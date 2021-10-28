«Жить, а не выживать»: россиянки рассказали, сколько должен зарабатывать достойный мужчина

В среднем, уровень достойной зарплаты респонденты оценили в 105 тысяч рублей.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Сколько должен приносить в дом ваш спутник жизни? Такой не слишком тактичный вопрос задали россиянам аналитики «Работа.ру». И оказалось, что у наших соотечественников «губа не дура». В среднем, уровень достойной зарплаты респонденты оценили в 105 тысяч рублей. При этом у женщин, разумеется, запросы повыше: по мнению прекрасного пола, хороший муж должен зарабатывать не менее 124 тысяч рублей в месяц. Это, кстати, в 2,5 раза выше средней зарплаты по стране (52,3 тысячи рублей, по данным Росстата на август 2021 года).
Впрочем, 17% россиянок (каждая шестая) смело заявили, что им абсолютно не важно, сколько зарабатывает их избранник. Лишь бы человек был хорошим.
- У женщин выше требования к финансовому благополучию партнера, потому что им хочется жить, а не выживать, - комментирует психолог Ирина Коржаева. – Неправильно говорить, что женщины меркантильны, просто они хорошо умеют считать. Например, во сколько обходится красивая внешность. На уход за собой нужны большие деньги. То же самое касается и жилищного вопроса. Довольно часто ипотеку мужчины берут под влиянием женщины, которая заранее планирует, как они будут жить с будущими детьми. Собственно говоря, именно ради женщин мужчины и стремятся зарабатывать больше, чтобы подчеркнуть свою мужественность, востребованность у противоположного пола. Так что желания женщин двигают экономику.
Довольны ли вы уровнем доходов вашей второй половинки?
Да
Мужчины — 36%
Женщины — 38%
Нет
Мужчины — 32%
Женщины — 45%
Для меня это не важно
Мужчины — 32%
Женщины — 17%
Как вы считаете, в каком городе можно найти самых перспективных женихов или невест? (Множественный выбор)
В любом городе - 56%
Москва - 24%
Санкт-Петербург - 17%
Сочи - 3%
Краснодар - 3%
Новосибирск - 3%
Екатеринбург - 3%
Казань - 3%
(По данным Работа.ру).