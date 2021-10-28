Эдуард Басурин - о ситуации в ДНР после применения ВСУ дрона: Обстрелы усиливаются, медикаментов не хватает

Эдуард Басурин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

...Эдуард Александрович, какая цель была у украинцев, у ВСУ с этим дроном – напугать, развязать новый конфликт?

- Без комментариев. Я не комментирую это.

- А, вообще, как сейчас обстановка, в самом Донецке, в частности?

- Вчера стреляли громче, сегодня пока тихо.

- Скажите, а стреляли в каком, в Киевском районе?

- Нет. Обстрел был Горловки, Донецка…

- А если говорить в целом, ситуация хуже, лучше стала, если не касаться этого дрона?

- Ситуация в целом ухудшилась.

- С чем это все-таки связано, к чему дело идет?

- Я не знаю. Я не политик, я выводы не делаю.

- Как с ковидом сейчас, как обстановка?

- Сложно очень, как и везде.

- То есть, в принципе, такая же. А вам Россия помощь оказывает здесь по-прежнему?

- Насколько я знаю, да. Люди говорят, что идет помощь.

- Эти обстрелы, - там тоже ковид бушует, в этих районах?

- Он бушует не специально на каких-то отдельных участках и в населённых пунктах, а по всей территории. Где больше людей живет, там больше. Как везде.

- Там, где обстрелы, там народу, насколько мне известно, все-таки поменьше. Вы на передовой давно были? Знаю, что вы там чуть ли не каждый день бываете. Что люди говорят, что говорят ваши воины, ваши солдаты?

- Ну, настроение какое? Уже устали сидеть в окопах.

- Какие дальше могут быть прогнозы?

- Я вам уже говорил, что не делаю прогнозов.

- В магазинах сейчас как - цены, продукты?..

- Продукты есть, цены высокие. Если брать по покупной способности людей, цены выше (возможностей).

- И по-прежнему Россия гуманитарную помощь оказывает, и не только Россия, я так понимаю?

- Ну, а кто еще? Больше никто не оказывает помощь.

- Другие республики через Россию тоже продукты питания, я знаю, присылают. А дефицитом что сейчас является, если говорить о продуктах питания, о промтоварах?

- Медикаменты.

- Их не хватает?

- Да.

- Это касается амбулаторного лечения, больниц?

- Я в общем вам называю. Противовирусных, знаю, не хватает очень сильно.

- А с медицинскими кадрами как?

- Как и везде, плохо.

- Допустим, сам дрон вы не комментируете, но, в то же время, была резкая реакция российского МИДа, в частности, Сергея Лаврова…

- Он это заметил. Это, в принципе, впервые было. Но давайте так. А был ли суслик?

- Еще раз - фразу, не понял.

- Ну, есть фильм. «Вы суслика видели?» - «Нет». – «А он там есть». А был ли суслик? И был ли этот беспилотник? Беспилотник – это же только Украина заявила о нем. Сейчас, кстати, министр обороны (Украины. - А.Г.) опровергает этот факт.

- Но, в то же время, посол Украины в Германии, другие политики - они высказали недовольство тем, как МИД ФРГ, в общем, покритиковал украинскую сторону за применение дрона.

- Потому что они понимают - если это на самом деле так, то это может усугубить ситуацию. Поэтому они так ответили.

- Как бы вы прокомментировали последнюю, очень тяжелую такую встречу в Контактной группе так называемой, что там очень сложный был разговор? По крайней мере, ваш министр иностранных дел об этом тоже говорила.

- Ну, а как там может быть? Человека выкрали (речь о похищении украинской стороной жителя ДНР. - А.Г.), не вернули. Применили беспилотник ударный по нефтебазе, благо, снаряд там не взорвался. Обстрелы усиливаются. Поэтому и разговор такой тяжелый.

- Обстрел усиливается... Скажите, стрелковое все-таки оружие или речь - о тяжелой артиллерии?

- Артиллерия - в том числе.

- А правда ли, что на днях некоторые населенные пункты на линии соприкосновения были захвачены ВСУ?

- Ну, заявление глава республики сделал, значит, так оно и есть. Я не комментирую.

- Ну, что, будем молиться и надеяться на то, что дальше большого обострения не будет.

- Спасибо большое.

- Держитесь. Берегите себя.

- Хорошо. До свидания.