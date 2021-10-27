«Компьютерная графика — большая ложь»: Рогозин, Пересильд и Шипенко объяснили, зачем снят фильм «Вызов» и как это уже помогло отрасли

Фрагмент афиши уникального фильма "Вызов".

Некоторое время назад интернет-специалисты по иммунологии, конспирологии, вирусологии, вакцинации и другим узкопрофильным наукоемким сферам отвлеклись на космос. Повод был роскошный! 5 октября на МКС отправились, а 17 октября вернулись из космоса участники первого в истории киноэкипажа — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. На околоземной орбите они снимали настоящее кино: кадры войдут в фильм «Вызов», работа над которым завершится в конце 2022 года.

А 27 октября на Международном астронавтическом конгрессе в Дубае Роскосмос презентовал этот просветительский проект и доходчиво объяснил всем скептикам, зачем это делается и «за чей счет банкет». На прямом включении из Москвы были и Пересильд с Шипенко.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд снимали настоящее кино на околоземной орбите.

Презентацию открыл глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он сказал, что «Вызов» появился, потому что компьютерная графика (фильмы, снятые про космос при помощи спецэффектов) — это большая ложь, а просветительский проект спровоцировали два фактора.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Первый — идеологически-популяризаторский: в современном обществе утрачен пиетет к космической отрасли, ее специалистам, широкие народные массы не знают действующих героев России (космонавтов), а запуски ракет, как и происходящее на МКС, стали обыденным мероприятием.

Афиша фильма "Вызов".

Второй — медицинский: до сих пор действительно непонятно, как делать хирургические операции в космосе, если спуск летчика может привести к летальному исходу. Это неисследованный процесс, именно поэтому Пересильд и Шипенко разыграли в космосе на камеру фактически репетицию, медико-биологический эксперимент. На Землю они привезли не только киноматериал, но и уникальную хронику, изучив которую врачи смогут адаптировать проведение операций под специфику космоса: гравитация меняет кровообращение, действие органов человека, получившего тяжелую травму, кровь не льется, а обволакивает, как масло, хирургические инструменты, закрепить больного неподвижно нельзя, врача — тоже и так далее. В процессе работы над фильмом технология была отработана, как уверяет Рогозин.

Стенд Роскосмоса на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Затем презентацию продолжил генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов, он представил слайды на английском языке, разъяснив практический смысл полета.

Новые достижения проекта «Вызов»:

1. Сроки подготовки космических туристов — теперь за 4 месяца.

2. Управление кораблем одним командиром экипажа без бортпроводника.

3. Полет на МКС занимает меньше времени, чем полет из Москвы в Брюссель.

4. Сроки реабилитации — после приземления меньше, чем за пару недель Юлия и Клим попали домой

5. Технология проведения хирургической операции

Кроме того, глава Роскосмоса Лоскутов объяснил, что в 2024 году состоится два коммерческих рейса — забронированы 4 места (то есть два раза по два человека). А еще на подобные полеты был «ряд других запросов». То есть проект «Вызов» окупился и уже приносит доход.

В финале презентации Клим удивил всех тем, что не просто скучает по космосу, но и собирается туда снова полететь — и это уже почти утвержденный проект.

— Я выйду в открытый космос, чтобы снять кино, — то ли в шутку, то ли нет заявил Клим. — Такая договоренность у меня уже есть с Роскосмосом и Главкосмосом. А еще, если будет организован полет на Луну, тоже готовы выступить в качестве режиссера.