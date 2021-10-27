В борьбе за МХТ Константин Хабенский победил Евгения Миронова

Актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, он сменит на этой должности Сергея Женовача, который покидает этот пост по собственному желанию. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, он сменит на этой должности Сергея Женовача, который покидает этот пост по собственному желанию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства, которую он создал. Но которая теперь является филиалом МХТ. И тут, наверняка, возникнут вопросы.

Пресс-служба МХТ им.Чехова новость не комментирует никак. Сергей Женовач трубку не берет. В театре о смене власти узнали только сегодня утром.

По официальной версии Минкульта, режиссер Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова по собственному желанию. Он принял театр после смерти Олега Табакова в 2018 году. Кстати, имя Хабенского, как одного из возможных преемников Табакова, тоже звучало. Но не случилось тогда… Зато получилось сегодня.

В Минкульте подчеркнули, что с уважением относятся к решению Женовача уйти по собственному и благодарят его за проделанную работу: "Он принял МХТ им. А. П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками. Уверены, Константин Юрьевич [Хабенский] обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", - заключили в министерстве».

Как уже писала «КП» кресло под Женовачем шаталось давно. По слухам, в труппе многие актеры были им недовольны. В качестве его сменщика рассматривалось несколько кандидатур. Наиболее вероятными были двое: ученик Табакова, выпускник Школы-студии МХАТ актёр Евгений Миронов и выпускник питерского театрального вуза Константин Хабенский. Он служит во МХТ уже 18 лет. Сегодня звезды сошлись в пользу Хабенского.