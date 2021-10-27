Как будут работать алкогольные магазины в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в Москве

Винные магазины в Москве не получали решение о закрытии в нерабочие дни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сообщения о том, что в нерабочие дни нельзя будет торговать алкоголем, разлетелись по соцсетям. Якобы городские власти разослали владельцам магазинов, торгующих преимущественно алкоголем, предписания о временной приостановке работы в период с 28 октября до 7 ноября.

Напомним, согласно указу мэра Москвы, в столице должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости или продуктов питания составляет менее 30%. Алкоголь не является товаром первой необходимости (полный список см.ниже), а значит, решение о приостановке работы коснется только тех винных бутиков, где преимущественно продают алкоголь.

- Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации, при условии, что доля таких товаров в ассортименте, определенная в порядке, установленном Департаментом торговли и услуг города Москвы, составляет менее 30%, - значится в указе мэра Москвы.

Винные бутики, где в продаже имеется только алкоголь, будут вынуждены закрыться. Однако, если в магазинах кроме вина есть в продаже сыр, колбасы, вода, хлеб, молочные продукты, фрукты, то их работа не ограничивается на время нерабочих дней в Москве.

В СМИ прошла информация, что сеть бутиков Wine Room получила письмо от префектуры о закрытии в нерабочие дни. Однако администраторы говорят, что магазины будут открыты.

- Пока работаем и завтра планируем работать, - сказали в Wine Room.

Аналогичные распоряжения, по данным СМИ, получили и компания "Е-вино", и один из трех бутиков Winemafia.

- Вы будете работать в нерабочие дни в Москве?

- Хороший вопрос, - ответили в сетевой компании SimpleWine. - Нам пока не приходили какие-то указания о закрытии. Пока знаем, что будем работать в штатном режиме.

Позже представители SimpleWine ответили, что все винотеки в Москве будут работать, за исключением винотеки в Торговой Галерее Seasons.

- Это решение торговой галереи — весь торговый центр будет закрыт, - объяснили в SimpleWine.

Звоню еще в несколько винных бутиков, владельцы пока не слышали о приказах закрыться.

- Мы сейчас увидели в новостях сообщения, но нам из управы или префектуры ничего не приходило. Мы планируем работать, - говорит Александр, представитель Вайн-бутик на Большой Пироговской.

- У вас есть в продаже продукты?

- Да, есть. В прошлые локдауны мы работали. Надеемся, что и в этот тоже будем. В теории никого не должны закрыть, практически все винные магазины торгуют еще какими-то продуктами - закусками к вину, а это все же еда.

Сеть магазинов "Красное&Белое" осуществляет продажу алкоголя различных видов. Также в каталоге кроме алкоголя можно найти безалкогольные напитки, продукты питания (молочные, мясные, кондитерские изделия), промтовары и корма для животных.

- Пока работаем в штатном режиме, распоряжений закрываться не было, - сказали в магазине "Красное&Белое" возле Киевского вокзала.

Что входит в список продовольственных товаров первой необходимости?

Говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса).

Куры (кроме куриных окорочков).

Рыба мороженая неразделанная.

Масло сливочное и подсолнечное.

Молоко питьевое.

Яйца куриные.

•Сахар-песок.

Соль поваренная пищевая,

Чай черный байховый,

Мука пшеничная,

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки,

Вермишель,

Крупы (пшено, гречневая, рис),

Овощи (картофель, капуста, лук, морковь),

Яблоки.