Россияне не верят, что коронавирус можно победить без ужесточения антиковидных мер

40% опрошенных россиян выступают за введение обязательной вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С четверга, 28 октября, в ряде регионов начинается период нерабочих дней. Ограничительные меры призваны снизить темпы заболеваемости коронавирусом. Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, какие меры наиболее действенными считают сами россияне.

Вопрос звучал так: "Ассоциации торговых сетей предложили ввести в России обязательную вакцинацию. А как вы считаете, что может помочь победить вирус?"

Оказалось, что 40% опрошенных выступают за введение обязательной вакцинации. По мнению респондентов, эта мера поможет не только снизить темпы роста заболеваемости, но и победить ковид.

«Для подавляющего числа людей вакцинация является безопасной, так что обязательная вакцинация действительно поможет в борьбе с пандемией», - считает один из опрошенных.

«Разве вирус не будет постоянно мутировать, если не провести массовую вакцинацию тех, у кого нет достаточного количества антител?», - удивляется другой.

«Обязательная вакцинация - хороший выход из ситуации», - уверен третий.

Кроме того еще 12% респондентов считают, что в борьбе с коронавирусом могут помочь и другие ограничительные меры. К примеру, 5,3% россиян призывают ужесточить контроль за масочным режимом, а еще 3,6% предлагают перевести на дистанционный формат работы как можно больше сотрудников. 3% участников исследования полагают, что победить ковид поможет введение допуска людей в общественные места и в транспорт только по QR-коду.

«Я бы проголосовала за обязательную вакцинацию, но такое решение означало бы расцвет фальшивых сертификатов, потому что есть принципиальные противники вакцинации, к сожалению. Поэтому голосую за вариант насчёт повсеместного распространения QR-кодов, включая транспорт и общественные места, - отмечает участница опроса.

А вот 48,1% россиян уверены, что бороться с коронавирусом бесполезно. По мнению этой категории опрошенных, ковид останется с нами навсегда, вне зависимости от предпринимаемых мер.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие семь тысяч человек.