Редакционный поэт Павел Клоков попытался понять, что происходит в голове у антиваксеров
Фото: Shutterstock
Дайте мне трёхкомнатную хату
С окнами к Московскому Кремлю,
Увеличьте вчетверо зарплату,
Всё равно вакцину не вколю.
Не пущу инфекцию по вене,
Не приму провластную мораль,
Даже если встанут на колени
Мясников, Скворцова и Рошаль.
Даже если премию в валюте
Мне дадут в конце того же дня
Или даже если лично Путин
Будет уговаривать меня.
Нет, ребята. Вплоть до голодовки.
Должен мозг работать в голове...
Даже если платные парковки
Сделают бесплатными в Москве.
Даже если медики назначат
Мне в отместку восемнадцать клизм.
И богатых разом раскулачат.
И в стране настанет коммунизм.
Привлеките даже к самосуду!..
Жгите пятки несколько часов...
Ставить чип я вражеский не буду.
Не такой я лох, в конце концов.