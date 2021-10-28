Сломавшая руку Алферова, парализованная Линдт и сгоревшая заживо балерина: Кто из актеров получил травмы на сцене

37-летнего артиста Большого театра Евгения Кулеша придавила тяжелая декорация. Он скончался на месте. Фото: kulya_1983/VK

Гибель актера Евгения Кулеша на сцене Большого театра прямо во время показа оперы «Садко» напомнила о том, что профессия артиста не такая уж безопасная, как многим кажется со стороны.

Многотонные декорации и осветительные приборы порой работают против актеров. Есть выражение «Сцена лечит». Это действительно так, но сцена еще и калечит. Мы вспомнили самые громкие несчастные случаи, произошедшие на театральных подмостках.

Та самая декорация прервавшая жизнь артиста Большого театра Евгения Кулеша.

Руки, ребра, пальцы

Первая красавица советского кино Ирина Алферова получила травму во время гастролей театра «Школа современной пьесы» в Одессе. Играя в спектакле «Антон Чехов. Чайка» актриса, которой на тот момент был 61 год, неожиданно упала и сломала руку.

Покалечилась во время спектакля и Инна Чурикова. В конце спектакля «Старая дева» она вдруг шагнула со сцены в зал. Как потом выяснилось, ее ослепил фонарь, светивший в полной темноте. Зрители помогли Чуриковой подняться. За кулисы Инну Михайловну уже пришлось нести на руках. Первую помощь оказала зрительница - врач по профессии. В НИИ Склифосовского, куда доставили актрису, у нее обнаружили перелом ребер.

Инна Чурикова упала со сцены. Фото: Екатерина ЦВЕТКОВА/Global Look Press

Актриса Юлия Пересильд как-то, сильно жестикулируя, ударилась рукой о декорацию. Актриса сразу не поняла, что получила травму. А вот на следующий день, когда адреналиновые страсти улеглись, палец опух и посинел. Врачи подтвердили перелом.

Костяная нога

Для актрисы и директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой несчастным случаем закончилось участие в съемках вокального проекта «Три аккорда» на «Первом канале». Травму она заработала во время репетиции игрового номера «Ах, шарабан мой, американка». Актриса пела, от души танцевала и вдруг услышала хруст в ноге. Тело пронзила острая боль. Думаете, после этого Апексимова рванула в больницу? Нет! Она провела еще парочку репетиций и только потом отправилась в травмпункт. Рентген показал, что у нее перелом ноги.

Ирина Апексимова слишком темпераментно танцевала. Фото: Первый канал

Сергей Чонишвили получил серьезную травму буквально на ровном месте. В 2008-м в «Ленкоме» давали «Женитьбу». Ближе к концу спектакля Сергей неудачно повернулся и порвал на левой ноге ахиллово сухожилие. Актер стоически доиграл свою роль. Но этот героизм имел свои последствия: восстанавливаться пришлось очень долго. После продолжительного лечения в России Чонишвили отправился на восстановление в Германию и только после этого смог вернуться на сцену.

Падение с декорации

То, что сейчас зрители видят актрису Ирину Линдт на сцене, можно считать почти что чудом. В 2000 году она упала с трехметровых декораций театра.

Ирина Линдт сломала позвоночник. Фото: Мила СТРИЖ

- Я не помню, как упала. Мы репетировали. Сидели наверху, на конструкции из металлических труб. Высота была почти три метра. Видно, в какой-то момент я потеряла чувство опасности - вот и слетела. Шмяк - и все. Потеряла сознание. Потом застонала и вдруг громко и внятно сказала: «... твою мать!» Хотя обычно «не выражаюсь», - рассказывала актриса «КП».

Когда она пришла в себя, рядом был Валерий Золотухин, сопровождавший любимую женщину в Институт Склифосовского. Там сказали, что все кости у Ирины целы, однако она могла лишь пошевелить одной рукой. Потом у актрисы диагностировали разрыв связок и компрессионный перелом, сделали операцию на плече. Вшили лавсановые связки, вправили ключицу, наложили тяжеленный корсет. Через три месяца Линдт… поехала на фестиваль в Авиньон, где пришлось работать на обезболивающих.

Безумный день Андрея Миронова

Андрей Миронов умер на сцене. Фото: Виталий АРУТЮНОВ/РИА Новости

14 августа 1987 года стал безумным для всей труппы Театра сатиры, гастролировавшего в Риге. В финальной сцене спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» игравший главную роль Андрей Миронов упал, потеряв сознание.

Скорая, больница, реанимация. Два дня врачи боролись за жизнь актера, но все старания были безрезультатны. У Миронова произошел разрыв аневризмы. Людям с аневризмой противопоказаны длительные физические нагрузки. Миронов же до спектакля играл в теннис. Друзья актера признавались, он знал о том, что в голове у него «мина замедленного действия». Однако оперироваться отказывался, боясь «превратиться в овощ»…

А КТО ЕЩЕ?

Мотылек, сгоревший в пламени

Эмма Ливри отказалась следовать правилам пожарной безопасности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казалось, французскую балерину Эмму Ливри (1842 - 1863) ждала потрясающая карьера. Ее педагогом стала знаменитая Мария Тальони. Дебютировав в балете «Сильфида», Ливри получила главную партию в балете Оффенбаха «Бабочка», специально поставленного для нее Тальони. Все ждали триумфа. Но вместо этого случилась беда. Тогда театральную сцену освещали газовые фонари, расставленные по краю рампы. Артистам предписывали танцевать в костюмах, пропитанных противопожарным средством. Однако оно делало юбку не такой воздушной и придавало ей желтый оттенок. Ради того, чтобы походить на воздушных сказочных персонажей, танцовщицы массово отказывались от обработки.

Во время репетиции Эмма оказалась слишком близко к газовому рожку. Оттуда вырвался язычок пламени и «лизнул» краешек юбки. Балерина вспыхнула, словно факел. В панике она металась по сцене, пока не оказалась в руках пожарных, но было слишком поздно. Корсет почти расплавился на ней, а ожогами была покрыта половина тела. Балерины умерла, промучившись от боли восемь месяцев.