Бывший муж певицы Виктор Митязов: Долина сделала немало пластических операций и страшно мучилась после каждой из них

Зато сейчас певица похудела без помощи хирургов. На специальной диете Лариса Александровна сбросила 20 кило! Фото: larisa.dolina.official/Instagram

В сентябре Ларисе Долиной исполнилось 66 лет. Недавно исполнительница хита «Погода в доме» предстала перед публикой в новом имидже: она похудела на 21 килограмм и заметно помолодела. Мы узнали, с чем связано ее потрясающее преображение.

Откачала жир, подтянула грудь

Долина рассказывала на телевидении, что давно хотела заняться собой. Но никак не могла собраться с духом. Когда во время пандемии она сильно прибавила в весе, решила наконец обратиться к эндокринологам. Для звезды разработали индивидуальную диету, в которую включили продукты, подходящие именно ей. Главная особенность рациона - после 15 часов есть уже нельзя (прием пищи только на следующее утро).

- Я очень рад, что Лариса после длительного затишья вновь на олимпе, ее обсуждают, - прокомментировал «КП» преображение артистки Виктор Митязов, ее бывший муж и продюсер. - Конечно, у нас остались общие знакомые музыканты, я слежу за ее судьбой. Рад, что сейчас она смогла резко похудеть не в результате пластических операций, которых за свою жизнь сделала немало, а благодаря силе воли и диете. Это лучше, чем липосакция (откачивание жира хирургическим путем. - Ред.). Некоторые врачи считают, что длительные перерывы в еде вредны, но, скажу вам, это менее опасно, чем пластические операции. Уж я-то видел, как настрадалась от них Лариса.

Первое преображение «королевы джаза» случилось еще в конце 90-х, когда из пышнотелой толстушки она превратилась в стройняшку.

В конце 90-х Долина сделала липосакцию, но это не помогло - вес вновь вернулся. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- У Долиной в свое время была знаменитая кефирная диета, гремевшая на всю страну. И Пугачева ею пользовалась, хвалила, - напоминает Митязов. - Лариса и пластику делала, в том числе липосакцию. Но это не приносило такого стабильного успеха, как просто чистая диета. После липосакции потом все равно все возвращается. А страдания просто страшные. Боли сильные, синяки. Выпадение на несколько недель из рабочего графика.

- То есть это только кажется, что откачать жир под наркозом - легкий способ постройнеть?

- Самое сложное начинается после операции, когда ты лежишь и мучаешься, потому что не можешь ни встать, ни повернуться - все причиняет боль. Принцип операции какой: прокалывают отверстия в животе и начинают орудовать там спицей, оттуда жир течет. Потом появляется неимоверный синяк. Ладно синяк, но это и боль! Лариса после липосакции лежала в клинике в Питере. Я, конечно, ее навещал. Без содрогания смотреть на ее синяки и мучения было невозможно.

- Она жаловалась вам?

- И так было все видно! Страдала очень. Плакала. Встать первое время вообще невозможно. А лежать на спине уже тоже нет терпения и мочи. На живот повернуться нельзя. А лежать-то не один день, не два. Неделю, а то и две она точно пробыла в клинике.

- Если две недели лежать - это же снова поправишься!

- Нет. Там уже не до еды. Когда у тебя постоянная боль, никакого аппетита. Потом корректирующее белье нужно было носить, утягивать себя - это тоже связано с неудобствами. А позже, спустя время, смотришь - с одной стороны больше жира откачали, с другой меньше. Естественно, размер уходит. Но последствия такие, что их никогда не спрогнозируешь, неравномерно все как-то: с одной стороны больше, с другой меньше удаляют жир. К тому же это помогает только на какой-то отрезок времени. Потом все возвращается. Так же и грудь когда ей делали. Она уже после операции была несимметричной.

- Долина и пластику груди делала?

- Да, подтягивала. Лицо тоже делала - с подбородка убирали кожу, натягивали за уши, когда шов за ухом, чтобы не видно. Я ей говорил, что не надо больше этой пластики - одни муки. Вмешательство в организм все равно необоснованное. Нужно что-то делать с головой прежде всего. И откачивать жир, только если критический вес, угроза здоровью.

- Сейчас Долина как, на ваш взгляд, выглядит?

- Отлично! Молодец. Даже и не думал, что она может принять такие формы. У нее были моменты, что смотришь - вроде бы похудела. Только обрадуешься, а через день показывают другую съемку в этот же период, где она полная. Но сейчас ясно, что похудела очень резко, на большое количество килограммов, и это видно. Разница между тем, что было и стало, очень большая.

Гербалайф и чудо-таблетки

Для Долиной с самого начала карьеры было важно не «выпасть из обоймы». Даже на последних месяцах беременности, когда она ждала дочь от первого мужа Анатолия Миончинского, певица продолжала выступать. На пятом месяце снялась в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза» в роли кубинской темнокожей певицы Клементины Фернандес, а на седьмом участвовала в фестивале в концертном зале «Россия», где на сцене ей стало плохо.

- Кое-как допев, ушла за кулисы и упала в обморок прямо на руки ведущей - Светлане Моргуновой, - вспоминал биограф звезды Федор Раззаков. - Та немедленно вызвала скорую, которая доставила Ларису в больницу. Если бы не Моргунова, Лариса могла бы потерять ребенка.

После родов набранные килограммы стали раздражать еще больше, и певица объявила им войну. Сама Долина так рассказывала о своих попытках похудеть: «Чего я только не перепробовала! И пластические операции, и всякие «чудо-таблетки», и уйму всевозможных диет. Я, например, одной из первых в нашей стране начала принимать гербалайф. Года полтора-два я его принимала. Сначала похудела и держалась в этом приемлемом, на мой взгляд, весе, хотя ела все подряд. Потом вдруг резко начала поправляться и от этого препарата отказалась. В середине 90-х сделала операцию по коррекции фигуры, но вскоре вновь стала набирать вес, деньги в очередной раз оказались выброшенными на ветер. Тогда я снова вернулась к диетам и скоро поняла, что, пожалуй, самая оптимальная среди них - это раздельное питание и правильное сочетание пищи. Кроме того, я занимаюсь на тренажерах. Когда пришла к тренеру, во мне было 78 кг. В итоге я похудела до 53 килограммов 800 граммов». С тех пор Долина старалась удерживать взятый вес. Но когда несколько лет назад произошел разлад с последним мужем Ильей Спицыным, певица вновь сильно поправилась. Поговаривали, она была так истерзана переживаниями, что перестала следить за собой.

«Был нужен для удовольствия в постели»

Недавно Долина официально подтвердила, что рассталась со своим третьим супругом. Илья Спицын был на 13 лет моложе звезды. Напомним, с первым супругом, отцом ее единственной дочки джазменом Анатолием Миончинским, артистка прожила лишь несколько лет. Вторым ее мужем и продюсером стал гитарист Виктор Митязов, союз с которым продлился десять лет. По словам Митязова, о романе своей супруги с бас-гитаристом коллектива Ильей Спицыным ему донесли в начале 1998 года. Он надеялся, что Лариса погуляет и успокоится. Но жена поставила его перед фактом. Это вылилось в дикие страсти, Митязов несколько часов держал ее под прицелом ружья, умоляя не уходить от него.

- Я был готов делить ее с другим, потому что было жаль терять все, что нарабатывалось многие годы, - рассказал «КП» Митязов. - Она уже жила со Спицыным, а я еще год работал ее продюсером. В отличие от Спицына я всегда все силы тратил только на нее. Вкладывали деньги в ее репертуар. К сожалению, под давлением нового любовника она меня уволила, сказала: в раскрутке и продюсировании не нуждаюсь. А раскрутка любому артисту нужна всегда! В итоге ничего нового без меня не было сделано: ни новых клипов, ни новых хитов. Настолько там было, видимо, все хорошо в постели, что она даже на карьеру закрыла глаза. Знаю, что после расставания со Спицыным Лариса обращалась к психоаналитику, своей подруге, та ей помогла справиться.

- Я два года назад уже знал, что у Долиной и Спицына испортились отношения, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров. - Но он продолжал ее сопровождать на гастролях, что не давало положительного эффекта, скорее наоборот. Лариса Александровна выглядела расстроенной. И выяснения отношений случались, и слезы ее видел. Сейчас она вместо Спицына взяла себе нового администратора, который раньше раскручивал Comedy Club. Она стала появляться на телевидении, после перерыва у нее вновь запланирован гастрольный тур. Я ей за время нашего сотрудничества концертов сто организовал. Конечно, она очень капризна. Выдвигает требования, чтобы водитель всегда открывал ей дверцу машины, чтобы в воде была трубочка, зафиксированная салфеточкой - так удобнее пить, и так далее. Но я готов терпеть ее капризы, потому что она работает на отлично, всегда поет живьем.

Сейчас Лариса Александровна вновь на подъеме. Потрясающе выглядит и даже эпатирует поклонников в Инстаграме своими фото в купальнике.

С КЕМ ЗВЕЗДА ЖИЛА В БРАКЕ

Первый муж - джазмен Анатолий Миончинский. Фото: Личный архив

Второй - продюсер Виктор Митязов. Фото: Первый канал

Третий - гитарист Илья Спицын. Фото: Борис КУДРЯВОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Похорошела из-за новой любви?

Когда в сентябре Валерий Леонтьев в Инстаграме поздравил Долину с днем рождения, то пожелал ей мужчин. И в скобках написал: мол, надеюсь, «твой это не прочитает». Из чего поклонники сделали вывод, что у певицы появился новый избранник.

- Я слышал, что у Долиной сейчас новая любовь, романтический период, как она выразилась, - рассказал «Комсомолке» промоутер Сергей Лавров. - Но пока она не афиширует своего жениха, возможно, он проходит стадию проверки. Еще не пришло время его назвать.

- Да, мое преображение может быть связано и с романом, не исключаю, - несколько расплывчато сказала недавно певица в ответ на вопрос журналистов о ее новом романе.

КОШЕЛЕК

За год заработала 3,6 млн рублей

Долина преподает на кафедре эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры. Благодаря этому у нее есть бесперебойный заработок даже в условиях пандемии и снижения числа гастролей. В своей налоговой декларации (копия документа есть в распоряжении редакции) певица отчиталась, что в 2020 году она получила от Института культуры 2 млн 140 тыс. рублей. Во время учебного года она зарабатывала от 150 до 240 тысяч в месяц. Плюс к этому в 2020 году за съемки от ООО «ТВ Хит» Долина получила 1 млн 494 тыс. рублей. Итого за прошлый год, судя по декларации, звезда заработала около 3,6 млн рублей.

В Институте культуры Долина заработала 2 млн 140 тыс. рублей. Плюс получила за съемки 1 млн 494 тыс. рублей.

Из имущества у артистки есть квартира в Москве и загородный дом в Подмосковье. На его территории два коттеджа общей площадью порядка 500 кв. м каждый. Поместье звезды эксперты оценивают в 50 миллионов рублей. В отдельном доме рядом с артисткой проживают ее дочь Лина и внучка Саша.