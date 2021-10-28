Силуанов объяснил, почему работающие пенсионеры не получат прибавку к пенсии

Утром в четверг глава Минфина Антон Силуанов принес в нижнюю палату парламента трехлетний бюджет. Его депутаты обсудили в первом чтении. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Утром в четверг глава Минфина Антон Силуанов принес в нижнюю палату парламента трехлетний бюджет. Его депутаты обсудили в первом чтении. Вопросов было много. Новый состав Госдумы, впрочем как и предыдущие, просил увеличить социальные расходы. Министр финансов в ответ пояснял, что они и так значительно выросли. Если их раздуть еще сильнее, это оголит наши резервы. А там «всего лишь» $600 млрд. И их хватит всего на пару десятков лет, если вдруг цена на нефть резко упадет.

Один из частых вопросов - поддержка работающих пенсионеров. С 2016 года им отменили ежегодную индексацию. И до сих пор не восстановили. Несмотря ни на повышение пенсионного возраста, ни на профицитный бюджет. Силуанов объяснил, почему правительство решило обделить именно эту категорию населения.

- Ресурсы, которые есть в бюджете, мы сейчас концентрируем в первую очередь на поддержке семей с детьми и решении вопросов бедности. Это для нас самый главный приоритет. Второй приоритет - поддержка неработающих пенсионеров. С тем, чтобы пенсия позволяла учитывать инфляцию. А если рост цен выше плановых значений, мы даем дополнительные меры разовой поддержки. В первую очередь заботимся о пенсионерах, которые не имеют дополнительного дохода, - пояснил депутатам министр финансов.

Напомним, вернуть индексацию работающим пенсионерам депутаты и эксперты призывают уже несколько лет. Предлагают различные варианты, которые помогли бы найти компромисс между справедливостью и бюджетными тратами. Однако в правительстве на уступки пока не идут. Цена вопроса - от 100 млрд до триллиона рублей. Их власти предпочитают сохранить в резервах. К примеру, только за этот год Фонд национального благосостояния вырос на $20 млрд (это полтора триллиона рублей). А в предыдущие темпы наполнения были еще выше - по $50 - 60 млрд.

Для сравнения, неработающие пенсионеры в начале каждого года получают прибавку в среднем по 1000 рублей в месяц. К 2024 году средняя пенсия в стране должна превысить 20 тысяч рублей. Работающим остался лишь так называемый «переучет пенсионных прав». Он проводится в августе, но прибавка там мизерная. К примеру, в этом году пенсия за счет этого могла вырасти максимум на 297 рублей в месяц. То есть, в реальном выражении пенсия у работающих пенсионеров падает. Ежегодная индексация восстанавливается им только после того, как они перестанут работать, а информация об этом поступит в Пенсионный фонд России.