На трибуну штаб-квартиры ООН поднялся динозавр

Отрывок из фильма, созданного, в том числе, при помощи компьютерной графики, выложен на сайте Организации Объединенных Наций

В знаменитом зале Генеральной ассамблеи ООН, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, сняли короткометражный анимационный фильм, в котором динозавр предлагает с трибуны задуматься о сохранении человечества как вида.

– Пришло время, чтобы люди перестали придумывать оправдания и начали претворять в жизнь изменения. По крайней мере, у нас был астероид, а какие оправдания у вас? – спрашивает динозавр у сидящих в зале дипломатов.

Отрывок из фильма, созданного, в том числе, при помощи компьютерной графики, выложен на сайте Организации Объединенных Наций.

Там же сообщается, что согласно исследованию Программы развития ООН, в мире ежегодно тратится более $420 миллиардов на добычу ископаемого топлива. По оценкам экспертов, этой суммы вполне хватило бы, чтобы сделать бесплатную прививку от коронавируса каждому жителю планеты. А трети этой суммы достаточно для искоренения крайней нищеты.

– Подумайте обо всем, что вы могли бы сделать с этими деньгами. Во всем мире люди живут в бедности. Вам не кажется, что помощь им имеет больше смысла, чем плата за гибель всего вашего вида? – призывает задуматься ископаемый хищник.

В озвучке ролика принимали участие известные актеры.