Итальянские полицейские вернули Харрисону Форду потерянную кредитку

Kредитную карту Форда нашел и отнес в ближайшее отделение полиции турист из Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда американского кинематографа Харрисон Форд, прогуливаясь по песчаному пляжу в Палермо, что на итальянской Сицилии, обронил свою кредитную карту.

Конечно, снять со счета все деньги у мошенников, если бы они нашли кредитку, вряд ли бы получилось, но, конечно же, потеря вызвала у актера отрицательные эмоции.

Но ненадолго: кредитную карту Форда нашел и отнес в ближайшее отделение полиции турист из Германии. Карабинеры оперативно разыскали актеру и вернули ему пропажу.

В благодарность Форд сфотографировался и с законопослушным немцем, и с полицейскими.

В Италии актер снимается в пятом эпизоде «Индианы Джонса», он играет в этом фильме роль причудливого археолога.

До этого киносъемочная группа работала в Великобритании. Планировалось, что фильм выйдет на экраны в 2022 году, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 2023 год. Сюжет картины держится в строжайшей тайне. Но известно, что в съемках задействованы и другие кинозвезды – Антонио Бандерас и Томас Кречман.

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