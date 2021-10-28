Внук три дня пробирался в «красную зону» и прикидывался врачом, чтобы ухаживать за бабушкой с пневмонией

Один решительный и отчаявшийся человек, чью 80-летнюю бабушку госпитализировали в эту больницу с коронавирусной пневмонией, не придумал ничего лучше, как пробраться в «красную зону» к престарелой родственнице.

Оглушительный скандал разгорелся в МСЧ №2 города Томска. Да такой, что уму непостижимо. Один решительный и отчаявшийся человек, чью 80-летнюю бабушку госпитализировали в эту больницу с коронавирусной пневмонией, не придумал ничего лучше, как пробраться в «красную зону» к престарелой родственнице. То, что он там увидел шокировало и его, и всю общественность.

Забыли покормить

Беспрецедентная по своей наглости вылазка в «коронавирусный сектор» была вынужденной. Внук заболевшей бабули узнал, за ней в больнице толком не ухаживают.

- Моя бабушка уже год живет на жидком питании, я кормлю ее из шприца, - рассказал парень местному телеканалу ТВ2. – Она не ходит, не говорит и не может попросить о помощи. У нее болезнь Альцгеймера. Дома во время приема пищи я посадил ее, она побледнела и в горле у нее что-то стало булькать. Я постучал между лопаток и пошла слизь. Я испугался, вызвал скорую.

Так пожилая женщина попала в больницу, где ей диагностировали воспаление легких. Внук очень переживал. Ведь бабушка, которая уже год питается только жидкой пищей из шприца и не может обойтись без посторонней помощи – это самый дорогой для него человек: она вырастила его, воспитала. Пока мать выпивала и развлекалась, бабушка всю себя отдавала мальчику.

Заботливый внук обменялся телефонами с одной из бабушкиных соседок по палате. Чтобы контролировать, как в больнице справляются с уходом лежачей пациентки. А когда узнал, что ее забыли покормить, помчался на помощь. Сначала попытался сунуться по врачам – возмутиться халатности, но ничего толком не добившись, решил действовать напролом.

«Лежала вся в моче и кале»

Купил защитный медицинский костюм – комбинезон, маску (такой в любом спецмагазине продается и стоит не больше тысячи), и направился в больницу выручать любимую бабулю. Никто на входе никакого документа у парня не спросил – охраной, по словам томича, здесь тогда и не пахло. Прошел свободно, словно всю жизнь в больнице этой отработал - и прямиком в отделение. Да не просто так, а с телефоном, на который стал снимать, в каких условиях содержится не только его любимый человек.

- Зашел в корпус и спросил, где лежит данная пациентка, представился терапевтом из другого отделения, - продолжил свой рассказ внук. - Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Я спросил, кормили ли ее, соседка по палате ответила утвердительно. Я познакомился с санитаром, который мне помогал менять подгузник. Мне показалось, что он понял, что я не врач. Но не выдал меня. Бабушка была горячей. Я «включил доктора» и попросил померить температуру и уровень сатурации. Медперсонал померил температуру бесконтактным термометром, температуру высокую прибор не показывает, а бабушка горит. Я настоял, чтобы померили температуру ртутным градусником. Показало 39,8. Поставили жаропонижающее. Я начал кричать, почему рука в синяках, у них даже гепариновой мази не оказалось.

По словам парня, его бабушке не меняют подгузники, ей не обрабатывают пролежни. И в целом, в больнице «обстановка ужасная».

- Ощущение, что я попал в тюрьму или скотобойню, - сокрушается внук в интервью ТВ-2, - Обстановка в больнице ужасная: женщины просят воды. Врачи говорят, что у них аврал, но палаты наполовину пустые. Почему к пациентам как к свиньям относятся? Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов. Он ответил, что ему лень.

Свой среди чужих

Три дня подряд внук-лжемедик ходил в палату к своей бабушке. Заботился и ухаживал. И все три дня его никто не останавливал. Как пишет «КП»Томск», парень менял ей подгузники, кормил из шприца специальной белковой смесью, которую сам е и принес, смазывал пролежни мазью –в общем, проводил в больнице, притворяясь медработником, до девяти часов в день. А потом, беспокойного то ли врача, то ли санитара, который то и дело давал указания медсестрам, вычислили. Кто-то из медиков спросил, к какому доктору он прикреплен и «оборотень в СИЗе», не сумев выкрутиться, сбежал. Но видео своих мытарств выложил в соцсети, чем вызвал небывалый общественный резонанс, а сам, понимая, что в самой больнице «ловит нечего», полетел в Москву, в СК РФ. Добиваться справедливости и человеческого отношения к пациентам. В своем заявлении раздосадованный мужчина написал все, что увидел и с чем столкнулся: и про подгузники, которые не меняют, и про отсутствие противопролежневых повязок, и про лекарства, которых ей не дают и про кормление через раз. Заявление в СК приняли, грядет проверка. А Томская прокуратура проверку уже начала.

- Ситуация, которая показана на видео, недопустима, - прокомментировала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко. - В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности.

«В СИзе легко туда попасть»

Судя по всему, проверящим будет, в чем «покопаться». Никто из медиков открыто об этом не говорит, но «не для протокола» рассказывают о совершенно жуткой ситуации, сложившейся в медучреждении: врачи бегут, работать некому, людей лечат стажеры, а руководство относится к персоналу «как к рабам».

- В СИЗе легко туда попасть, - поделилась с «КП»Томск» одна из сотрудниц больницы, пожелавшая скрыть свое имя. - История реальная, но вины врачей не вижу. Подгузники меняют два раза в день, если пациент обкакался в обед, то он будет лежать до вечера, когда производят смену медсестра. Любой может в СИЗе проникнуть. Отсутствует вообще какое-либо проверочное оборудование, виновато руководство, нет пропусков. Спокойно любой человек может надеть СИЗ и пройти под видом врача. И начать, как этот парень, раздавать указания типа дать кому-то жаропонижающее или что-то другое, что может привести к чьей-либо смерти.

К слову, вокруг этой больницы уже не в первый раз разгораются скандалы. Месяц назад здешние медики написали на имя губернатора Сергея Жвачкина открытое письмо, в котором потребовали отставки главного врача МСЧ Александра Холопова.

«Считаем, что назначение Вами Холопова Александра Владимировича, главным врачом «МСЧ №2» – БОЛЬШАЯ ОШИБКА и угроза для пациентов и граждан, обсуживающихся в МСЧ №2», - говорится в обращении.

А осенью 2020-го соцсети взбудоражило другое видео, снятое в той же МЧС. На нем видно, как коридорах некоторые ковидные пациенты не лежат на койках, а просто сидят на стульях и полу. Тогда в больнице закончились места.