Диетолог рассказала, что съесть, чтобы отоспаться

Елена Соломатина назвала пять полезных для засыпания продуктов, которые стоит включить в свое меню при бессоннице Фото: Shutterstock

Продукты, которые мы едим, не только дают нам приятные вкусовые ощущения и чувство сытости, но и воздействуют на многие системы и функции организма, снабжая его разнообразными питательными веществами. В том числе воздействует пища и на нервную систему, помогая нам погрузиться в объятья Морфея или, наоборот, будоража и не давая уснуть.

А ведь недостаток сна и так бич жителей больших городов! И вот сейчас, в предстоящие ковидные каникулы, у многих из нас появился шанс отоспаться, восстановить силы. И не хотелось бы упустить его из-за бессонницы. Какие продукты стоит включить в свое меню тем, кто подолгу не может уснуть, нам рассказала известный диетолог, постоянная участница различных телепрограмм Елена Соломатина.

1. Черешня и вишня

На первое места списка продуктов, помогающих заснуть, Елена Соломатина поставила черешню и вишню. Дело в том, что эти ягоды содержат мелатонин. Это вещество называют гормоном сна. У нас в организме оно вырабатывается ночью, когда мы спим, и способствует более глубокому и полноценному сну. При нарушениях сна рекомендуются различные препараты, содержащие это вещество. А в черешне и вишне оно уже есть, природное. Так что, говорит Елена Соломатина, горсть-другая ягод только улучшит сон. Причем при заморозке мелатонин в ягодах сохраняется. Так что сейчас вполне можно покупать замороженную вишню. И понемногу размораживать себе каждый вечер. Также сохраняется мелатонин в соках. Поэтому стакан вишневого сока будет полезен для сна.

2. Молоко и кисломолочные продукты

На второе место Елена Соломатина поставила молоко и кисломолочные продукты. Дело в том, что эти продукты содержат триптофан – вещество, которое называют предшественником мелатонина, поскольку его переработка в организме способствует образованию этого гормона сна. Так что, как говорит Елена Соломатина, стакан теплого молока прямо в кровати – неплохая идея для хорошего сна. Правда, пить молоко любят далеко не все, к тому же не у всех взрослых вырабатываются ферменты для его переработки. Но в этом случае, как советует Елена Соломатина, подойдет стакан кисломолочного продукта - ряженки, простокваши или кефира. Они также содержат триптофан.

Елена Соломатина рекомендует совместить пользу двух лидеров рейтинга: смешать в блендере стакан ряженки с горстью замороженной вишни. В результате получится коктейль, одновременно очень вкусный и полезный для сна.

3. Индейка и бурый рис

Эти продукты также содержат полезный для сна триптофан. Но прямо перед сном есть их Елена Соломатина не рекомендует. Хотя мясо индейки и считается диетическим, все-таки оно тяжеловато для того, чтобы есть его на ночь. Пусть блюдо из индейки и бурого риса будет у вас на обед - как раз к вечеру полезные вещества из него поступят в кровь в результате переваривания.

4. Семечки, орехи, гречка, зеленые овощи

Все эти продукты богаты магнием, который, по словам Елены Соломатиной, также способствует выработке мелатонина. Поэтому съесть гречневую кашу на ужин, посыпанную укропом или салатом, а потом похрустеть орешками или семечками, по убеждению нашего эксперта, для сна будет совсем невредно.

Помните о том, что орехи и семечки - очень калорийный продукт. И употреблять их нужно по небольшой щепотке!

Елена Соломатина

5. Цикорий, мята, ромашка, финики

Эти продукты, по словам Елены Соломатиной, обладают расслабляющим и успокаивающим действием, поэтому их хорошо использовать вечером.

Цикорий благоприятно воздействует на нервную систему, поскольку в его составе содержится большое количество витаминов группы В, которые успокаивают, улучшают сон. По заверению нашего эксперта, многие ее пациенты отмечают, что после появления у них привычки во второй половине дня пить чашку напитка из цикория, сон наладился.

Финики, по словам Елены Соломатиной, также обладают успокаивающим воздействием на нервную систему. Регулярное употребление фиников укрепляет нервы, но сухофрукты очень калорийны. Поэтому следует ограничивать себя парой штучек с ромашковым чаем.

Который сам по себе, как и чай с мятой, тоже полезен при бессоннице. Оба этих напитка обладают расслабляющим и успокаивающим эффектом. Это происходит прежде всего за счет ментола и эфирных масел, содержащихся в ромашке и мяте.