Александр Калягин о назначениях Хабенского и Кехмана: «Меня никто не спросил»

Народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей России возмутился тем, как прошли важные кадровых назначения в двух МХАТах Фото: Борис КУДРЯВОВ

Свою развернутую реплику Александр Калягин разместил на сайте СТД. В минувшую субботу, 23 октября, прошел очередной съезд Союза театральных деятелей, на котором, похоже, ни его председатель, ни делегаты съезда, то есть плоть от плоти театральные деятели, ни сном ни духом не знали о грядущих кадровых назначениях.

Напомним, 27 октября худруком МХТ им.Чехова был назначен Константин Хабенский. В МХАТ им.Горького генеральным директором (то есть главным лицом в «директорском» театре) неожиданно стал Владимир Кехман.

«Как интересно! Я из Интернета узнаю о том, что Константин Хабенский возглавил МХТ им. А.П. Чехова. Ничего себе. Узнал вместе со всеми, - вместе со всеми же удивился Калягин, который проработал в Московском Художественном театре, на минуточку, 20 лет. - Про эту новость уже знал и завхоз нашего театра, и главный администратор. Ничего себе.

Согласитесь, что для Председателя СТД РФ, которого четыре дня назад на съезде громко называли Лидером театрального сообщества России, это более, чем странно. Когда назначали Сергея Женовача, меня спрашивали, что я по этому поводу думаю…

Когда сейчас его убрали с формулировкой «по собственному желанию», меня никто не спросил. Дело не в том, что я обиделся – я не барышня, чтобы обижаться. Скажу больше…Константин Хабенский – замечательный артист, человек с прекрасной репутацией, занимающийся благотворительной деятельностью и т.д. Но возмущаюсь я вот по какому поводу. Многократно, уже на всех уровнях было сказано, даже и Президентом России, что нельзя принимать важнейшие, в том числе, и кадровые решения без предварительного обсуждения их с профессиональным сообществом.

И другая новость из этой серии, тоже из Интернета – Владимир Кехман назначен генеральным директором во МХАТ им. М. Горького. Хотя я направлял письмо в Министерство культуры РФ, в котором назвал нашего кандидата (интересно кого же? – Ред.). Но, к сожалению, мне даже не ответили. Мнение СТД РФ было проигнорировано.

А если бы кому-нибудь захотелось узнать, что я думаю о всей этой ситуации, то я ответил бы: Московский Художественный театр возник как Театр Режиссерский, с него родилось само понятие – режиссер. Его не может возглавить просто очень хороший артист, за которым нет опыта театрального руководства, или менеджер. МХТ - это не просто один из театров, это один их главных театров страны».

По официальной версии Министерства культуры, режиссер Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова по собственному желанию. Он принял театр после смерти Олега Табакова в 2018 году. Сергей Васильевич останется руководителем своего авторского театра – Студии театрального искусства Сергея Женовача.