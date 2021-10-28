Михаил Дегтярёв - из самоизоляции: Если бы люди в моем окружении все были привиты, они бы не заболели и не создавали проблем ни себе, ни другим

Михаил Дегтярёв Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Михаил Владимирович, я вот звоню, просто забеспокоился, что вы на самоизоляцию ушли… Что, так все серьезно вокруг вас?

- Ну, есть протоколы соответствующие - медицинские, которые предписывают, в определённых случаях, в условиях пандемии, на некоторое время - если кто-то рядом с тобой заболел, уйти на самоизоляцию. Чтобы, не дай Бог, можно сказать, на лацканах пиджака не перенести вирус и не заразить никого. Поэтому, я работаю из резиденции губернатора, удаленно, каждый день - много совещаний, встреч... Но пока - онлайн.

- Это резиденция губернатора где я был? Или другая?

- Да, это в Хабаровске.

- Я имею в виду, где я у вас был в гостях? Или - нет?

- Да, это резиденция губернатора считается. Все условия - для работы и для жизни - здесь есть. Вот на такие случаи она как раз и рассчитана, по всей видимости.

- А семейство ваше с вами, да?

- Да нет, в том-то и дело - семья дома. Пришлось отделиться полностью и от семьи, и от всех окружающих.

- Я почему-то думал, что у вас на квартире был, а это я был в резиденции, да?

- Вы у меня были везде, Александр. Я уже затрудняюсь ответить. Вы все углы у меня обошли, осмотрели, сфотографировали.

- Наверное, не все…

Сразу такой вопрос. Ну, одно дело, президент - когда он в режиме видеоконференции проводит совещание с министрами и губернаторами, там все технически обеспечены. А вот вы же этот год были во всех уголках края, и смогли убедиться - где-то связи нет, где-то ЗУМ не достает. Вот как эта проблема решается? Или участников совещания куда-то централизованно вызываете? И их свозят...

- Решаем по-разному. Во-первых, про цифровизацию. Мы только вот за минувший год подсоединили больше 20 населенных пунктов к интернету. Это - наша работа ежедневная. Вместе с операторами связи.

У нас как бы все налажено, все идет по плану.

Хотя, конечно, есть удаленные населенные пункты, в которых интернет - это мечта пока. Мечта.

А совещания проводим стандартно, у нас налажены все коммуникации - с администрацией, в районах, со школами. Проблем здесь нет.

- Пользуясь современной цифрой, применяя интернет, ЗУМ и так далее... Многое, наверное, успеваете?

- Это все - новые технические возможности - значительно сокращает время на подготовку к мероприятиям. Например, сегодня у нас прошло совещание - под председательством Юрия Трутнева. (Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе. - А.Г.) Это было заседание президиума правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока - он в Москве, я лично в Хабаровске. Все обсудили, подвели итоги... Вчера заседал совет Дальневосточного федерального округа - тоже Юрий Петрович проводил. Так же, часть - онлайн, часть - очно.

Это очень удобно. За этим будущее, на самом деле.

- Вы так считаете?

- Но только не в образовании. Образование должно оставаться очным. Очное общение учителя и школяра. Это я могу сказать железно и бетонно.

- И здравоохранение тоже очным должно быть, наверное, да?

- Телемедицина допустима - с точки зрения консультаций со специалистами, которые, как правило, живут в больших городах. Но решение по лечению и оперативному вмешательству, конечно, должны принимать врачи на месте. Без врачей - никуда. Это моя позиция.

- А с семьей, с родителями как поддерживаете связь…

- По телефону.

- А ЗУМ?

- Я очень надеюсь, что скоро закончится самоизоляция. Очень надеюсь.

- Это сколько? Вам нужно две недели самоизолироваться?

- Я думаю, что на следующей неделе буду в строю.

- Ну, вы и сейчас в строю, как я понял.

- Очно буду в строю. Очно.

- А как вообще, в целом, у вас с пандемией, с ковидом?

- Ситуация с коронавирусом сложная, но контролируемая. С койками и с кислородом проблем нет, мы его сами производим, кислород, поставляем в соседние регионы.

Врачи, конечно, очень сильно загружены, привлекаем сейчас студентов медицинского университета. Вакцинацию наращиваем, пришлось вводить ограничения, связанные с пропускным режимом, только по куар-кодам с 1 ноября мы пускаем в культурные заведения и, начиная с 20 ноября, в общественное питание.

Других вариантов у нас нет. Или вакцинация тотальная, или куар-коды. Люди должны сами для себя принять решение.

- Ясно. И пример губернатора тоже как бы должен на мельницу дисциплинированности лить воду, да?

- Я публично вакцинировался в нашей поликлинике в Хабаровске в июне месяце.

- Я имею в виду, что вот вы так серьезно относитесь ко всему. Опять-таки - ваша самоизоляция...

- Здесь мы не можем рисковать здоровьем людей. Повторяю, я хоть сам и здоров, но рекомендации меня, как контактного с заболевшими коронавирусом, вынудили уйти на самоизоляцию, чтобы никого не подвергать опасности.

- Как люди, с которыми вы контактировали, себя чувствуют?

- Переносят болезнь в средней форме. Слава Богу, угрозы жизни нет.

- Ясно.

- Если бы были привиты, не заболели бы и не создавали бы проблем ни себе, ни мне, как теперь.

- Вы прямо как Путин выражаетесь. «Если бы люди из моего ближнего окружения вовремя ревакцинировались... - помните? - то мне бы не пришлось уходить».

- Владимир Владимирович знает, о чем говорит. Он болеет душой за страну.

И я тоже иногда таких граждан не понимаю, которые отказываются от достижений наших медиков и учёных.

В других странах люди готовы многое продать и отдать - ради прививки, чтобы получать защиту. А у нас вон она, вакцина - бесплатная, качественная.

Хотя, у нас за последние три дня выросла в три раза динамика по вакцинированию.

- Вы имеете в виду в крае?

- Да, в Хабаровском крае. В три раза динамика выросла. В день.

- Ну что ж, пробьемся, наверное, как вы считаете?

- Я думаю, что мы, конечно, вместе победим эту заразу. Но только вместе. Главное условие - вместе, здесь не может быть так, чтобы отсидеться в окопе. Так не получится.

Или мы все вместе поборем заразу, или будем с куар-кодами ходить в кафе и на стадионы. Кому это надо-то? Будьте здоровы, Александр! Но без прививки даже не появляйтесь!

- Да, понял. Ладно. А я привит. Спасибо вам за ваш пример.

- Все. Пока.

- Счастливо. Обнимаю.