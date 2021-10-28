Итоги первой недели Всероссийской переписи населения: «Цифра» показала хорошие цифры

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С 15 октября в стране проходит Всероссийская перепись населения. Впервые у жителей страны есть возможность, не дожидаясь переписчика, принять в ней участие самостоятельно через портал «Госуслуги». Как показала первая неделя переписи, услуга оказалась весьма востребованной.

ДО 1,5 МИЛЛИОНОВ В ДЕНЬ

«Перепись на портале показала, что жители страны готовы к новым цифровым форматам. В ряде регионов через Интернет переписались более 10 процентов населения — это уже больше, чем прогнозировалось. В ближайшее время эта планка будет достигнута во всех регионах. Теперь ставим цель повысить ее до 20–30 процентов», — сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

Первый регион по активности онлайн-переписи в первую неделю — Тульская область. На портале «Госуслуги» здесь переписалось более 15% населения, а всего — 21%. В число регионов, где переписалось онлайн более 10% населения, вошли также Мордовия (14,8%), Сахалинская область (14,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (14,2%), Марий Эл (11,4%), Санкт-Петербург (11,0%), Смоленская (10,8%) и Мурманская (10,8%) области, Крым (10,6%) и Московская область (10,4%).

По общей доле переписавшихся лидировали Якутия — 23%, Тульская область — 21% и Крым — 19,6%.

Несмотря на большое число участников, портал «Госуслуги» успешно справился с заметно возросшей нагрузкой. В первую неделю среднее количество переписавшихся составляло 1–1,5 млн человек в день. Сбоев не зафиксировано, а все вопросы оперативно решаются службой техподдержки при взаимодействии с Росстатом.

По плану онлайн-перепись на Госуслугах должна закончиться 8 ноября. Однако высокая востребованность услуги заставила Росстат задуматься о ее продлении еще на неделю — до 14 ноября.

«Сейчас мы рассматриваем возможность продлить перепись на портале «Госуслуги» до 14 ноября, чтобы больше людей смогли переписаться этим удобным способом», — сообщил Смелов.

Параллельно 268 тыс. переписчиков с планшетными компьютерами обходят жилища, опрашивают жителей и на 44 тыс. стационарных переписных участках. В первую неделю, наряду с порталом «Госуслуги», большой популярностью у россиян пользовалась перепись в МФЦ.

ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ

Приоритет переписи населения — безопасность. Технологии защищают не только персональные (которые и не собираются), но и обезличенные данные — именно они передаются с планшетов и через портал. Павел Смелов подчеркивает, что все данные зашифрованы и передаются по закрытым каналам.

«Заполненная анкета на портале «Госуслуги» не сохраняется, вся информация передается только в Росстат в обезличенном виде. Технологически и программно она защищена, и перехват невозможен — никто не узнает, что написал о себе респондент. Скопировать информацию с планшета тоже технологически невозможно. Даже если разобрать и извлечь жесткий диск – это ничего не даст. Вся информация зашифрована. Утечка полностью исключена», — резюмировал замглавы Росстата.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ БУДУТ УСИЛЕНЫ

Переписчикам в условиях антиковидных ограничений рекомендовано проводить опрос вне квартир и домовладений — на лестничной клетке или во дворе. Эту задачу существенно облегчает использование планшетных компьютеров, внесение данных в которые занимает гораздо меньше времени, чем работа с бумажными бланками. Росстат ежедневно получает обезличенные данные из реестра Минздрава по адресам, где есть больные ковидом. По таким адресам переписчики будут оставлять листовки, как можно пройти перепись самостоятельно.

Еженедельно все переписчики будут проходить ПЦР-тестирование при содействии Роспотребнадзора. Такая работа организована во всех регионах. Кроме того, каждый переписчик на период Всероссийской переписи населения будет застрахован от несчастного случая, заболевания коронавирусом и госпитализации.

В Росстате отмечают: введение нерабочих дней на график работы переписчиков не повлияет, но меры безопасности будут усилены. Однако самый безопасный и удобный способ участия в переписи, как показала первая неделя переписи, — самостоятельное заполнение анкеты на портале «Госуслуги».

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Главным нововведением переписи является возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики используют планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».