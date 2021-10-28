«Наследие предков» объединяет молодежь

Ариф Пашаевич Керимов, президент ФЛНКА и член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Автор фото: Иван Волокитин

Форум состоялся по инициативе общественной организации «Федеральная лезгинская национально-культурная автономия (ФЛНКА), при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, ФГБУ «Дом народов России», фонда “Национальное Возрождение” и Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. Главными задачами форума стали укрепление межнациональных отношений, приобщение представителей различных этносов к общей истории народов России, привлечение участников к межкультурному и межконфессиональному диалогу.

В рамках повестки также обсуждались актуальные практики противодействия экстремизму и вопросы искажения исторической правды. Последнее сегодня актуализируется в международном масштабе как инструмент дестабилизации национального самоопределения ряда стран.

Основной целью, которую поставили перед собой организаторы форума - создать на базе ФЛНКА (основал и возглавляет которую Керимов Ариф Пашаевич) уникальную молодежную дискуссионную площадку, где молодые люди смогли бы обсудить самые насущные вопросы из истории России, Кавказа и Дагестана в частности; вместе сформировать новые, оригинальные информационные, общественные и культурные проекты.

Автор фото: Иван Волокитин

В рамках форума участники активно занимались разработкой эффективных путей противодействия экстремизму, деструктивной пропаганде, фальсификации и замалчиванию исторических фактов, распространению псевдоисторических мифов, приводящих к разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни.

Именно укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений с учетом многовековых традиций добрососедского проживания многочисленных народов России в новейших геополитических обстоятельствах стало флагманским вызовом форума.

На форум съехались более 150 участников из различных регионов России, стран СНГ и непосредственно из столицы и районов Дагестана: представители национально-культурных автономий, общественных объединений, активисты военно-исторических клубов, ученые, аспиранты, педагоги, студенты, журналисты, блогеры, представители духовенства, сотрудники бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных отношений, противодействия экстремизму, патриотического воспитания .

Борьба за умы молодежи

Одобренный и поддержанный на уровне Администрации Президента Форум не остался без приветствия заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова.

В приветственном слове поддержана главная задача форума: "укрепление единства многонационального народа, сохранение его этнокультурного и языкового многообразия, гармонизация межэтнических отношений - безусловные приоритеты России".

Магомедсалам Магомедов также особо отмечает:

«На протяжении многих лет одним из надежных партнеров в реализации государственной национальной политики является ФЛНКА. Организация активно участвует в выработке и принятии важных решений, рассматриваемых Советом при Президенте РФ по межнациональным отношениям, способствует укреплению дружественных связей между народами».

Форум «Наследие предков», инициированный ФЛНКА, позволяет молодым людям совместно с учеными и экспертами обсудить актуальные вопросы российского многонационального общества и выработать решения, укрепляющие единство страны, - говорится в правительственной телеграмме.

Президент ФЛНКА и член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Ариф Пашаевич Керимов, со своей стороны, выступая на пленарной сессии обратил внимание участников на то, что сейчас весь мир, в том числе и Россия, переживает непростые времена, и что все более явными становятся информационные и идеологические угрозы, особенно те, которые направлены на молодое поколение.

Президент ФЛНКА Ариф Пашаевич Керимов. Автор фото: Иван Волокитин

«К глубокому сожалению, мы, представители гражданского общества и государства, пока проигрываем борьбу за умы нашей молодежи.

Социальные сети и интернет во многом воспитывают подрастающее поколение вместо нас. Ум современного неподготовленного молодого человека находится под постоянным давлением агрессивной информационной среды, различных пагубных идеологий. В такой ситуации, когда мы не контролируем, кто и с чем проникает в мозги нашей молодежи, все сложнее воспитывать настоящих граждан своей страны, патриотов. И сегодня мне бы хотелось вместе с вами попробовать нащупать ответы на эти наболевшие вопросы», - сказал Президент ФЛНКА Ариф Керимов.

Его обеспокоенность поддерживают многие, в том числе и официальные лица: так директор ФГБУ «Дом народов России» Андрей Березин заявил о необходимости сплочения многонационального российского народа, о важности сохранения исторической памяти внутри национальных этносов России и об ответственности государственных и общественных организаций при работе с молодежью.

Две дискуссионные площадки

Участники форума распределились по двум секциям, где состоялись дискуссии на две глобальные темы: история как драйвер патриотического воспитания и укрепления общероссийской гражданской идентичности и - вторая секция - работа со СМИ разных эшелонов и разных аудиторий с целью противодействия экстремизму и деструктивной псевдоисторической пропаганде.

Единый учебник истории России: когда?

На "исторической" панельной площадке Виктор Захаров, замдиректора Института российской истории РАН, доктор исторических наук, поднял вопрос о стратегической значимости в системе образования единого учебника истории России, который бы не оставил для преподавателей и школьников белых пятен и лабиринтов для собственных, не всегда авторитетных, интерпретаций. Не всегда авторитетных, но часто националистических интерпретаций, которые мы сегодня наблюдаем во многих образовательных учреждениях России.

Решит ли эту проблему интерпретаций единый учебник истории? - вопрос открытый. Но как минимум это вопрос, который требует обсуждения и подхода методологического, научного.

Патимат Омарова, замминистра по делам молодежи Республики Дагестан вопрос ставит более радикально. Она затрагивает тему переосмысления промахов, которые были допущены Иосифом Сталиным в выстраивании национальной политики СССР.

Вопрос этот в реалиях текущего исторического момента недооценен. У него есть много сторонников и много противников. Но даже этот факт говорит о том, что поднятый на форуме "Наследие предков-2021" он имеет свое место в линейке вопросов для дискуссии на самом высоком уровне.

Откуда берутся экстремисты?

Токай Керимов, сын Арифа Пашаевича и президент некоммерческого фонда "Национальное Возрождение" (учредил фонд сам Ариф Керимов в 2021 году), будучи человеком современным, на секции «Организация информационной работы (СМИ, блоги, социальные сети) в области противодействия экстремизму и деструктивной псевдоисторической пропаганде» пригласил подискутировать админа Telegram- канала "Русский Ориенталист" Игоря Димитриева, политконсультанта, востоковеда, большого знатока смысловой и словесной эквилибристики.

Накал дискуссии сложно описать. И конечно всех интересуют причины современных тенденций.

"Вы хотите знать, откуда берутся экстремисты?", - спросила девушка Заира Гусейнова, аварка по национальности, проживающая в Санкт-Петербурге. Художница, ювелир и неординарная личность, которая колотилась во все двери дагестанских официальных учреждений и не нашла отклика на поддержку своей деятельности. Зато с легкостью нашла ее у западных меценатов, которые готовы популяризировать ее творчество в международном масштабе.

Ответ ли это на вопрос, откуда берутся экстремисты?

В случае с Заирой, конечно, нет.

Но вопрос поставлен и ответ на него фактически прозвучал: безысходность в поддержке талантов (сколь бы ни были они странны и далеки от официальной госповестки), отсутствие надежды на своих, отчаянный порыв расстаться с родиной и отдать всего себя тем, кто на взлете поддержит и оценит.

Амиль Саркаров, заместитель директора Фонда общественного и культурного развития «Дербент» рассказал о механизмах регуляции межнациональных отношений в Дагестане. Опытом работы с многонациональным молодежным сообществом по профилактике экстремизма и радикализма, поделился и Идрис Газдиев, научный сотрудник Института промышленной политики и институционального развития Финансового университета при Правительстве РФ.

Он рассказал о нашумевшей истории с Comedy Women, когда разменной монетой стала по замыслу героиня-ингушка в роли падшей девушки.

Эпизод вызвал возмущение ингушей, которые стеной встали на защиту чести и достоинства своих соплеменниц. Встали стеной, но не насилием. ТНТ, Comedy Women и действующее на тот момент правительство Ингушетии решили конфликт путем переговоров.

Форум вдохнул жизнь во многие идеи

Специально для участников форума представители ФГБУ «Дом народов России» провели образовательный семинар «Организация деятельности в сфере межнациональных отношений, создание социальных проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики России»).

В конце семинара состоялась презентация цикла фильмов ФЛНКА «Села-герои Страны гор».

Перед отъездом, для всех участников и гостей форума, приехавших из других регионов России и стран СНГ, была проведена экскурсия по цитадели «Нарын-кала», входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО и организована историческая игра-квест «Тайны дербентской крепости».

Все задачи и цели, по оценкам самих участников, организаторы форума сумели успешно реализовать. Они заложили огромный потенциал для будущих встреч и дискуссий в подобном формате.

И этот успех не случаен!