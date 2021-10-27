ВКонтакте будет лучше адаптироваться под каждого пользователя Фото: Анастасия ОСИПОВА

Соцсеть ВКонтакте начнет сильнее адаптироваться под каждого конкретного пользователя. В «Сервисах» и навигации появится персонализация, а боковое меню станет доступным из любой вкладки.

Теперь нижнее меню сможет предлагать пользователю новые сервисы и учитывать его интересы: подстраиваться под потребности, в том числе с использованием алгоритмов машинного обучения, а также меняться в зависимости от смены предпочтений. К примеру, у тех, кто зачастую смотрит шоу, ролики и фильмы, в нижнем меню появиться вкладка «Видео» - прямой доступ к платформе VK Видео, объединяющий свыше 250 млн единиц контента из ВКонтакте, а также ОК и других платформ. Любители слушать музыку смогут увидеть в нижнем меню быстрый переход к Музыке ВКонтакте, а общаться - разделы «Друзья» или «Сообщества».

Боковое меню позволит быстро перейти к своему профилю ВКонтакте или настройкам, а также можно будет управлять аккаунтом VK ID, картой VK Pay, подпиской VK Combo, настроить уведомления или внешний вид приложения. В этом меню также появится быстрый переход к глобальному поиску по ВКонтакте, где можно будет найти сообщества, музыку, записи, видео и другое.

Вкладка под названием «Сервисы», также получит персонализацию, Так, любители активного образа жизни смогут получить быстрый доступ к сервису Шаги ВКонтакте, а любители кешбэка - к мини-приложению VK Чекбэк, а те, кто находится в поисках работы, - к сервису VK Работа.

«Наша цель - сделать жизнь пользователей лучше, чтобы каждый мог с комфортом решать в приложении ВКонтакте любые свои задачи. Только за прошлый год мы запустили более 220 обновлений .... Именно поэтому становится актуальным усиление персонализации - мы хотим перенести ближе к пользователю востребованные им сервисы и предложить новые, учитывая его предпочтения и их изменение»,- заявила Марина Краснова, СЕО ВКонтакте.

Большинство новых функций будут доступны сразу после установки версии 7.0, которая станет доступна в App Store и Google Play в ближайшие дни. Вторая вкладка и внешний вид бокового меню будут постепенно обновлены в течение нескольких недель.