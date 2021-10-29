Минздрав определил меры профилактики ковида для врачей и пациентов

Фото: Shutterstock

Сегодня в России впервые с начала пандемии зафиксировано более сорока тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за две недели показатель ежедневного прироста увеличился на 10 тысяч человек.

Каждый заболевший неминуемо контактирует с несколькими людьми. Кто-то — с несколькими десятками. Многие из них тоже заболевают — и тоже успевают передать вирус следующей группе «хозяев»: пандемия успешно развивает свое наступление. У вируса много союзников: холода, другие инфекции, да и наша собственная беспечность — практически повсеместно мы не носим масок, не соблюдем дистанцию, не принимаем своевременных мер, если чувствуем недомогание.

Когда власти приняли решение о двухнедельных каникулах (в большинстве регионов они начались как раз сегодня), многие особо беспечные не нашли ничего лучше, как забронировать поездку на Юг. И это при том, что главная задача сейчас — как можно раньше прервать цепочку передачи вируса. В условиях, когда вакцинация не гарантирует 100%-ю защиту от заражения, решающее значение приобретает медикаментозная профилактика, в том числе после контакта с пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией, так называемая постконтактная профилактика.

В последней, тринадцатой версии Временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике, лечению и диагностике новой коронавирусной инфекции вопросам медикаментозной профилактики отведен целый раздел. Он очень короткий. Потому что одобренных Минзравом препаратов для лекарственной профилактики всего два. Это интраназальная форма интерферона-альфа и умифеновир (международное непатентованное название «Арбидола»). В Приложении №9 дается разъяснение, как их принимать. Взрослые, как здоровые, так и из групп риска, (возраст 60+, хронические заболевания) для профилактики заражения могут принимать или «Арбидол», или препараты интерферона-альфа. Это, подчеркнем, обычная профилактика: к примеру, в окружении кто-то болеет, но контакта с больным не было. Для постконтактной профилактики ковида Минздрав рекомендует принимать оба препарата: и спрей интерферон-альфа назально, и умифеновир. Причем эта схема предназначена также для членов семьи, в которых есть заболевший. Родственники заболевшего имеют одни из самых высоких рисков пополнить статистику ковид-заболевших. По данным исследований прием умифеновира снижает риск заражения на 92% у членов семей, а также на 86% снижает риск у врачей, работающих с COVID-19.

Эффективность умифеновира в качестве средства постконтактной профилактики была доказана еще в начала 2020 года, когда вирус не успел захватить планету. Исследование провели врачи из китайского Уханя совместно с коллегами из США. Причем, проверяли на своих коллегах - врачах больниц, которые первыми столкнулись с эпидемиологической угрозой. Комиссия по здравоохранению КНР, напомним, включила «Арбидол» в свои рекомендации по лечению коронавируса еще в конце 2019 года. Исследование, участниками которого стали пациенты уханьских госпиталей, показало, что в группе, принимавшей препарат, была зафиксирована нулевая смертность, в то время как среди остальных пациентов больниц города она составила на тот момент порядка 15%! Отметим, что созданный в России препарат по-прежнему рекомендуется медицинскими властями Китая как эффективное лекарство от ковида.

Российский Минздрав придерживается той же позиции. В октябре, как мы сообщили выше, опубликована 13 версия Методических рекомендаций, а умифеновир присутствует в этом документе, начиная с пятого выпуска. Препарат считается этиотропным, то есть медики официально заявляют, что он воздействует на причину заболевания, а не на его симптомы. В предыдущем выпуске Рекомендаций умифеновир впервые был предложен в качестве средства профилактики коронавируса. В тринадцатой версии Минздрав эту рекомендацию сохранил.

Ранее ученые доказали, что умифеновир предотвращает взаимодействие S-белка вируса SARS-CoV-2 и рецептора ACE2 на поверхности клетки человека. То есть, снижает способность вируса «прикрепляться» к клетке. Также выяснилось, что умифеновир способен блокировать один из белков, который участвует в образовании фермента, позволяющего вирусным частицам делиться. Исследование было опубликовано в Nanoscale – журнале Британского королевского химического общества.