Илон Маск за день разбогател на $41 миллиард и стал самым богатым человеком в мире

Рыночная капитализация «Теслы» превысила рекордный $1 триллион Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После публикации очередного финансового отчета, а также контракту, подписанному «Теслой» с одной из компаний по аренде автомобилей, за один день личное состояние Илона Маска увеличилось на $41 миллиард, а рыночная капитализация «Теслы» превысила рекордный $1 триллион.

Таким образом один из самых известных стартаперов мира, генеральный директор компании «Тесла» Илон Маск стал самым богатым человеком в истории мира. Теперь он стоит почти $300 миллиардов.

Основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос отстает от него на $100 миллиардов.

Личные примеры Безоса и Маска подвигают тысячи людей по всему миру на создание стартапов, многие из которых предлагают участникам получить хорошую прибыль, вложив совсем немного денег.

Если авторам таких «стартапов» везет – они успевают снять достаточно крупные суммы, прежде чем обманутые участники ринутся за помощью к правоохранителям, если же не очень везет – могут и за решетку угодить. Как правило, подобные проекты представляют собой различного рода финансовые пирамиды, где на первом этапе вступившие в игру получают прибыль за счет более поздних участников.

Но бывает и так, что многообещающие, на первый и даже на второй взгляд проекты, оказываются умело замаскированным способом выманивания денег или сворачиваются из-за ошибок в организации.

Среди последних – Homejoy и Secret.

Сервис по заказу уборки Homejoy был запущен в 2012 году Адорой и Аароном Чунг. Сотрудники компании готовы были предоставить клининговые услуги в более чем 30 крупных городах США, Канады и Великобритании. По мнению СМИ, вскоре после запуска Homejoy самым быстроразвивающимся стартапом в Америке. Спустя год компании удалось привлечь порядка $40 миллионов, а уже в 2015 году руководство Homejoy заявило о закрытии.

Согласно официальной версии, непреодолимым препятствием к дальнейшему существованию компании стало ужесточение законодательства в отношении наемных работников. По мнению аналитиков, истинной причиной несостоятельности Homejoy стало неумелое руководство и заключение прямых договоров уборщиками с клиентами компании, а также постоянные жалобы на качество предоставляемых услуг.

Secret задумывался как анонимная социальная сеть. В процессе развития этот стартап доказал, что вседозволенность - это не так уж и хорошо.

Он был запущен экс-сотрудником Google Дэвидом Байтау, решивишим вернуть соцсетям настоящую анонимность. По мнению Байтау, в Secret должен был срабатывать «эффект попутчика», когда совершенно незнакомому человеку можно рассказать то, что является тайной для окружающих, получить совет или порцию сочувствия.

За короткое время соцсеть стала мегапопулярной, а в 2014 году ее создатель заявил о привлечении $25 миллионов инвестиций. Спустя недолгое время Secret в буквальном смысле превратился в пристанище асоциальных личностей, в США компанию обвинили в разглашении коммерческих сведений, а власти Бразилии и вовсе объявили Secret вне закона. Вскоре Дэвид Байтау опубликовал прощальный пост, заявив, что проект перестал быть тем, чем задумывался.