«Жить, а не выживать»: россиянки рассказали, сколько должен зарабатывать достойный мужчина

В среднем, уровень достойной зарплаты респонденты оценили в 105 тысяч рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сколько должен приносить в дом ваш спутник жизни? Такой не слишком тактичный вопрос задали россиянам аналитики «Работа.ру». И оказалось, что у наших соотечественников «губа не дура». В среднем, уровень достойной зарплаты респонденты оценили в 105 тысяч рублей. При этом у женщин, разумеется, запросы повыше: по мнению прекрасного пола, хороший муж должен зарабатывать не менее 124 тысяч рублей в месяц. Это, кстати, в 2,5 раза выше средней зарплаты по стране (52,3 тысячи рублей, по данным Росстата на август 2021 года).

Впрочем, 17% россиянок (каждая шестая) смело заявили, что им абсолютно не важно, сколько зарабатывает их избранник. Лишь бы человек был хорошим.

- У женщин выше требования к финансовому благополучию партнера, потому что им хочется жить, а не выживать, - комментирует психолог Ирина Коржаева. – Неправильно говорить, что женщины меркантильны, просто они хорошо умеют считать. Например, во сколько обходится красивая внешность. На уход за собой нужны большие деньги. То же самое касается и жилищного вопроса. Довольно часто ипотеку мужчины берут под влиянием женщины, которая заранее планирует, как они будут жить с будущими детьми. Собственно говоря, именно ради женщин мужчины и стремятся зарабатывать больше, чтобы подчеркнуть свою мужественность, востребованность у противоположного пола. Так что желания женщин двигают экономику.

КОНКРЕТНО

Довольны ли вы уровнем доходов вашей второй половинки?

Да

Мужчины — 36%

Женщины — 38%

Нет

Мужчины — 32%

Женщины — 45%

Для меня это не важно

Мужчины — 32%

Женщины — 17%

Как вы считаете, в каком городе можно найти самых перспективных женихов или невест? (Множественный выбор)

В любом городе - 56%

Москва - 24%

Санкт-Петербург - 17%

Сочи - 3%

Краснодар - 3%

Новосибирск - 3%

Екатеринбург - 3%

Казань - 3%

(По данным Работа.ру).