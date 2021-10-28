Сибирь и Дальний Восток позволят России сохранить статус геополитического тяжеловеса

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Ратовать за развитие Сибири и российского Дальнего Востока, казалось бы, - ломиться в открытые двери. «Для России развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века» - сформулировал задачу президент России Владимир Путин еще в 2017 году. Через пару лет он, подтвердив жизненную важность для страны этой задачи, назвал «придурками» тех, кто считает дальневосточный регион «балластом» для России.

Принято множество решений по опережающему развитию регионов Сибири и Дальнего Востока, сохранению, а в перспективе и росту численности их населения. Владивосток превращают в третью столицу России, делая ее центром культуры федерального значения. Недавнее предложение министра обороны Сергея Шойгу о создании в Сибири нескольких новых городов-миллионников - это перспектива иметь на Востоке России развитые научно-промышленные и экономические центры.

Казалось бы, картина предельно ясная: ключевые для развития Российской Федерации регионы включены во все правительственные планы как приоритет и проблема лишь в том, как написанное на бумаге реализовать в жизни. Тем более, что «за бугром» богатейшие природные ресурсы российских Сибири и Дальнего Востока вызывают откровенную геополитическую зависть. Говорила Мадлен Олбрайт в 2015-м о том, что Россия несправедливо единолично владеет «кладовой мира» или не говорила, не важно. Думают они именно так и пытаются исправить эту «несправедливость» Мечты о развале нашей страны за океаном не развеялись и сегодня.

Но сейчас появился новый, и очень весомый аргумент в пользу ускоренной реализации всех планов по подъему Сибири и российского Дальнего Востока. «Происходит поляризация конфигурации и формирование линии «США и их союзники» - «Россия и Китай», - пишет в своем телеграмм-канале политолог Малек Дудаков. При этом, замечает он, Китай, хотя по традиции и не говорит об этом, в уме держит цель глобального доминирования. Но с этим добавлением ломается логика выстраивания «линии»: получается, что Пекин собирается подмять под себя и Москву. Тогда вся формула меняется: «США + союзники» - «Китай + Россия» (а не «и»).

Буквально на днях президент Путин на Валдайском форуме еще раз разъяснил: Россия и Китай не создают военного блока, так как дружат не против кого-то, а в интересах друг друга. Эти слова - не о возрождающемся линейном биполярном противостоянии, а, скорее всего, о «треугольнике», где в новой мировой многополярной конфигурации как опорные точки будут представлены Россия, Китай и США (с союзниками). И здесь российский Дальний Восток, а также Арктика и вся Сибирь как раз способны стать тем ресурсным козырем России, за счет которого она может обеспечить рост своего экономического потенциала (военный уже сегодня под сомнение никем не ставится) для того, чтобы занимать место в «высшей мировой лиге».

Но в это, казалось бы, очевидное уравнение, вносятся ситуативные акценты. Тот же Малек Дудаков предупреждает: «Без развития сибирских и дальневосточных регионов, которые бы предотвратили снижение численности населения этих территорий, китайская угроза для России может стать очевидной уже в краткосрочной перспективе». Так ли это? Существует ли «китайская угроза»? На недавней дискуссии во Владивостоке на круглом столе по развитию Дальнего Востока были приведены такие данные. Принятые в Китае планы развития приграничных с Россией провинций до 2035 года, вошедшие в общенациональный план, четко расписывают, для чего им нужна наша страна. Прежде всего, энергоресурсы. Затем - наши леса и рыбные морские продукты. В одном из планов есть замечательная формула взаимодействия: «Скупать по всей России, продавать по всему Китаю».

- Китайцы активно едут туда, где деньги, где есть возможности для бизнеса, торговли. Впрочем, и сейчас китайское участие в уже существующих проектах весьма заметно. Сибирь - важный регион для реализации уже китайского мегапроекта «Один пояс - один путь». - объясняет доктор исторических наук, профессор Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Способны наши Сибирь и Дальний Восток, при условии реализации всех амбициозных планов по их развитию, стать фактически гарантом статуса России как геополитического тяжеловеса?

- Россия уже геополитический тяжеловес, но гарантии не помешают, - ответил на этот вопрос политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. - При условии развития социальной, промышленной, военной и других видов инфраструктур Дальний Восток станет российским форпостом в Тихоокеанском регионе. В экспертной среде уже давно говорят, что Россия должна усиливать свои позиции на Востоке и становиться великой тихоокеанской державой. На данном этапе этот статус может быть подвергнут критике и сомнению.

Развеять сомнения, о которых упомянул эксперт, Россия может при одном условии: успешно реализовывать в Сибири и на своем Дальнем Востоке проекты по созданию мощной индустрии, высокотехнологичных производств, гуманитарных и научных центров, комфортной среды для жизни. И тогда на эти российские регионы в будущем не только Китай, который вот-вот станет экономикой номер один в мире, но и никто другой не позарится.