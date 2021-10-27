В США выдали первый паспорт человеку Х-пола

«Икс», или т.н. «третий пол» - гендерная идентичность, используемая людьми, считающими себя небинарными или интерсексуальными личностями. Фото: Shutterstock

Пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс официально подтвердил, что его ведомство впервые выдало гражданину США паспорт, в графе «пол» которого стоит знак «Х».

«Икс», или т.н. «третий пол» - гендерная идентичность, используемая людьми, считающими себя небинарными или интерсексуальными личностями, а также теми, чей пол, по их мнению, не является ни мужским, ни женским.

Теперь такую отметку в своих паспортах смогут требовать все желающие американцы. Ранее это было возможно только при наличии особого врачебного свидетельства.

В нескольких штатах США люди третьего пола уже давно могут получать удостоверения личности и права с таким указанием. Теперь же такая возможность появилась и на федеральном уровне в отношении паспортов, которые в США выдаются и используются исключительно для заграничных поездок.

Прайс также отметил, что нововведение коснется и свидетельств о рождении граждан США, родившихся за рубежом, выдачей которых также заведует Госдеп.

Документы для «людей Икс» в Америке стали выдавать в рамках поощрения свободы и равенства всех людей и, в первую очередь, представителей ЛГБТ-сообщества.

Гендер «Х» уже есть в паспортах Индии, Австралии, Канады и ряда других государств.