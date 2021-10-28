«Разница в возрасте у нас по-прежнему 18»: Игорь Николаев показал редкий снимок с 43-летней дочкой

Игорь Николаев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Старшая дочь Игоря Николаева Юлия появилась на свет, когда самому Николаеву было всего 18 лет. По иронии судьбы, она даже старше нынешней избранницы отца – его жены Юлии Проскуряковой. Несмотря на это, в звездной семье царят мир и любовь. Две Юлии – жена и дочка маэстро отлично поладили между собой. По случаю 43-летия дочери Николаев опубликовал в Инстаграме редкое совместное фото с Юлией. Музыкант трогательно поздравил ее с днем рождения.

- Такие мы сейчас: мне 61, и у моей старшей доченьки Юлечки сегодня день рождения! А разница в возрасте у нас по-прежнему 18! Будь счастлива и здорова, любимая моя, талантливая девочка, пусть Господь тебя хранит! – написал Игорь.

По случаю 43-летия дочери Николаев опубликовал в Инстаграме редкое совместное фото с Юлией. Фото: Инстаграм.

Наследница артиста, когда-то снявшаяся вместе с ним в его клипе «Пять причин», давно живет в США и видится с отцом, только когда он прилетает за океан. В Инстаграме Николаев как-то посетовал, что встречается с Юлей не так часто, как ему хотелось бы.

- Редкие деньки со старшей дочкой. Тем ценнее! – признается композитор.

Юлия Николаева появилась на свет в Южно-Сахалинске в первом браке музыканта. Тогда Игорь еще не был так широко известен. С первой женой композитор познакомился еще в школе – они сидели за одной партой, и когда у них родилась дочка, им обоим было по 18 лет. Девочка с детства занималась музыкой, и, закончив общеобразовательную школу, продолжила учебу во Всемирной школе искусств в Майами. Однако в какой-то момент Юля поняла, что шоу-бизнес – это не ее, и кардинально сменила профессию. Наследница Николаева занялась медициной. Выдержав огромный конкурс, она поступила на работу в одну из клиник в Майами.

В США Юля вышла замуж, ее избранник Джон был на 18 лет старше. Возможно, именно из-за разницы в возрасте супруги расстались после 10 лет брака. Об их разводе стало известно в 2015 году. Юля всегда отлично ладила с женами своего отца. Она сумела подружиться и с его второй супругой Наташей Королевой, и с третьей женой Юлией Проскуряковой.

Помимо того, что в США живет его дочь, у Игоря Николаева есть еще одна причина для постоянных визитов в эту страну. В Майами у музыканта есть две собственных квартиры. Композитор стал первой российской знаменитостью, купившей недвижимость в Майами. Двадцать лет назад Николаев приобрел просторные апартаменты в многоэтажке в районе Sunny Isles на первой линии от океана. Аналогичное жилье стоит здесь более миллиона долларов.