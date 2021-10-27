Американский суд признал бегемотов людьми

После смерти Эскобара живших на его вилле представителей фауны распределили по разным зоопаркам страны, а вот бегемотов выпустили на волю Фото: EAST NEWS

Стремясь спасти страну от экологической катастрофы, власти Колумбии дали распоряжение стерилизовать животных, известных как «кокаиновые бегемоты». Дело в том, что бегемоты в Колумбии расплодились до такой степени, что стали представлять угрозу биоразнообразию.

Появились они в этой южноамериканской стране, благодаря самому жестокому наркобарону Пабло Эскобару, который когда-то, открыв в своем поместье зоопарк, ввез в Колумбию пару гиппопотамов.

После смерти Эскобара живших на его вилле представителей фауны распределили по разным зоопаркам страны, а вот бегемотов выпустили на волю, где они и стали усиленно размножаться.

Фауне США «кокаиновые бегемоты» никак не угрожают, но в американских судах рассматриваются несколько исков против правительства Колумбии, которые подали защитники прав животных. Истцы требуют защитить права бегемотов и спасти их от кастрации, мотивируя все это тем, что огромные млекопитающие должны обладать такими же правами, как человек, и, соответственно, иметь право на защиту, сообщает FoxNews.

Судьи решили один из исков удовлетворить, постановив: «кокаиновые бегемоты» наделяются статусом «заинтересованных личностей», что, по сути дела, уравнивает их в правах с людьми.

В Колумбии уже отреагировали на эту новость, заявив, что решение американских судов не будут иметь никакого веса в стране, где гиппопотамы стали чувствовать себя вольготно.

Решение американской Фемиды – первое в своем роде. Но в границах Штатов. Аналогичные вердикты уже выносились в Индии, Пакистане и Аргентине, где права животных защищены в одинаковой с людьми степени.

Но далеко не все, считают судебные победы зоозащитников серьезными. Так, один из американских судей назвал решение коллеги «совершенно легкомысленным». Активисты за права животных парируют, говоря о том, что их усилия направлены исключительно на обеспечение возможностей братьев наших меньших быть представленными в суде с целью защиты их прав и интересов.