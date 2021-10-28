Бывший муж певицы Виктор Митязов: Долина сделала немало пластических операций и страшно мучилась после каждой из них

Зато сейчас певица похудела без помощи хирургов. На специальной диете Лариса Александровна сбросила 20 кило! Фото: larisa.dolina.official/Instagram
В сентябре Ларисе Долиной исполнилось 66 лет. Недавно исполнительница хита «Погода в доме» предстала перед публикой в новом имидже: она похудела на 21 килограмм и заметно помолодела. Мы узнали, с чем связано ее потрясающее преображение.
Долина рассказывала на телевидении, что давно хотела заняться собой. Но никак не могла собраться с духом. Когда во время пандемии она сильно прибавила в весе, решила наконец обратиться к эндокринологам. Для звезды разработали индивидуальную диету, в которую включили продукты, подходящие именно ей. Главная особенность рациона - после 15 часов есть уже нельзя (прием пищи только на следующее утро).
- Я очень рад, что Лариса после длительного затишья вновь на олимпе, ее обсуждают, - прокомментировал «КП» преображение артистки Виктор Митязов, ее бывший муж и продюсер. - Конечно, у нас остались общие знакомые музыканты, я слежу за ее судьбой. Рад, что сейчас она смогла резко похудеть не в результате пластических операций, которых за свою жизнь сделала немало, а благодаря силе воли и диете. Это лучше, чем липосакция (откачивание жира хирургическим путем. - Ред.). Некоторые врачи считают, что длительные перерывы в еде вредны, но, скажу вам, это менее опасно, чем пластические операции. Уж я-то видел, как настрадалась от них Лариса.
Первое преображение «королевы джаза» случилось еще в конце 90-х, когда из пышнотелой толстушки она превратилась в стройняшку.
В конце 90-х Долина сделала липосакцию, но это не помогло - вес вновь вернулся.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
- У Долиной в свое время была знаменитая кефирная диета, гремевшая на всю страну. И Пугачева ею пользовалась, хвалила, - напоминает Митязов. - Лариса и пластику делала, в том числе липосакцию. Но это не приносило такого стабильного успеха, как просто чистая диета. После липосакции потом все равно все возвращается. А страдания просто страшные. Боли сильные, синяки. Выпадение на несколько недель из рабочего графика.
- То есть это только кажется, что откачать жир под наркозом - легкий способ постройнеть?
- Самое сложное начинается после операции, когда ты лежишь и мучаешься, потому что не можешь ни встать, ни повернуться - все причиняет боль. Принцип операции какой: прокалывают отверстия в животе и начинают орудовать там спицей, оттуда жир течет. Потом появляется неимоверный синяк. Ладно синяк, но это и боль! Лариса после липосакции лежала в клинике в Питере. Я, конечно, ее навещал. Без содрогания смотреть на ее синяки и мучения было невозможно.
- Она жаловалась вам?
- И так было все видно! Страдала очень. Плакала. Встать первое время вообще невозможно. А лежать на спине уже тоже нет терпения и мочи. На живот повернуться нельзя. А лежать-то не один день, не два. Неделю, а то и две она точно пробыла в клинике.
- Если две недели лежать - это же снова поправишься!
- Нет. Там уже не до еды. Когда у тебя постоянная боль, никакого аппетита. Потом корректирующее белье нужно было носить, утягивать себя - это тоже связано с неудобствами. А позже, спустя время, смотришь - с одной стороны больше жира откачали, с другой меньше. Естественно, размер уходит. Но последствия такие, что их никогда не спрогнозируешь, неравномерно все как-то: с одной стороны больше, с другой меньше удаляют жир. К тому же это помогает только на какой-то отрезок времени. Потом все возвращается. Так же и грудь когда ей делали. Она уже после операции была несимметричной.
- Долина и пластику груди делала?
- Да, подтягивала. Лицо тоже делала - с подбородка убирали кожу, натягивали за уши, когда шов за ухом, чтобы не видно. Я ей говорил, что не надо больше этой пластики - одни муки. Вмешательство в организм все равно необоснованное. Нужно что-то делать с головой прежде всего. И откачивать жир, только если критический вес, угроза здоровью.
- Сейчас Долина как, на ваш взгляд, выглядит?
- Отлично! Молодец. Даже и не думал, что она может принять такие формы. У нее были моменты, что смотришь - вроде бы похудела. Только обрадуешься, а через день показывают другую съемку в этот же период, где она полная. Но сейчас ясно, что похудела очень резко, на большое количество килограммов, и это видно. Разница между тем, что было и стало, очень большая.
Для Долиной с самого начала карьеры было важно не «выпасть из обоймы». Даже на последних месяцах беременности, когда она ждала дочь от первого мужа Анатолия Миончинского, певица продолжала выступать. На пятом месяце снялась в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза» в роли кубинской темнокожей певицы Клементины Фернандес, а на седьмом участвовала в фестивале в концертном зале «Россия», где на сцене ей стало плохо.
- Кое-как допев, ушла за кулисы и упала в обморок прямо на руки ведущей - Светлане Моргуновой, - вспоминал биограф звезды Федор Раззаков. - Та немедленно вызвала скорую, которая доставила Ларису в больницу. Если бы не Моргунова, Лариса могла бы потерять ребенка.
После родов набранные килограммы стали раздражать еще больше, и певица объявила им войну. Сама Долина так рассказывала о своих попытках похудеть: «Чего я только не перепробовала! И пластические операции, и всякие «чудо-таблетки», и уйму всевозможных диет. Я, например, одной из первых в нашей стране начала принимать гербалайф. Года полтора-два я его принимала. Сначала похудела и держалась в этом приемлемом, на мой взгляд, весе, хотя ела все подряд. Потом вдруг резко начала поправляться и от этого препарата отказалась. В середине 90-х сделала операцию по коррекции фигуры, но вскоре вновь стала набирать вес, деньги в очередной раз оказались выброшенными на ветер. Тогда я снова вернулась к диетам и скоро поняла, что, пожалуй, самая оптимальная среди них - это раздельное питание и правильное сочетание пищи. Кроме того, я занимаюсь на тренажерах. Когда пришла к тренеру, во мне было 78 кг. В итоге я похудела до 53 килограммов 800 граммов». С тех пор Долина старалась удерживать взятый вес. Но когда несколько лет назад произошел разлад с последним мужем Ильей Спицыным, певица вновь сильно поправилась. Поговаривали, она была так истерзана переживаниями, что перестала следить за собой.
Недавно Долина официально подтвердила, что рассталась со своим третьим супругом. Илья Спицын был на 13 лет моложе звезды. Напомним, с первым супругом, отцом ее единственной дочки джазменом Анатолием Миончинским, артистка прожила лишь несколько лет. Вторым ее мужем и продюсером стал гитарист Виктор Митязов, союз с которым продлился десять лет. По словам Митязова, о романе своей супруги с бас-гитаристом коллектива Ильей Спицыным ему донесли в начале 1998 года. Он надеялся, что Лариса погуляет и успокоится. Но жена поставила его перед фактом. Это вылилось в дикие страсти, Митязов несколько часов держал ее под прицелом ружья, умоляя не уходить от него.
- Я был готов делить ее с другим, потому что было жаль терять все, что нарабатывалось многие годы, - рассказал «КП» Митязов. - Она уже жила со Спицыным, а я еще год работал ее продюсером. В отличие от Спицына я всегда все силы тратил только на нее. Вкладывали деньги в ее репертуар. К сожалению, под давлением нового любовника она меня уволила, сказала: в раскрутке и продюсировании не нуждаюсь. А раскрутка любому артисту нужна всегда! В итоге ничего нового без меня не было сделано: ни новых клипов, ни новых хитов. Настолько там было, видимо, все хорошо в постели, что она даже на карьеру закрыла глаза. Знаю, что после расставания со Спицыным Лариса обращалась к психоаналитику, своей подруге, та ей помогла справиться.
- Я два года назад уже знал, что у Долиной и Спицына испортились отношения, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров. - Но он продолжал ее сопровождать на гастролях, что не давало положительного эффекта, скорее наоборот. Лариса Александровна выглядела расстроенной. И выяснения отношений случались, и слезы ее видел. Сейчас она вместо Спицына взяла себе нового администратора, который раньше раскручивал Comedy Club. Она стала появляться на телевидении, после перерыва у нее вновь запланирован гастрольный тур. Я ей за время нашего сотрудничества концертов сто организовал. Конечно, она очень капризна. Выдвигает требования, чтобы водитель всегда открывал ей дверцу машины, чтобы в воде была трубочка, зафиксированная салфеточкой - так удобнее пить, и так далее. Но я готов терпеть ее капризы, потому что она работает на отлично, всегда поет живьем.
Сейчас Лариса Александровна вновь на подъеме. Потрясающе выглядит и даже эпатирует поклонников в Инстаграме своими фото в купальнике.
С КЕМ ЗВЕЗДА ЖИЛА В БРАКЕ
Первый муж - джазмен Анатолий Миончинский. Фото: Личный архив
Второй - продюсер Виктор Митязов. Фото: Первый канал
Третий - гитарист Илья Спицын.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
А В ЭТО ВРЕМЯ
Похорошела из-за новой любви?
Когда в сентябре Валерий Леонтьев в Инстаграме поздравил Долину с днем рождения, то пожелал ей мужчин. И в скобках написал: мол, надеюсь, «твой это не прочитает». Из чего поклонники сделали вывод, что у певицы появился новый избранник.
- Я слышал, что у Долиной сейчас новая любовь, романтический период, как она выразилась, - рассказал «Комсомолке» промоутер Сергей Лавров. - Но пока она не афиширует своего жениха, возможно, он проходит стадию проверки. Еще не пришло время его назвать.
- Да, мое преображение может быть связано и с романом, не исключаю, - несколько расплывчато сказала недавно певица в ответ на вопрос журналистов о ее новом романе.
КОШЕЛЕК
За год заработала 3,6 млн рублей
Долина преподает на кафедре эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры. Благодаря этому у нее есть бесперебойный заработок даже в условиях пандемии и снижения числа гастролей. В своей налоговой декларации (копия документа есть в распоряжении редакции) певица отчиталась, что в 2020 году она получила от Института культуры 2 млн 140 тыс. рублей. Во время учебного года она зарабатывала от 150 до 240 тысяч в месяц. Плюс к этому в 2020 году за съемки от ООО «ТВ Хит» Долина получила 1 млн 494 тыс. рублей. Итого за прошлый год, судя по декларации, звезда заработала около 3,6 млн рублей.
В Институте культуры Долина заработала 2 млн 140 тыс. рублей. Плюс получила за съемки 1 млн 494 тыс. рублей.
Из имущества у артистки есть квартира в Москве и загородный дом в Подмосковье. На его территории два коттеджа общей площадью порядка 500 кв. м каждый. Поместье звезды эксперты оценивают в 50 миллионов рублей. В отдельном доме рядом с артисткой проживают ее дочь Лина и внучка Саша.