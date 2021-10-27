Дизайн офиса «Пятёрочки» признан лучшим на международной премии

Обновлённый дизайн офисного пространства «Пятёрочки» признан лучшим в номинации «Офис компании» в блоке Spaces&Places.

Компании могли подать заявку в более чем 50 номинациях по двум направлениям: Spaces&Places – дизайн среды, архитектура, интерьеры, рабочее пространство, ритейл, ландшафтный дизайн, арт объекты и перфоманс, выставочное пространство и павильоны и Silver Line – предметный дизайн, мебель и свет, упаковка, коммуникационный дизайн, интерфейс, мобильные приложения, электроника, эко дизайн. Всего в премии Best for Life Design Award приняли участие свыше 100 компаний.

Экспертное жюри, куда входили известные дизайнеры, урбанисты, преподаватели вузов, инженеры, высоко отметило проект по усовершенствованию офисного пространства «Пятёрочки». Компания обновила интерьер центрального офиса в Москве и масштабировала дизайн на офисы и распределительные центры торговой сети в регионах.

Центральный офис переоборудован по типу коворкинга, упор сделан на комфорт, эффективную коммуникацию и бережное отношение к окружающей среде. В дизайне использовано сочетание корпоративных цветов: красного, зелёного, салатового и серого. В офисе есть кухня для перерыва на обед, большое количество переговорных комнат разного размера и формата, в том числе, для онлайн встреч. Количество столов сократилось, а кресел и диванов, наоборот, увеличилось – работать можно из любой точки офиса. В интерьере нашли воплощение эко-решения: в офисе «Пятёрочки» организован сбор батареек, установлены контейнеры для использованной бумаги, которая после отправляется на переработку, повсюду много живых цветов.

«Мы рады, что такое компетентное жюри так высоко оценило дизайн нашего офиса. Конечно, при обновлении интерьера мы ориентировались на изменения, которые происходят в стране и мире. Многие наши коллеги до сих пор работают из дома, некоторые совмещают онлайн и офлайн. Поэтому офис «Пятёрочки» полностью адаптирован под запросы сотрудников – современный, просторный, многофункциональный, со свободной планировкой. Любое удобное место можно выбрать с помощью онлайн системы бронирования, а оставить вещи на время работы из дома – в специальных камерах хранения. Мы продумывали всё вплоть до деталей – расположения розеток и кулеров, расстановки столов. Основная цель была, чтобы люди чувствовали себя комфортно, с радостью шли на работу», – рассказала начальник управления развития HR-бренда торговой сети «Пятёрочка» Наталья Белоусова.

Премия Best for Life Design Award проходит во второй раз, её цель – осветить и подчеркнуть важность обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами в сфере строительства, ремонта, дизайна интерьера и ландшафта, благодаря которым и жилое, и рабочее пространство, а также места отдыха становятся комфортными и экологически безопасными.