Максим Галкин проверит, кто больший врун — Николай Басков или Александр Ревва

Впервые российские звезды будут лгать не по привычке, а смеха ради

«Правда или ложь» — старинная игра, в которую в той или иной форме играют по всему миру. Навыки убедительного вранья пригождаются и в жизни, обеспечивая успехи как в быту (ну кто хоть раз не обманывал вторую половину или даже родную мать), так и в политической карьере и уж тем более в шоу-бизнесе. Вековые принципы игры упаковали в формат шоу «Блеф», которое выходило на youtube-канале Pokerface, а теперь переехало на онлайн-платформу Premier. Ведет «Блеф» Максим Галкин.

В первом выпуске, которое выйдет 28 октября, врать другу, перемежая ложь правдой, будут Николай Басков и Александр Ревва. Оба — большие мастера если уже не вранья, то лицемерия: в их профессии это суровая необходимость. И каждому, разумеется, нужно будет угадать, врет или нет соперник, рассказывая очередную байку из жизни. Правильный ответ приносит одно очко. Выиграет тот, кто наберет больше очков. В качестве приза ему достанется моральное удовлетворение.

«Вообще к вранью я отношусь негативно, - на всякий случай предупреждает Максим Галкин. - Но шоу «Блеф» — это замечательный пример, когда виртуозная ложь служит для развлечения, а не для того, чтобы обманывать ради выгоды. Будет весело и очень смешно».