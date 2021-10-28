Билайн меняется: 500 тысяч абонентов перешли к этому оператору

Фото: Shutterstock

Россияне активно пользуются услугами мобильного оператора Билайн. В период с июля по сентябрь число новых абонентов увеличилось более чем на 500 тысяч. Также значительно прибавилось количество пользователей скоростным мобильным интернетом.

- Число абонентов, пользующихся сетями 4G, в третьем квартале выросло на 1,2 миллиона. Это и новые, и текущие клиенты, которые предпочитают четвертое поколение связи, - сообщили в ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн).

В компании уточнили, что общее количество пользователей сетей 4G на данный момент достигает 25,4 миллиона абонентов. Если сравнивать эти данные с аналогичным периодом прошлого года, то абонентов стало почти на 17% больше.

Прирост клиентов связан с ускоренными темпами строительства и модернизацией сети, запуском новых тарифов и услуг, а также благодаря чистке токсичных сервисов контент-провайдеров (вроде гороскопов и прогнозов погоды).

Билайн продолжает работать над расширением покрытия сетей четвертого поколения, которое уже сейчас достигло 89%. Что касается тарифов, то в среднем пользование скоростным мобильным интернетом абонентам обходится в 361 рубль в месяц. Это примерно, как заплатить за чашку кофе в кафе. Не удивительно, что людям такие расценки нравятся. Общее число абонентов у оператора – 50 миллионов.