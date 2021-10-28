Юморист Святослав Ещенко ухаживает за дочкой покойного Михаила Евдокимова

Святослав Ещенко с вдовой Евдокимова Галиной (справа) и его дочкой Анной (слева). Фото: Личный архив Святослава Ещенко

Сегодня «ученик Петросяна», как называют юмориста Святослава Ещенко, холост и является завидным женихом. Несколько лет назад он развелся с женой. Мы задались вопросом: неужели у такого интересного мужчины совсем нет дамы сердца? И вот тут, как выяснилось, есть интрига…

Привел в дом пять женщин

Почти 20 лет Ещенко был женат на Ирине, своем концертном директоре. Супруги вырастили сына Нарада. В 2018 году после 20 лет брака Ирина и Святослав развелись. А не так давно бывшая жена сатирика выступила на ток-шоу, сообщив, что муж приводил аж пять женщин в их дом, заставляя ее ревновать!

- Пять девушек, да, действительно жили у меня в доме в Сочи, - признался «КП» Ещенко. - На самом деле все было так. Я как-то шел по сочинскому рынку, вижу: пять девушек торгуют индийской одеждой. А я на тот момент интересовался ведической культурой. Из любопытства подошел к ним, разговорились, оказалось, они первый день в городе и ночевать им негде. Я без всякой задней мысли пригласил их пожить в моем доме. Они согласились. Отвел первый этаж. Сам жил на втором. Неделю они у меня жили, в доме убирались и готовили правильную еду из овощей и злаков. Вечерами мы говорили на духовные темы.

Фото: Личный архив Святослава Ещенко

- Наверняка все-таки с кем-то из них у вас случился роман?

- Не случился. Они монахини - девственницы сознания Кришны. Обет безбрачия нельзя нарушать. Потом приехала Ирина, мы с ней как муж и жена уже не жили, но она приезжала в наш дом пожить, по старым родственным связям. Ирина увидела пять женщин и впала в шок. Начала выяснять отношения. Успокоилась, когда поняла, что у нас нет никаких интимных связей. А после программа Малахова ездила к моей жене, взяли у нее интервью. Но в эфире, когда шла запись, телевизионщики финальную часть обрезали и оставили только: «Я была в ужасе, когда увидела пять этих женщин!» И вся студия: «О-о-о».

На самом деле у нас нормальные с Ириной отношения. Она и после развода остается моим концертным директором. А развелись, потому что устали друг от друга за долгие 20 лет. Сын все правильно оценил, он-то первый нам сказал о необходимости развода - ругались мы с Ирой слишком часто. Сын сейчас учится в ГИТИСе на эстрадном факультете.

Депрессия и одиночество

После развода Ещенко некоторое время был один.

- Сначала была депрессия, я не верил в возможность жить с какой-то женщиной под одной крышей, - признается Ещенко. - Потом встретил девушку Оксану. Прожили три года, после чего я понял, что она меня не любит, вынуждены были расстаться этим летом.

В окружении юмориста нам по секрету рассказали, что сейчас Ещенко ухаживает за красивой блондинкой. Да не простой: Анна Евдокимова - единственная законная дочь и наследница юмориста Михаила Евдокимова, трагически погибшего в ДТП в 2005 году губернатора Алтайского края. После его гибели всплыли скандальные детали: обнаружились две параллельные семьи и внебрачные дети на стороне, которых он при жизни тщательно скрывал. Внебрачные дети Евдокимова в силу юного возраста не сильно переживали потерю отца. Тяжелее всех пришлось Анне, которой на момент его гибели было 23 года. В интервью 2006 года Анна говорила, что не верит в то, что отец изменял. Видимо, была обижена за мать.

Губернатор Алтайского края и знаменитый юморист погиб в 2005 году. Фото: Юрий ЖЕЛУДЕВ/GLOBAL LOOK PRESS

С тех пор прошло 16 лет. Личная жизнь дочери Евдокимова складывалась непросто. Замуж она не вышла. В 2008 году родила сына, которому дала свою фамилию. Мальчик стал полным тезкой знаменитого дедушки. В сентябре Михаилу Сергеевичу Евдокимову-младшему исполнилось 13 лет. Воспитывать сына Анне помогает мама. Дочь юмориста очень осторожна в общении с сильным полом. Но вот к кому у нее особая симпатия - это к человеку с такой же профессией, как у ее отца, юмористу Святославу Ещенко. Он ухаживает за Анной.

«Считаю их родными»

- Помню, в январе у меня в одном театре в Москве был первый в этом году сольник. Выхожу на сцену… и сразу вижу в первом ряду Галину Николаевну и Анну Евдокимовых, - рассказал «КП» Ещенко. - При жизни Михаила Евдокимова я с ним тепло общался. После концерта встретились, и я им говорю: что же вы мне не позвонили, я бы вас бесплатно на концерт пригласил! А они мне: «Надо же поддерживать артистов в тяжелые времена». Чем меня очень сильно тронули. Этим летом я был на Алтае с концертами, тут же им позвонил. Они приехали, мы классно пообщались. Галину Николаевну и Анечку я считаю своими родными людьми. Если есть возможность и позволяет время, встречаюсь с ними, ухаживаю, чтобы они не чувствовали себя одиноко.

- Говорят, вы влюблены в Анну Евдокимову?

- Не будем говорить об этом…

КСТАТИ

Родился 1 апреля

Фото: Личный архив Святослава Ещенко

Заслуженному артисту России Святославу Ещенко словно на роду было написано смешить людей - он родился в День смеха, 1 апреля. В 1988 году поступил на актерский факультет Воронежского государственного института искусств. Драматург Матвей Грин познакомил его с Евгением Петросяном. «А ты смешной!» - сказал мэтр и пригласил его в свою «Смехопанораму». Святослав вместе с супругами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко играл в эстрадном спектакле «Когда финансы поют романсы».