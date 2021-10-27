Из шоу Talk исключили единственного холостяка — Руслана Белого. Его место занял Стас Старовойтов

Из шоу Talk исключили единственного холостяка — Руслана Белого

Ночной говорильный формат Talk, в котором четверо комиков сидят и обсуждают насущное — от пересадки волос и неудачных свиданий до ловли мух бабушкой и троек в школе — возвращается со вторым сезоном.

И сразу обновления. Из шоу ушел Руслан Белый, его место занял Стас Старовойтов. Руслан был единственным холостым участником шоу, у которого к тому же нет детей. У Тимура Каргинова — сын, у Нурлана Сабурова — дочь и сын, у Азамата Мусагалиева — две дочки, а у нового участника шоу Стаса Старовойтова, который развелся в первой женой как раз из-за жестких шуток про нее в проекте Stand Up, — сын и дочь.

Связан семейный статус комиков проекта с их участием проекта, доподлинно неизвестно. Но очень немало тем, которые мужчины затрагивают в пространных «разгонах» проекта на ночь глядя, безусловно, касались семьи, отношений и детей.

- Задача шоу — запустить диалог у людей по другую строну экрана, обратить их внимание на что-то, что могло казаться неважным или настолько привычным, что это перестали замечать, - считает продюсер проекта Антон Курильчик. - Как электрические провода над улицами, а они же там висят, по ним электричество идет. Иногда в этом разговоре будут принимать участие новые лица, но это не меняет сути — это дискуссия, которая если и имеет привязку к сегодняшнему времени, то только с точки зрения этики.

Шоу Talk, ТНТ, вторник, 22.00