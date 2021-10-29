Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов: Большое кольцо разгрузит линии метро по всей столице

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПО ГОРОДУ ПОЕДЕМ БЫСТРЕЕ

- Рафик Равилович, до Нового года остается чуть больше двух месяцев. Пожалуй, это самое горячее время у строителей, поскольку завершается много проектов. Какие из них можно назвать главными для столицы и почему?

- Один из самых масштабных реализуемых за всю историю Москвы проектов – это Большая кольцевая линия метро. Работы по строительству новой кольцевой линии начались в 2011 году. С 2016 года мы уже работали на всех участках линии, а сегодня близки к финальной стадии. До конца года откроем ещё 10 станций БКЛ, а уже в следующем году линию планируется полностью достроить. Этот проект безусловно можно считать ключевым в городе. БКЛ существенно повлияет на жизнь горожан, изменятся пассажиропотоки в системе метрополитена, снизится нагрузка на других линиях метро по всей Москве.

Напомню, в 2016 году было открыто для пассажиров МЦК. А сегодня мы работаем над Московскими центральными диаметрами, которые соединили центр Москвы и Подмосковье. БКЛ, МЦК и МЦД кардинально изменят транспортный каркас города, городской железнодорожный транспорт доступным и комфортным для миллионов жителей Москвы и области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

РЕНОВАЦИЯ УСКОРЯЕТСЯ

- Ещё один важный проект, за который отвечает в том числе Департамент строительства, - это программа реновации жилого фонда, стартовавшая в 2017 году. Она разработана до 2032 года. Ежегодно мы будем вводить по этой программе минимум по полтора миллиона квадратных метров жилья. Вместо снесенных домов практически во всех районах города возводятся новые жилые дома. Для новых микрорайонов утверждено 89 проектов планировок.

Если сравнивать даже 2019 и ковидный 2020 годы, то можно сказать, что объемы ввода растут. В этом году мы также идем с ростом. Сейчас одновременно только у Департамента строительства в процессе стройки находится более 500 объектов.

- Сколько жителей уже получили новые квартиры по программе реновации? Какие округа и районы являются лидерами по новоселью?

- С момента старта программы уже переселено более 42 тысяч жителей, начато переселение 54,8 тысячи жителей из 358 домов. В эксплуатацию ввели 160 многоэтажек на два миллиона квадратных метров жилой площади.

Лидерами среди округов, где передано под переселение наибольшее количество пятиэтажек, стали: Северо-Восточный - 20 домов-новостроек под заселение, 17 пятиэтажек отселено; Западный - 19 домов-новостроек, 21 пятиэтажка; Северный - 19 домов-новостроек, 9 пятиэтажек.

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ МИРОВОГО УРОВНЯ

- А что с лечебными учреждениями?

- Сегодня в стройке находится порядка 700 тысяч квадратных метров медицинских объектов. Никогда в городе такого количества одновременно не строилось. Это скоропомощные стационарные комплексы для столичных больниц, новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира, лечебно-диагностический корпус для Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова, лечебно-диагностический комплекс для ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе, а также поликлиники в различных округах столицы по-новому «Московскому стандарту +».

Глобальная стройка идет и на территории Сколково, где возводят медицинские объекты мирового уровня.

- Как идет реализация программы строительства дорожных объектов?

В 2021 году Департаментом запланировано строительство 57,7 километра дорог, 16 искусственных сооружений, 14 пешеходных переходов. С начала года за счет городского бюджета уже построено 48 километра дорог, 28 искусственных сооружений и 17 пешеходных переходов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОКОЛО ЗООПАРКА ПОЯВЯТСЯ СВЕРКАЮЩАЯ «РЕКА» И ЕЛИ В ТУМАНЕ

- На какой стадии находится реконструкция и строительство трех сооружений в Московском зоопарке - моста, павильона для морских животных и дополнительного входа? Посетители, сотрудники и обитатели уже не один месяц вынуждены находиться на стройплощадке. Многие с нетерпением ждут обещанных новшеств.

- Работы находятся на финальной стадии. Все три объекта мы готовим к вводу в эксплуатацию. Около входного павильона проводится благоустройство территории. На выходе из павильона будут сухие фонтаны, а также ели, окутанные искусственным туманом – это специальная система, которая распыляет воду в виде микрокапель. Изюминкой площадки станет символическая река. Под синим стеклом прячутся несколько ярусов битого стекла с подсветкой. Внешне это выглядит как бликующая на свету вода, хотя на самом деле никакой влаги там нет. Кроме того, на небольшом пятачке уместятся пергола с качелями, летнее кафе, площадка для лекций и выступлений, скамейки для отдыха и многое другое.

Одновременно завершается реконструкция моста над Большой Грузинской улицей. Этот мост – единственное пешеходное звено, напрямую соединяющее старую и новую территорию зоопарка. Ширина моста после реконструкции составляет более 9 метров.

Но все же, пожалуй, важнейшая стройка в столичном зоопарке сегодня – павильон «Ластоногие». Это отдельное трехэтажное здание сложной конфигурации площадью 6 тысяч квадратных метров с пятью бассейнами с эффектом морской волны. В них будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи, также планируется выделить место для белух (вид зубатых китов. - Прим.). Этот объект не имеет аналогов в России по своей уникальности и количеству экспозиций редких видов морских животных среди подобных сооружений.

- Могли бы подробнее о нем рассказать?

- Ластоногие обитатели Русского Севера будут содержаться в новом павильоне круглый год. В пяти бассейнах глубиной от 3,5 до 7 метров в любое время года будет поддерживаться оптимальная температура. Этим летом бассейны уже испытали и заполнили водой, а сейчас строители завершают последние подготовительные работы. Бассейны будут наполняться соленой водой, которая каждый день будет проходить очистку с помощью современных технологий. При этом в ней сохранятся все полезные для животных свойства.

Чтобы приблизить бассейны к естественным для обитателей условиям, в них сделана система искусственной волны. На таких волнах смогут кувыркаться, например, морские котики и нерпы. Посетители смогут наблюдать за ними практически с расстояния вытянутой руки. Смотровая зона обустроена на одном уровне с водой. В бассейнах при этом сделаны специальные островки и берега для удобства животных и обслуживающего персонала. Часть из них оснащена подогревом, чтобы зимой не образовывалась наледь.

Внутренние интерьеры павильона как бы накрыты искусственной скалой. Конструкция придает постройке необычный внешний вид.

А еще скрывает под собой от посторонних глаз помещения, где животные смогут оставаться без излишнего внимания. Например, во время рождения и вскармливания детенышей. Кроме того, внутри скалы спрятаны и технические помещения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВСЕ ХОРДЫ ЗА ТРИ ГОДА

- Под занавес уходящего года, как правило, строят планы на будущее. Недавно была принята новая Адресная инвестиционная программа Москвы на 2022 - 2024 годы. Сколько объектов планирует построить по АИП на три года? Могли бы рассказать об основных проектах?

- Объем бюджетных ассигнований Адресной инвестиционной программы Москвы на 2022-2024 годы составляет 2 177,2 миллиарда рублей. На объекты здравоохранения, культуры и спорта запланирован 181 миллиард рублей.

В сфере здравоохранения будет введён ряд крупнейших и знаковых для города объектов:

- многопрофильный лечебный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира;

- лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова;

- лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы № 1;

- лечебно-диагностические корпуса для оказания экстренной медицинской помощи в ряде городских больниц;

- корпуса многопрофильной больницы в Коммунарке;

- здания Международного медицинского кластера в Сколково.

Спортивная инфраструктура города пополнится уникальными сооружениями, среди которых:

- международные центры самбо и бокса, а также теннисный центр в «Лужниках»;

- ледовый дворец Центра спорта и образования «Самбо-70»;

- спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут в Некрасовке.

По-прежнему приоритетными направлениями остаются инвестиции в транспортную систему Москвы - 1 498 миллиарда рублей.

С 2022 по 2024 годы планируется ввести 58,5 километра линий, 25 станций и 3 электродепо метро. При этом полностью завершится строительство Большой кольцевой линии. Кроме того, планируется развернуть строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий, а также участка Арбатско-Покровской линии до Гольяново.

В эти же годы планируется ввести 285,6 километра дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов. В ближайшие годы, конкретно до конца 2023 года, планируем завершить строительство хордовых магистралей: Северо-Восточную хорду, Юго-Восточную хорду и Южную рокаду.

КОНКРЕТНО

Что уже построили и какие «премьеры» ждём

С начала 2021 года в столице построили 5 медицинских учреждений:

1. Детско-взрослая поликлиника в районе Нагатинский затон. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, она стала юбилейной – пятидесятой поликлиникой, которую построили в столице.

2. Подстанция скорой медицинской помощи в городе Московский.

3. Инфекционный корпус больницы с родильным домом в поселке Коммунарка.

4. Терапевтический корпус Международного медицинского кластера в Сколково.

5. Подстанция скорой помощи в районе Даниловский.

До конца года будут готовы еще 4 комплекса:

1. Учебно-лабораторные корпуса на проспекте Вернадского.

2. Медицинский корпус для больницы имени А. К.Ерамишанцева.

3. Родильный дом больницы в поселке Коммунарка.

4. Амбулаторно-поликлинический корпус больницы с родильным домом в поселке Коммунарка.

Всего же сейчас Департаментом строительства возводятся более 30 медицинских объектов общей площадью порядка 700 тысяч квадратных метров.

В 2022 году построят 26 объектов, в том числе:

- 3 уникальных сооружения общей площадью более 227 тысяч квадратных метров: инфекционный лечебно-диагностический комплекс для инфекционной больницы №1, многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира и лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А. С.Логинова;

- 4 скоропомощных стационарных комплекса общей площадью более 68 650 квадратных метров для НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, больницы имени С. П. Боткина, больницы № 15 имени О. М. Филатова и больницы имени В. М. Буянова;

- 16 поликлиник;

- детский корпус больницы в Коммунарке;

- медицинский корпус городской клинической больницы № 13;

- подстанция скорой медицинской помощи в Щербинке.