее отравленному сыну, - делится адвокат семьи Пузиковых Вячеслав Тележинский. - Она писала заявление в отдел полиции, что это завещание было подделано. Хотела половину наследства. Думала, что будет дом, квартиры. Мы ходили на допрос, истребовали все бумаги. Когда все проверили, ей отказали. И по наследству от мужа ей достался только земельный участок, который ее супруг брал в ипотеку, чтобы строить там семейный дом. Ипотека была застрахована на случай смерти. Поэтому банк сам покрыл оставшуюся часть долга.

Все пазлы в отравлении ложились в общую картину.

- Замкнутое пространство, в нем 12 человек. Посторонних нет, и вдруг среди них трое получают отравление, один из них умирает. Следы яда по всему дому разбросаны. И то, что эти трое были отравлены в этом месте, даже у самой Сокирской не вызывало сомнения. Она приготовила картошку, и она подала. Она сама этого не отрицает, - рассуждает Тележинский. - Ее действия установлены посекундно. Кто отравил?

Картина маслом. Суд все это слушает и выносит вердикт - 7 лет колонии для вдовы. Потом решение отменяют. И новый суд ужесточает приговор - 9 лет колонии. Однако и это решение снова отменяют.

Во время третьего суда обвиняемая остается под домашним арестом. Суд разрешал вдове убитого водить ребенка на тренировки.

Так она и встречает свою новую любовь - спортсмена Алексея Ряскова, который ведет тренировки по кикбоксингу возле ее дома.

Постепенно с тренером сына у нее начинается роман. И Рясков вступает в борьбу за знойную блондинку своими силами.

Тут суд и выносит неожиданное решение - оправдать Сокирскую, признать за ней право на реабилитацию, признать потерпевшей по делу и отпустить немедленно…

«Отравила с улыбкой на лице?»

Что же разбило в суде железобетонные доказательства следствия против Сокирской? Взятка?..

В первую очередь фото того рокового вечера, которые проанализировали эксперты по просьбе адвокатов.

- На снимках радостная беззаботная Екатерина, причем эта радость реальная, а не наигранная, не вымученная, - делится адвокат Сокирской Карномазов. - Если бы человек в это время готовился к убийству супруга из ревности и мести, ненавидел его, он бы переживал из-за страха быть изобличенным, и на его лице не было бы такой беззаботной радости и умиления.

При этом адвокаты обратили внимание на поведение кузена Дмитрия Пузикова, который праздновал день рождения и давал вместе со своим отцом основные показания против Сокирской.

- На вечеринке было прохладно. Большинство участников, особенно девушки, были в кофтах. Но Дмитрий Пузиков-младший в поло с коротким рукавом, и, несмотря на это, на протяжении всего вечера он просто обливался потом, - недоумевали адвокаты. - В отличие от Екатерины он не радостный и не веселый. Весь его вид демонстрирует озабоченность, тревогу. Там, где он улыбается, это более похоже на наигранность. А вот два последних снимка относятся ко времени, когда его брат Пузиков уже ушел спать, отравление состоялось. У него на лице опустошенность, нечеловеческая усталость. Человек эмоционально выгорел. Он по-прежнему весь мокрый.

Начав издалека, защита Пузиковой продолжила добивать именинника. Екатерина во время допроса заявила, что он ее оболгал, выдумав ее истерику по поводу измен мужа в тот роковой вечер.

- Я действительно той ночью пошла в ванную, туда же зашел брат мужа и стал спрашивать, как у меня с супругом дела. Он стал говорить, что муж недоволен мной из-за того, что я много сижу в интернете, с кем-то переписываюсь, мало занимаюсь ребенком, что в болезни сына виновата я! - делилась Сокирская. - Это меня расстроило, я заплакала. Но ни о каких изменах мужа я не говорила, никакого шприца у меня не было.

Сокирская при этом заметила, что давно видела странное отношение кузена к своему мужу.

- Дима-кузен завидовал моему мужу, он считал себя незаслуженно обиженным и неоцененным, - плакалась перед судом вдова. - Он говорил, что он кандидат экономических наук, грамотный специалист и мог бы возглавлять крупный банк, но везде пробиваются люди, пользующиеся своими родственными связями (намек на убитого брата).

«Полиграф не доверяет племяннику»

Зависть выявил и полиграф, исследование на котором провели специалисты по просьбе защиты Сокирской. Его результаты упоминаются в приговоре, но не являются доказательством по делу.

«Во время тестирования у Екатерины не были выявлены реакции, свидетельствующие о сокрытии информации, - говорится в приговоре суда. - У именинника реакции были слабые и нестабильные. При тестировании он был медлительным, не шел на контакт, Пузикова шла на контакт, вела себя открыто. Согласно тестированию возможно предположить, что он причастен к отравлению двоюродного брата. У него выявлено сильное превышение реакций на вопросы «Пузикова вам нравится?» и «Брату вы завидовали?». Возможно наличие сильной симпатии по отношению к Пузиковой. При ответе на вопрос: «В еду вы добавляли специи, соль, яд?» выявлено превышение реакций на варианты «соль, яд».

Что интересно, замечали адвокаты, все имущество после смерти Пузикова перешло в руки отца именинника.

- После отравления все имущество мать Пузикова берет и переоформляет на дядю убитого, - недоумевает адвокат Сокирской Карномазов. - То есть он вместе со своим сыном-именинником становится главным выгодоприобретателем. Когда мы об этом узнаем, мать отравленного Пузикова заявляет, что якобы испугалась, что ее тоже отравят, поэтому так поступила. После того как мы озвучили все это в суде, дядя убитого, конечно, все вернул его маме. Но все это выглядело довольно странно.

«Отрава была в средстве для линз?»

Точкой стала экспертиза, которая показала, что в банке, где работали сам Пузиков и его двоюродный брат, нашли частичку таллия. Но она была настолько ничтожной, что не считалась доказательством по делу.

Где можно взять таллий, эксперты так и не смогли ответить. Но при этом они уточнили, что его использовали в сельском хозяйстве до середины 50-х годов XX века в качестве средства борьбы против грызунов, муравьев и тараканов.

А отец именинника, держатель активов семьи, ранее работал агрономом.

- Это ничего не доказывает, но хоть какое-то представление об отравляющем веществе у него было, - поясняет Карномазов. - Более того, именно на вещах и на руках именинника нашли больше всего следов таллия. На вещах самой Сокирской он тоже был, но в меньшем количестве. А на ее руках таллия не было вовсе. Что еще интереснее, именинник весь вечер сидел рядом с отравленным, и та самая тарелка с пюре была у него под рукой, а значит, он легко мог что-то туда добавить. Более того, он говорил про шприц, который якобы видел в ванной у Сокирской. Но во время первого допроса он об этом не упомянул вообще. И только потом на втором допросе дополнил этим свои слова. Так вот, таллий должен быть разведен, а значит, быть во флакончике. И единственный флакон, который мы видим на фото, это средство для линз, которое могло принадлежать только имениннику. Во время вечеринки гости постоянно перемещались, танцевали, выключали свет. А значит, доступ к тарелке отравленного был свободным.

Последним козырем Сокирской стали результаты экспертиз тарелок. Дело в том, что в той тарелке, которую подала Екатерина своему мужу, таллия вроде как не нашли.

Больше всего яда было в кастрюле, из которой подавали вторую порцию пюре. В это время сама блондинка сцеживала молоко для ребенка.

Что же касается горечи в пюре, то, как считает защита, это была продуманная подстава. Ведь эксперты заявили, что нет никаких сведений, что таллий обладает вкусом.

Как итог - в 2017 году суд полностью оправдал Сокирскую.

За всем этим судом пристально наблюдал и новый ухажер Екатерины Пузиковой Алексей Рясков, который позже заявит, что именно он добился ее оправдания.

Спустя четыре года он будет бежать неадекватным по лесу в одних трусах и в одном ботинке, весь израненный после убийства Рясковой (Сокирской-Пузиковой). Перед этим он выложит видео, в котором расскажет о взятке в 15 миллионов рублей. А чуть позже и его самого найдут мертвым.

О том, что произошло с роковой блондинкой, читайте в следующем номере «КП» - еженедельнике.

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