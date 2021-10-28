Спектакли и квесты, не выходя из дома: чем занять ребенка на каникулах онлайн и бесплатно

Если уж зависать в гаджетах, так с пользой! Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве и Подмосковье садики и школы закрыты с 28 октября по 7 ноября, в других регионах – с 30 октября. Самое лучшее в эти дни, скажут врачи, - побольше времени проводить с детворой на свежем воздухе - в парке, в лесу. Благо, обещают потепление. А что на культурной ниве? В период каникул-ковикул московским театрам и музеям разрешили работать, но заполняемость - не более 50% и пускать будут только по QR-коду и в масках. Многие культурные заведения, как мы выяснили, решили не рисковать и объявили перерыв в работе. Но и в онлайне нашлось столько мероприятий, что можно составить насыщенную культурную программу. Если уж зависать в гаджетах, так с пользой!

Посмотреть спектакль

Как раз сейчас в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге проходит большой детский фестиваль. Завершится 12 ноября. В нем участвуют 44 театра со всей страны, часть спектаклей можно увидеть в онлайн-трансляции или в записи на этой странице.

1 ноября, 12.00 - «Приключения Тома Сойера», 12+, Саратовский ТЮЗ, доступен в записи до 10 ноября.

2 ноября, 12.00 – электроакустическая опера DARK о буллинге (травле) и социальном неравенстве, сочиненная подростками, 14+, Лаборатория современной оперы КоOPERAция, до 11 ноября.

5 ноября, 12.00 – «Чайка по имени…», Инклюзивный театр «Городок Незнайки», 12+, до 12 ноября.

5 ноября, 12.00 – «Медной горы хозяйка», Коми-Пермяцкий драматический театр им. М. Горького, 6+, до 12 ноября.

Еще можно успеть посмотреть в записи кукольную трагикомедию «Хармс» (12+), – по 28 октября, камерную историю о взрослении и любви «Лис PEACE» (12+) - по 2 ноября, кукольный спектакль-размышление «Старик и море» (12+) – по 3 ноября.

Прямые трансляции спектаклей также ищите на сайте культура.рф в разделе live по ссылке. В расписании - по 2-3 представления в день, для любого возраста – от сказок для малышей до постановок по произведениям классиков. Спектакли разных лет, включая советские шедевры, в записи - здесь.

Послушать сказку

В Московской филармонии в записи есть целый раздел для детей. Обратите внимание на цикл «Сказки с оркестром»: известные актеры читают известные детские произведения под симфоническую музыку: «Пеппи Длинный Чулок», например, рассказывает Юлия Пересильд, «Мэри Поппинс» - Нонна Гришаева. Проекту уже несколько лет, так что меломанам-новичкам слушать не переслушать.

Чудесный проект «Сказки на дому», который помогал коротать вечера на прошлогоднем карантине, завершен, но все записи (а их более семисот) есть в доступе в Инстаграме. Там, напомним, детские книжки, сказки, колыбельные читают и исполняют известные люди. Есть даже «Гарри Поттер» на английском.

Побывать на творческой встрече

30 октября в 18.00 – писательница Анна Красильщик расскажет в прямом эфире, как придумала историю «Давай поедем в Уналашку», ставшую суперхитом, о любимых книгах и книжном подкасте для детей и родителей «Экспекто патронум». Смотреть здесь.

Посетить библиотеку

На сайте Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) насыщенная программа на все дни каникул (ищите в разделе «афиша»). В основном мероприятия рассчитаны на дошколят и ребят младшего школьного возраста, но есть и для подростков. Что в программе? Детская йога, мастер-классы по лепке из теста и пластилина, оригами, народное творчество, виртуальные путешествия в разные страны, чтение сказок. Перечень и описание студий, которые все проводят, здесь. В день по 3-5 занятий, на некоторые нужна предварительная запись, а для этого – регистрация на сайте. К слову, мероприятия, которые уже прошли, остаются в свободном доступе.

А на сайте Национальной электронной библиотеки море книг. Бесплатно. Учитывая цены на бумажные, это настоящее спасение для книголюбов всех возрастов. Единственное – нужна авторизация на Госуслугах. В числе популярных коллекций – «Сказочное детство», подборка из редких русских дореволюционных изданий. Из нового - коллекция научпопа, а также пилотный проект умной озвучки (при помощи технологии Yandex.SpeechKit) для текстов в формате ePub. Уже сейчас можно послушать Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Ахматову, Бунина, Куприна, Есенина, Черного, Короленко, Гаршина.

Научиться новому

30 - 31 октября пройдет Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры, в котором можно участвовать всей семьей с детьми от 6 лет. По задумке, команды перемещаются по виртуальному городу, слушают интересные лекции, выполняют задания, зарабатывают призы. Регистрация и программа по ссылке.

До 2 ноября идет олимпиада «А я знаю окружающий мир» от Яндекс.Учебник, а до 12 ноября – олимпиада «А я знаю русский язык». Оба мероприятия для школьников 1- 4 классов. Задания разной сложности (новичкам тоже будет интересно!) и информация здесь https://education.yandex.ru/olymp/#rusdesk

1 - 5 ноября бесплатный марафон «Как детям создавать игры, а не только играть в них» для детей от 7 до 12 лет от онлайн-школы будущих профессий Skysmart Pro. Программа и регистрация по ссылке. Участники познакомятся с платформой Scratch, изучат анимацию, сами создадут игры, еще и подарки получат.

На ютуб-канале Дарвиновского музея много познавательных лекций об эволюции и познании жизни на Земле на примере экспонатов музея. Есть свежие!

Лекции по русской литературе для школьников на сайте культура.рф: известные литературоведы рассказывают о произведениях из программы: «Гроза» Островского, «Отцы и дети» Тургенева, «Война и мир» Толстого, «Евгений Онегин» Пушкина, «Преступление и наказание» Достоевского, «Мастер и Маргарита» Булгаков и др.

Много познавательных лекций, сказок, рассказов, колыбельных в детском приложении «Гусьгусь», которое можно слушать хоть дома, хоть на прогулке. Есть две недели бесплатного доступа – как раз на каникулы хватит.

Провести научные эксперименты

Музей занимательных наук «Экспериментаниум» на ковикулах закрыт, но на официальном сайте и ютуб-канале есть хороший запас видеоуроков, лекций и экспериментов для увлекательного изучения законов науки и явлений окружающего мира.

Понаблюдать за животными

На ютуб-канале Мосприроды постоянно добавляются новые видеолекции, из свежих - про белку, про рукокрылых Москвы, один день из жизни летучей мыши. Там же есть мастер-классы поделок из природных материалов. Там же можно понаблюдать за птицами в разных парках столицы онлайн.

А здесь - онлайн-экскурсия по «Москвариуму», даже тренировку касаток показывают. Ох, и умные!

На ютуб-канале Московского зоопарка тоже бурлит жизнь. Из свежего - как гигантских черепах вылавливают, пакуют и отвозят на зимовку, как лечат зубы амурским тигрятам, делают рентген ленивцу Фредди.

...и за космосом

Московский планетарий закрыт до 8 ноября. Но доступ к космосу в виде онлайн-экскурсий и уроков остался на их ютуб-канале. Записи мероприятий карантинного периода - здесь. Кто не видел — велкам.

Поучаствовать в квесте

Дарвиновский музей на каникулах работает, но посетителей с 28 октября пускают по QR-коду. Есть программа для детворы, включая и онлайн-занятия по зуму (называется серия «Зумка», это платно и по предварительной записи). Ежедневно в музее проводят бесплатный AR-квест для всей семью (6+) «Код жизни» - самый большой в России. Квест доступен для Android и iOS, в том числе и в онлайн-формате по ссылке. По сюжету, вы оказываетесь в 2057 году и участвуете в расшифровке генома всех живых существ на Земле, взаимодействуя с экспонатами музея - современными и вымершими, от рыбы-луны до велоцираптора.

Работает и Государственный биологический музей им Тимирязева, и там тоже есть онлайн-экскурсии и онлайн-квесты. Не такие продвинутые, как «Код жизни», но тоже увлекательные и бесплатные.

НА ЗАМЕТКУ

По хэштегу #москвастобой на Ютубе можно найти много-много интересных онлайн-развлечений, которые были придуманы и записаны во время карантина прошлой весной.