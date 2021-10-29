Как Сталина выносили из Мавзолея: «Ильич сказал, что ему неприятно быть рядом с ним»

Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года. Фото: РИА Новости

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961-го года спецкоманда из 6 солдат и 8 офицеров вынесла из гранитных чертог Мавзолея Владимира Ленина тело его преемника (и ученика), Иосифа Сталина.

Как принималось это решение, кто этого требовал, что за этим последовало? Ответы на эти вопросы «КП» нашла в документах, хранящихся в Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ).

ПРОБНЫЕ УДАРЫ

После ХХ съезда КПСС, где в в феврале 1956-го новый лидер партии Никита Хрущев разоблачил культ Сталина, прошло пять сложных лет. И на ХХII съезде, в конце октября 1961-го года руководство компартии и лично Никита Сергеевич решили, что тело Иосифа Виссарионовича пора удалять из главного места силы СССР — Мавзолея на Красной площади. Там Коба-Джугашвили с марта 1953-го в своем саркофаге соседствовал с «хрустальным гробом» Ульянова-Ленина.

Сталин и Ленин пролежали в Мавзолее до октября 1961 года.

Предложения о таком шаге должны были прозвучать авторитетно. Их должны были огласить те, кто олицетворял Советскую власть —справедливую власть большинства, рабочих, крестьян и научной интеллигенции. Те, кто отстаивал ее много лет - и пострадал в борьбе за нее. И кто имел право говорить не только от себя, но и от имени десятков тысяч товарищей по борьбе за свободу.

ПИТЕРСКИЙ ХУК

Формально (по протоколу выступлений на съезде) первым, кто на ХХII съезде партии предложил вынести Иосифа Виссарионовича из мавзолея Владимира Ильича, оказался лидер ленинградских коммунистов Иван Спиридонов (автор проекта «хрущевок»).

На утреннем заседании 30 октября 1961 года он, бледнея от отвественности и «опираясь на мнение многотысячных рабочих коллективов города революции», ступил на опасную тропу.

- Ленинградская делегация получила решения собраний трудящихся Кировского завода, Невского машиностроительного завода имени Ленина — где неоднократно выступал наш учитель и вождь, - заявил Спиридонов, - Ленинградцы вносят предложение о переносе праха Сталина в другое место ( в протокол вписано от руки «возгласы из зала «Правильно!» и «бурные аплодисменты»).

Сын нижегородских крестьян и инженер по образованию, Спиридонов, напомнив про сталинские репрессии, направленные против коммунистов города на Неве, выдохнул в завершение своей речи:

- От имени ленинградской парторганизации и трудящихся Ленинграда я вношу на рассмотрение ХХII съезда предложение переместить прах Сталина из мавзолея Владимира Ильича Ленина в другое место в кратчайший срок.

МОСКОВСКИЙ АППЕРКОТ

Столичным авторитетом должен был дожать делегатов съезда глава московских коммунистов, ровесник Октября 44-летний лидер московских коммунистов Петр Демичев. Он с темы выноса и начал свое выступление на партийном форуме.

- Московская делегация от имени коммунистов столицы целиком и полностью поддерживает предложение ленинградской делегации о выносе саркофага с гробом И.В. Сталина из Мавзолея, - вещал Демичев, - На ХХ и ХХII съездах перед нами во всей полноте раскрылись грубейшие факты нарушения социалистической законности, допущенные в период культа личности Сталина.

Демичев, разумеется, напомнил, что « с болью в сердце переживали москвичи разгром ленинградского актива, учиненный Сталиным и Маленковым».

Иосиф Сталин и Никита Хрущев президиуме Х съезде комсомола, 1936 год.

ГРУЗИНСКАЯ ПОДСЕЧКА

Конечно, в нелегком деле обсуждения эвакуации тела вчерашнего кумира нельзя было обойтись без мнения товарищей из союзных республик. В первую очередь, с родины вождя — из солнечной Грузии.

Да, с этим, несмотря на «всеобщее одобрение линии партии» возникли некоторые сложности. Выступление грузинского премьер-министра Гиви Джавахишвили оказалось самым кратким. И оно явно было сделано сквозь зубы.

- Грузинская партийная организация одобряет и поддерживает предложения ленинградской и московской парторганизций о переносе праха Сталина из Мавзолея в другое место, - торопливой скороговоркой произнес товарищ Джавахишвили, явно предчувствуя, какой прием ждет его по возвращению в Тбилиси, и добавил, - ХХ съезд своевременно осудил культ личности, который нанес большой ущерб делу партии.

Показательно, что первый секретарь грузинской компартии Василий Мжаванадзе не стал выступать на съезде и несмотря на то, что был включен в комиссию по перезахоронению Сталина, уклонился от этой высокой чести и спешно улетел в Грузию.

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ НОКДАУН

Самым эмоциональным и пространным стало выступление большевички с 1902 года Доры Абрамовны Лазуркиной (Клебановой).

Родившаяся в Черниговской губернии в семье лесника, работавшая с Лениным (с 1904-го) и Сталиным ( с 1917-го), а потом отсидевшая 18 лет в сталинских лагерях, она имела, наверное, полное право на то, чтобы предложить младшим товарищам по партии окончательно решить посмертную судьбу «вождя народов».

- Товарищи, я полностью поддерживаю предложение товарища Спиридонова о выносе тела Сталина из Мавзолея, - с ходу заявила 77-летний ветеран партии, - Когда я уезжала из Женевы от Ильича, то мне казалось, что у меня выросли крылья, он по-отцовски относился к нам, революционерам, бережно растил каждого из нас.

Лазуркина кратко рассказала младшим товарищам о своей борьбе за торжество идей Ленина и о том, как ее веру в это торжество пытались растоптать в пиковый период сталинских репрессий.

- В 1937-м я почувствовала ужас не за себя, а за партию, - вновь переживала она те страшные воспоминания, - Я не могла понять, за что арестовывают старых большевиков, это было мучительно, непонятно.

При том Дора Абрамовна честно признается, что верила в идеальный образ вождя народов до последнего.

- В тюрьме, лагере, ссылке я ни разу не обвиняла Сталина, я дралась за Сталина, которого обвиняли все заключенные, - твердила она депутатам ХХII съезда, - Да, я ценила Сталина. Знала про его заслуги до 1934 года. Писала ему без конца. Я вернулась, была реабилитирована в тот момент когда проходил ХХ съезд партии. И впервые узнала тяжелую правду о Сталине…

Старая большевичка, одна из последних в старой гвардии, которая в к началу 1960-х потеряла почти все, кроме веры в торжество идеалов социализма, 30 октября 1961-го в центре Москвы перед всем миром заявила вот это:

- Зная о преступлениях, которые были совершены в партии, о которых Сталин знал, я целиком присоединяюсь к решению о вынесении праха Сталина из Мавзолея.

Позже писали о ее психических расстройствах, которые вроде бы возникли во время 18-летних мытарств по сталинским лагерям и ссылкам. Возможно, это имело место. Но ее голос был четок и взгляд был ясен, когда с трибуны ХХII съезда она заявляла следующее:

- Вчера во сне я советовалась с Ильичом, будто бы он передо мной живой стоял, - говорила Лазуркина, - И он мне сказал: мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии (в протоколе - бурные, продолжительные аплодисменты).

Товарищ Лазуркина поддержала предложение о выносе Сталина — одна из полутора десятков человек, говоривших о том же. Но именно ее имя осталось в памяти потомков и в протоколах, как человека, который вбил гвоздь в гроб Сталина, которого сутки спустя вынесли из Мавзолея - и закопали у Кремлевской стены.

Очередь к мавзолею с телами советских вождей, 1957 год. Фото: ru.wikipedia.org

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ ЗАТАИЛИСЬ

Любопытно, что в выступлениях многочисленных делегатов съезда во время утреннего заседания 30-го октября лишь двое «уклонились» в своих речах от поддержки того, чтобы Сталина вынесли из Мавзолея. Ни слова об этом ни сказали руководители партийных организаций Сахалина и Иркутска. Они скороговоркой осудили антипартийную группу Молотова Маленкова Кагановича, но о самом Сталине и о посмертной судьбе его тела предпочли не высказываться.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Хрущев вынес Сталина из-за страха

«КП» обратилась за комментарием к кандидату исторических наук, автору книг и сценариев о главных фигурах русской революции Юрию Емельянову.

- Хрущев не хотел сам предлагать идею вынести Сталина?

- Реально все это осуществлял Шелепин, глава КГБ. И это не случайно. Шелепин считался сталинистом — и Хрущеву было надо, чтобы Шелепин в этом поучаствовал. Чтобы оказался «замазан». Через три года Шелепин говорил: «Сталина полощите чрезмерно». Но он лично принимал участие в выносе Сталина из мавзолея. Но это не самое главное было обвинение Шелепина и других.

- Хрущев подготовил почву?

- Он сделал все для нужных выступлений на ХХII съезде. Когда на весь зал кричала старушенция Лазуркина — что ей приснился Владимир Ильич, которому нехорошо, что рядом с ним лежит Сталин. И когда очень активно выступали ленинградцы — чтобы рядом с Лениным не было Сталина.

- В комиссии по организации перезахоронения грузины значились не случайно?

- В 1956-м, после 20-го съезда, самые бурные просталинские выступления прошли в Тбилиси. Но Мжаванадзе, лидер компартии, к ним не был причастен. Наоборот, его там свои же едва не растерзали. Но важно было очень для Хрущева, чтобы именно грузины были причастны к принятию этого решения.

- Против выноса никто слова не сказал?

- Как ни странно, выступил против Мухитдинов, член ЦК КПСС из Узбекистана. И он поплатился - после этого съезда не был включен в состав Президиума. Он оказался единственным, кто возражал против выноса. Это не попало в протокол — осталось в кулуарах. Вообще само развенчание культа личности имело внутриполитическую подоплеку — это была борьба Хрущева против Молотова и его группы.

- А вынос Сталина из Мавзолея имел и внешнеполитический подтекст?

- Это был удар и по Китаю, и по Албании, руководству которых тогда не нравился антисталинский курс КПСС. А в СССР внутренней серьезной борьбы за Сталина в тот момент не было.

- Разве?

- Ну нет, кое-какая была. Я был на первомайской параде 1961-го, когда десяток знамен с изображением Сталина демонстранты пронесли на Красную площадь. Это очень возбудило Хрущева.

- Почему?

- Мне рассказывал мой отец, который пошел в Кремль на прием после первомайского парада, что Хрущев был в очень взвинченном состоянии. И говорил — нельзя восхвалять Сталина, это было царство топора.

- И та демонстрация могла подтолкнуть Хрущева к решению убрать Сталина из Мавзолея?

- Конечно.

- Генерал КГБ Захаров вспоминал, что Хрущев решение о выносе сообщил ему до ХХII съезда...

- Ну, например, комендант Мавзолея знал все заранее. Хрущев чувствовал непрочность своего положения, несмотря на разгром «антипартийной группировки» Молотова, Кагановича и Шепилова. Прежде всего со стороны тех, кто стоял у него за спиной.

- Это кого же?

- Микояна, например. Но более опасным был Фрол Козлов, представитель Ленинграда. Он приобретал огромный авторитет и стал третьим человек в стране. Кто-то же позволил вывести на Красную площадь людей со знаменами со Сталиным? Это явно в пику Хрущеву было сделано.

- Кто руководил выносом тела?

- Шверник, многолетний член Президиума ЦК. Он говорил о том, что все надо провести тайно. Очень боялись стихийных протестов. Хотя решение съезда для знающих людей о выносе было очевидным, но сам этот акт многих шокировал. И до сих пор ходят миф о том, что гроб никак не опускался в могилу.

- И что?

- И солдату поручили прыгнуть на гроб, чтобы он ушел вниз. И потом у этого солдата якобы отнялись ноги.

- Когда 7 ноября демонстранты шли по Красной площади, они уже знали, что Сталин лежит за Мавзолеем?

- Конечно. Знали, но памятника тогда там еще не было. Он появился при Брежневе. А 7 ноября 1961-го просто была могила. Там было написано СТАЛИН. Лишь в 70-х на президиуме было заседания по поводу памятника на могиле. Против выступал Подгорный , глава Президиума Верховного Сокета СССР. Генеральный секретарь Брежнев — ни туда ни сюда. Энергично «за» выступил глава КГБ Андропов, ссылаясь на мнение глав ЧССР и ВНР Густава Гусака и Яноша Кадара, которые в сталинские времена были репрессированы, но при том выступали за то, чтобы память о Сталине сохранить.

- Для Хрущева это решение стало не менее знаковым, чем выступление против культа личности на ХХ съезде?

- Да, так он хотел подчеркнуть, что именно он освободил СССР от сталинизма. Что это он спас страну. Не исключено, что следующим этапом по его задумке стал бы вынос Сталина и из могилы у Кремлевской стены.

Гранитная плита мавзолея с надписью "Ленин Сталин". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДОСЬЕ «КП»

По воспоминаниям заместителя главы КГБ генерала Захарова, Сталина перезахоронили по личному приказу Хрущева, отданному им коменданту Кремля генералу Веденину по завершении партсъезда, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961-го. От комендатуры Кремля было выделено 6 солдат для рытья могилы и 8 офицеров для выноса саркофага из Мавзолея. В 18.00 был перекрыт доступ на Красную площадь, к 21.00 могила, обложенная бетонными плитами, была готова. Звезду Героя Социалистического труда и золотые пуговицы с мундира Сталина комендант мавзолея Машков распорядился передать в Охранную комнату, где хранились награды захороненных у Кремлевской стены. Захаров утверждал, что двое из пяти членов комиссии про захоронению, Шверник и Джавахишвили, плакали...Сверху на могилу положили плиту из белого мрамора.