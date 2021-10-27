Путин сделал сенатора с 17 детьми уполномоченной по правам ребенка

Мария Львова-Белова. Сергей Фадеичев/ТАСС

Официальный указ о назначении опубликовали на сайте Кремля. Место детского омбудсмена в России пустовало с думских выборов, когда прошлая уполномоченная Анна Кузнецова ушла в депутатство.

Последний раз публично Владимир Путин общался с Марией Львовой-Беловой в июне. Тогда уже бывший сенатор смогла по-настоящему поразить главу страны, рассказав о размере своей семьи.

- Я — многодетная мама. У меня 17 детей — пятеро рожденных, четверо приемных и ребята под опекой, - с гордостью перечислила новая уполномоченная.

- Такой замечательный пример. Я серьезно говорю, от души. Пятеро детей родили, так выглядите хорошо и воспитываете 17 человек. Это такой замечательный пример для всех нас. Вам за это большое спасибо! – ответил тогда удивленный президент.

Четыре месяца назад, во время июньского общения Путина и Львовой-Беловой, еще не был окончательно утвержден предвыборный список Едра. Летом думская карьера Кузнецовой оставалась еще довольно туманной.

Но возможно, у президента уже тогда появилась идея о будущих кадровых назначениях.

Мария Львова-Белова закончила программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Ее еще называют «школой губернаторов». С 2017 по 2019 годы Мария была членом Общественной палаты, с 2019 года — членом президиума генсовета Едра, сопредседателем рабочей группы по поддержке гражданского общества. В прошлом году Львова-Белова заняла пост полномочного представителя Совфеда при детском омбудсмене.