Эдуард Басурин - о ситуации в ДНР после применения ВСУ дрона: Обстрелы усиливаются, медикаментов не хватает

Эдуард Басурин
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
...Эдуард Александрович, какая цель была у украинцев, у ВСУ с этим дроном – напугать, развязать новый конфликт?
- Без комментариев. Я не комментирую это.
- А, вообще, как сейчас обстановка, в самом Донецке, в частности?
- Вчера стреляли громче, сегодня пока тихо.
- Скажите, а стреляли в каком, в Киевском районе?
- Нет. Обстрел был Горловки, Донецка…
- А если говорить в целом, ситуация хуже, лучше стала, если не касаться этого дрона?
- Ситуация в целом ухудшилась.
- С чем это все-таки связано, к чему дело идет?
- Я не знаю. Я не политик, я выводы не делаю.
- Как с ковидом сейчас, как обстановка?
- Сложно очень, как и везде.
- То есть, в принципе, такая же. А вам Россия помощь оказывает здесь по-прежнему?
- Насколько я знаю, да. Люди говорят, что идет помощь.
- Эти обстрелы, - там тоже ковид бушует, в этих районах?
- Он бушует не специально на каких-то отдельных участках и в населённых пунктах, а по всей территории. Где больше людей живет, там больше. Как везде.
- Там, где обстрелы, там народу, насколько мне известно, все-таки поменьше. Вы на передовой давно были? Знаю, что вы там чуть ли не каждый день бываете. Что люди говорят, что говорят ваши воины, ваши солдаты?
- Ну, настроение какое? Уже устали сидеть в окопах.
- Какие дальше могут быть прогнозы?
- Я вам уже говорил, что не делаю прогнозов.
- В магазинах сейчас как - цены, продукты?..
- Продукты есть, цены высокие. Если брать по покупной способности людей, цены выше (возможностей).
- И по-прежнему Россия гуманитарную помощь оказывает, и не только Россия, я так понимаю?
- Ну, а кто еще? Больше никто не оказывает помощь.
- Другие республики через Россию тоже продукты питания, я знаю, присылают. А дефицитом что сейчас является, если говорить о продуктах питания, о промтоварах?
- Медикаменты.
- Их не хватает?
- Да.
- Это касается амбулаторного лечения, больниц?
- Я в общем вам называю. Противовирусных, знаю, не хватает очень сильно.
- А с медицинскими кадрами как?
- Как и везде, плохо.
- Допустим, сам дрон вы не комментируете, но, в то же время, была резкая реакция российского МИДа, в частности, Сергея Лаврова…
- Он это заметил. Это, в принципе, впервые было. Но давайте так. А был ли суслик?
- Еще раз - фразу, не понял.
- Ну, есть фильм. «Вы суслика видели?» - «Нет». – «А он там есть». А был ли суслик? И был ли этот беспилотник? Беспилотник – это же только Украина заявила о нем. Сейчас, кстати, министр обороны (Украины. - А.Г.) опровергает этот факт.
- Но, в то же время, посол Украины в Германии, другие политики - они высказали недовольство тем, как МИД ФРГ, в общем, покритиковал украинскую сторону за применение дрона.
- Потому что они понимают - если это на самом деле так, то это может усугубить ситуацию. Поэтому они так ответили.
- Как бы вы прокомментировали последнюю, очень тяжелую такую встречу в Контактной группе так называемой, что там очень сложный был разговор? По крайней мере, ваш министр иностранных дел об этом тоже говорила.
- Ну, а как там может быть? Человека выкрали (речь о похищении украинской стороной жителя ДНР. - А.Г.), не вернули. Применили беспилотник ударный по нефтебазе, благо, снаряд там не взорвался. Обстрелы усиливаются. Поэтому и разговор такой тяжелый.
- Обстрел усиливается... Скажите, стрелковое все-таки оружие или речь - о тяжелой артиллерии?
- Артиллерия - в том числе.
- А правда ли, что на днях некоторые населенные пункты на линии соприкосновения были захвачены ВСУ?
- Ну, заявление глава республики сделал, значит, так оно и есть. Я не комментирую.
- Ну, что, будем молиться и надеяться на то, что дальше большого обострения не будет.
- Спасибо большое.
- Держитесь. Берегите себя.
- Хорошо. До свидания.