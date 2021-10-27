Редакционный поэт Павел Клоков попытался понять, что происходит в голове у антиваксеров Фото: Shutterstock

Дайте мне трёхкомнатную хату

С окнами к Московскому Кремлю,

Увеличьте вчетверо зарплату,

Всё равно вакцину не вколю.

Не пущу инфекцию по вене,

Не приму провластную мораль,

Даже если встанут на колени

Мясников, Скворцова и Рошаль.

Даже если премию в валюте

Мне дадут в конце того же дня

Или даже если лично Путин

Будет уговаривать меня.

Нет, ребята. Вплоть до голодовки.

Должен мозг работать в голове...

Даже если платные парковки

Сделают бесплатными в Москве.

Даже если медики назначат

Мне в отместку восемнадцать клизм.

И богатых разом раскулачат.

И в стране настанет коммунизм.

Привлеките даже к самосуду!..

Жгите пятки несколько часов...

Ставить чип я вражеский не буду.

Не такой я лох, в конце концов.